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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7566756775687569

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.05.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.1 5 98
26.00-26.50
2%
2
26.50-27.00
1%
1
27.00-27.50
23%
23
27.50-28.00
48%
47
28.00-28.50
16%
16
28.50-29.00
5%
5
29.00-29.50
0
0
29.50-30.00
1%
1
Більше 30
3%
3
Всього голосів : 98
Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 06:31

  холява написав:
  Vadim V написав:Ой КАК ЧЕСАЛОСЬ СЕГОДНЯ КУПИТЬ баксов ..., не купил



Всем Добрый Вечер !

Мне тоже очень хотелось подкупить .
Не знаю почему , но не купил !?!

Я все думаю про военную развязку и сам себе задаю вопрос , а какая денежная единица будет выгодней в случае возникновения конфликта ?

И вот честно , ни ...уя не понимаю власть .....
Вы или мобилизацию объявите , оружие раздайте , скоординируйте людей , дайте направление !
Нет СУКО , шмыгают по не знаю где, и что то просят .

НИ КОМУ МЫ НЕ НУЖНЫ !
ВСЕ ПРИДЕТСЯ ДЕЛАТЬ САМИМ .

Даже оружие где то брать .


Такие они ....удаки !!!
так сто сигривней делать?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 07:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС


у людей поехала кукуха 5 апреля они издают указы со сроком исполнения до 1 апреля.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 08:16

Одесса - город герой, с праздником!!!
чик
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 08:33

холява
о таких вещах надо было беспокоиться в 14 году...
а пока:
Иранские военные клянутся в поддержке России в случае нападения на Донбасс, сообщает иранское национальное телевидение. Иран также представляет баллистическую ракету «Сумар», которая может «нацеливаться на Украину и многие другие страны НАТО»
Турция сообщила России, что военные корабли США пройдут в Черное море для поддержки Украины в соответствии с конвенцией Монтрё. После этого Путин созвонился с Эрдоганом. А перед приездом Зеленского в Турцию, они обсудили еще и эскалацию на востоке Украины.
edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 09:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

чик написав:Одесса - город герой, с праздником!!!
Так точно!
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 10:15

Соотношение реальных активов ( по оценкам Банк Оф Америка) таких как земля, сырье, металлы и др. по отношению к финансовым активам ( акции, облигации и.т.п) достигает рекордно низких значений. Реальные активы практически ни чего не стоят на фоне финансовых виртуальных активов
Доллар ждет гиперинфляция
greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 11:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  headshaker написав:На истекающей неделе три составные части определяли динамику ОВГЗ:

Вітання всім. Маю кілька вільних хвилин, спробую описати своє бачення теперішнього процесу і подій, а саме головне – перспектив. Адже теперішні бурхливі обговорення денного чи навіть, в підсумку, тижневого руху долара на 10-15 коп, що є менше 1% - це абсолютно ні про що. Адже кожна валюта в кросах з іншими рухається в часовому проміжку і, не рідко, значно більше ніж наша грн..
Отже, щодо ОВДП. Протягом кількох останніх днів з світової фінансово-економічної гальорки (емердженів) втекло (за різними підрахунками) від 650 млн дол. до майже 3 млрд дол.. Ця тенденція зумовлена тим, що провідні економіки світу вакцинуються досить швидко і економічне відновлення, а з ним і стабільний без ризиковий заробіток там буде швидкий і значний. Решта світу дуже сильно відстає в плані боротьби з пандемією і це додає дуже великого негативу і ризику. Тому, вихід нерезидентів від нас ще не є такий сильний, але на курс вплив є. Лідером по виходу іноземного капіталу з боргу є росія, крім економічних і пандемічних чинників тут додається значний ризик посилення санкцій чи, навіть, відкрита агресія і початок прямої війни з нами. Поки набіуліна закриває дири через держбанки, навіть одне з останніх розміщень було чи не рекордними, але всі боргові папери викупили два-три держбанки, які й так не в найкращій ситуації через фінансування нафто-газової галузі та під акційних підприємств і секторів економіки. Очевидно, що серед наших нерезидентів є такі, які пакетно вкладалися в регіон і зараз комплексно виходять і з нашого боргу також. Від гріха по далі виходять з наших паперів і нерезидентські структури російського походження, офшори пов’язані з медведчуком-ахметовим-новінським. Тому, можемо втратити ще кілька мільярдів (не думаю, що їх доля значна).
Але є й другий чинник, який зараз впливає на курс, може й більше ніж ситуація в ОВДП. Це імпорт. Спостерігається відчутний ріст світових цін, особливо в порівнянні з цінами рік тому, на певні категорії імпорту: паливно-мастильні матеріали, які входять в першу найвагомішу по сумі групу імпорту та на ВСІ види полімерів, які, якщо не помиляюся, складають третю по розміру і сумі, групу імпорту. У зв’язку з складною ситуацією і відчутним дефіцитом в полімерах, особливо в ПВХ, який широко використовується для виробництва вікон-дверей і тд в будівництві, для широченного асортименту різного роду плівок для пакування всього не тільки харчового, етикетках, термоусадках харчових; в поліпропілені і поліетилені а це також маса всього для будівництва – різні труби, обмотки проводів, те саме пакування для продуктів харчування (особливо молочка-масла-маргарини); поліамідів – також будівництво, машинобудівна галузь і тд, спостерігається не тільки ріст цін на 50-70%, але й значна зміна умов оплати (дуже часто певні відтермінування змінилися передоплатою чи оплатою по факту). Це також серйозно вплинуло на ситуацію – попит на валюту для оплати критичного, фактично, імпорту сильно виріс і через ріст світових цін і через зміни в термінах оплати. І часто вихід «дочок» за валютою – це не паніка у нерезидентів а необхідність у валюті в імпортерів, які часто обслуговуються в надійних банківських установах. І дія цього чиннику може бути тривалішою.
Ось ці два чинники зараз і впливають на курс. Але їх вплив не критичний, адже ми таки не можемо вийти за верхню межу коридору 28,0(,10). Але й про похід під нижню межу 27,6 треба поки забути.
Щодо перспектив. З імпортом нічого найближчим часом (місяць-два) не поміняється. Але буде покращуватися ситуація з експортом, тим більше, що відновився ріст цін на аграрну продукцію, руду, метал і тд.
Кремлівська агресія і її перспективи – окреме питання. Тут можливо все, адже з початку року певні сили (про що писав раніше) прикладають максимум зусиль, щоб таки зіштовхнути росію і НАТО. Але пуйло не може,мабуть, не розуміти, що США не будуть самі, Великобританія вже привела війська в повну готовність, Японія не залишиться в стороні, підтримає Туреччина (Ердоган вже давно поклав око на території, ресурси росії і її позицію на континенті), Німеччина і Франція, в гіршому випадку, не підтримає жодну з сторін а може й приєднається до сил альянсу, вся північ Європи і Польша мріє про те, щоб поставити кремль в стойло. Позиція Італії, Австрії, Словаччини, Болгарії, Чехії мало кого буде цікавити. Китай залишиться в стороні. З дієвих помічників у кремля може бути тільки Іран. Але всі бачили, що робила з російською армією не найміцніша Туреччина в Сирії чи у вірменсько-азейбарджанській війні. Тому, гострий конфлікт, якщо й буде, буде не довгим. А, швидше всього, нічого не станеться.
В даній ситуації не виключаю імовірності, що для втримання економічної і політичної ситуації в Україні в рамках і під контролем, найближчим часом ми отримаємо транш МВФ і решта ресурсів від ЄС. Або США чи (і) Японія-Канада дадуть пару млрд. під свої гарантії і після цього мінфін зможе ще взяти пару євро бондами.
Якщо кремлю не зірве дах, то похід під 27,6 бачиться таки значно імовірнішим ніж над 28,1…
orest
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 11:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  greenozon написав:Соотношение реальных активов ( по оценкам Банк Оф Америка) таких как земля, сырье, металлы и др. по отношению к финансовым активам ( акции, облигации и.т.п) достигает рекордно низких значений. Реальные активы практически ни чего не стоят на фоне финансовых виртуальных активов
Доллар ждет гиперинфляция
виртуальные активы лопнут как ммм.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 12:03

  hxbbgaf написав:
  холява написав:
  Vadim V написав:Ой КАК ЧЕСАЛОСЬ СЕГОДНЯ КУПИТЬ баксов ..., не купил

Я все думаю про военную развязку и сам себе задаю вопрос , а какая денежная единица будет выгодней в случае возникновения конфликта ?

Соль, спички, патроны, тушенка... Ну, и золото, возможно, единственное сохранит ценность, если удастся не потерять его во время войны.

В осажденном летом 2014 г. Луганске, когда почти пару месяцев не было света, не работали магазины и прочее, легче всего было обладателям более менее значительных сумм гривневой наличности (например, старикам с их гривневыми сбережениями «на похороны»), за которую можно было что-то купить на рынке, когда оно там иногда периодически появлялось (хлеб, крупы, масло, колбаса).

Тяжелее всего было «презирателям» гривневой наличности, которые ранее любили всю свободную наличную гривну сразу конвертировать в 100-долларовые купюры в матрас, а также «продвинутым» любителям всяких безналичных технологий, которые ранее, в том числе и на этом форуме, «хвастались», что у них ни копейки нет в кармане, и что они всегда за все расплачиваются только карточками и т.д. Не очень комфортно было выбегать за буханкой хлеба также и со слитком золота или золотым кольцом/цепочкой. Как было «инвесторам» с их акциями/облигациями, также можно догадаться.

Не повезло также и тем, кто жил в современных «небоскребах», где не было газа, а только электроплитки (газа не было только 1 день, а света почти 2 месяца), и поэтому многим из них приходилось варить борщи/макароны на кострах во дворах.

Особенно неудобно было и тем, кто проживал на верхних этажах, т.к. вода была только изредка привозная, и тащить потом полные емкости наверх также было нелегко. И даже когда дали наконец свет и воду, многим, которые жили выше 2-3 этажа, еще долга приходилось бегать к соседям вниз, т.к. для них напора воды не хватало.
Victor37
 
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