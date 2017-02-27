edvardd написав:холява
о таких вещах надо было беспокоиться в 14 году...
а пока:
Иранские военные клянутся в поддержке России в случае нападения на Донбасс, сообщает иранское национальное телевидение. Иран также представляет баллистическую ракету «Сумар», которая может «нацеливаться на Украину и многие другие страны НАТО»
Турция сообщила России, что военные корабли США пройдут в Черное море для поддержки Украины в соответствии с конвенцией Монтрё. После этого Путин созвонился с Эрдоганом. А перед приездом Зеленского в Турцию, они обсудили еще и эскалацию на востоке Украины.
Привет , Эдвард .
Сомневаюсь в Иране и не сомневаюсь в действиях России .
Турция ,...... себя показала в войне с Арменией !
Они очень сильны и именно потому поедет Зеленский к Эрдогану .
То , что В.В. Путин созвонился с Эрдоганом ,еще ничего не значит .
Корабли Эрдоган пропустит , только вряд ли они смогут нас защитить от нападения .
Про помощь нам -загадка .
Как я и говорил , мы никому и нах...не нужны .
У всех хватает своих косяков.
И проблемы с Россией это только наши проблемы .
Пока это не поймут и не консолидируется наше общество рассчитывать не на что .
Ну ,что наше общество ,Вы знаете .....в Запорожье ж живете .
Националистов тут очень мало , да и те на подпитке у "Регионалов "
Так что пойду по совету Виктора 37 подкуплю чуть соли и мыло хозяйственного .
С Уважением Холява .