Додано: Суб 10 кві, 2021 11:06

headshaker написав: На истекающей неделе три составные части определяли динамику ОВГЗ: На истекающей неделе три составные части определяли динамику ОВГЗ:

Вітання всім. Маю кілька вільних хвилин, спробую описати своє бачення теперішнього процесу і подій, а саме головне – перспектив. Адже теперішні бурхливі обговорення денного чи навіть, в підсумку, тижневого руху долара на 10-15 коп, що є менше 1% - це абсолютно ні про що. Адже кожна валюта в кросах з іншими рухається в часовому проміжку і, не рідко, значно більше ніж наша грн..Отже, щодо ОВДП. Протягом кількох останніх днів з світової фінансово-економічної гальорки (емердженів) втекло (за різними підрахунками) від 650 млн дол. до майже 3 млрд дол.. Ця тенденція зумовлена тим, що провідні економіки світу вакцинуються досить швидко і економічне відновлення, а з ним і стабільний без ризиковий заробіток там буде швидкий і значний. Решта світу дуже сильно відстає в плані боротьби з пандемією і це додає дуже великого негативу і ризику. Тому, вихід нерезидентів від нас ще не є такий сильний, але на курс вплив є. Лідером по виходу іноземного капіталу з боргу є росія, крім економічних і пандемічних чинників тут додається значний ризик посилення санкцій чи, навіть, відкрита агресія і початок прямої війни з нами. Поки набіуліна закриває дири через держбанки, навіть одне з останніх розміщень було чи не рекордними, але всі боргові папери викупили два-три держбанки, які й так не в найкращій ситуації через фінансування нафто-газової галузі та під акційних підприємств і секторів економіки. Очевидно, що серед наших нерезидентів є такі, які пакетно вкладалися в регіон і зараз комплексно виходять і з нашого боргу також. Від гріха по далі виходять з наших паперів і нерезидентські структури російського походження, офшори пов’язані з медведчуком-ахметовим-новінським. Тому, можемо втратити ще кілька мільярдів (не думаю, що їх доля значна).Але є й другий чинник, який зараз впливає на курс, може й більше ніж ситуація в ОВДП. Це імпорт. Спостерігається відчутний ріст світових цін, особливо в порівнянні з цінами рік тому, на певні категорії імпорту: паливно-мастильні матеріали, які входять в першу найвагомішу по сумі групу імпорту та на ВСІ види полімерів, які, якщо не помиляюся, складають третю по розміру і сумі, групу імпорту. У зв’язку з складною ситуацією і відчутним дефіцитом в полімерах, особливо в ПВХ, який широко використовується для виробництва вікон-дверей і тд в будівництві, для широченного асортименту різного роду плівок для пакування всього не тільки харчового, етикетках, термоусадках харчових; в поліпропілені і поліетилені а це також маса всього для будівництва – різні труби, обмотки проводів, те саме пакування для продуктів харчування (особливо молочка-масла-маргарини); поліамідів – також будівництво, машинобудівна галузь і тд, спостерігається не тільки ріст цін на 50-70%, але й значна зміна умов оплати (дуже часто певні відтермінування змінилися передоплатою чи оплатою по факту). Це також серйозно вплинуло на ситуацію – попит на валюту для оплати критичного, фактично, імпорту сильно виріс і через ріст світових цін і через зміни в термінах оплати. І часто вихід «дочок» за валютою – це не паніка у нерезидентів а необхідність у валюті в імпортерів, які часто обслуговуються в надійних банківських установах. І дія цього чиннику може бути тривалішою.Ось ці два чинники зараз і впливають на курс. Але їх вплив не критичний, адже ми таки не можемо вийти за верхню межу коридору 28,0(,10). Але й про похід під нижню межу 27,6 треба поки забути.Щодо перспектив. З імпортом нічого найближчим часом (місяць-два) не поміняється. Але буде покращуватися ситуація з експортом, тим більше, що відновився ріст цін на аграрну продукцію, руду, метал і тд.Кремлівська агресія і її перспективи – окреме питання. Тут можливо все, адже з початку року певні сили (про що писав раніше) прикладають максимум зусиль, щоб таки зіштовхнути росію і НАТО. Але пуйло не може,мабуть, не розуміти, що США не будуть самі, Великобританія вже привела війська в повну готовність, Японія не залишиться в стороні, підтримає Туреччина (Ердоган вже давно поклав око на території, ресурси росії і її позицію на континенті), Німеччина і Франція, в гіршому випадку, не підтримає жодну з сторін а може й приєднається до сил альянсу, вся північ Європи і Польша мріє про те, щоб поставити кремль в стойло. Позиція Італії, Австрії, Словаччини, Болгарії, Чехії мало кого буде цікавити. Китай залишиться в стороні. З дієвих помічників у кремля може бути тільки Іран. Але всі бачили, що робила з російською армією не найміцніша Туреччина в Сирії чи у вірменсько-азейбарджанській війні. Тому, гострий конфлікт, якщо й буде, буде не довгим. А, швидше всього, нічого не станеться.В даній ситуації не виключаю імовірності, що для втримання економічної і політичної ситуації в Україні в рамках і під контролем, найближчим часом ми отримаємо транш МВФ і решта ресурсів від ЄС. Або США чи (і) Японія-Канада дадуть пару млрд. під свої гарантії і після цього мінфін зможе ще взяти пару євро бондами.Якщо кремлю не зірве дах, то похід під 27,6 бачиться таки значно імовірнішим ніж над 28,1…