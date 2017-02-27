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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7567756875697570

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.05.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.2 5 99
26.00-26.50
2%
2
26.50-27.00
1%
1
27.00-27.50
23%
23
27.50-28.00
47%
47
28.00-28.50
17%
17
28.50-29.00
5%
5
29.00-29.50
0
0
29.50-30.00
1%
1
Більше 30
3%
3
Всього голосів : 99
Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 14:13

  edvardd написав:холява
о таких вещах надо было беспокоиться в 14 году...
а пока:
Иранские военные клянутся в поддержке России в случае нападения на Донбасс, сообщает иранское национальное телевидение. Иран также представляет баллистическую ракету «Сумар», которая может «нацеливаться на Украину и многие другие страны НАТО»
Турция сообщила России, что военные корабли США пройдут в Черное море для поддержки Украины в соответствии с конвенцией Монтрё. После этого Путин созвонился с Эрдоганом. А перед приездом Зеленского в Турцию, они обсудили еще и эскалацию на востоке Украины.


Привет , Эдвард .

Сомневаюсь в Иране и не сомневаюсь в действиях России .
Турция ,...... себя показала в войне с Арменией !
Они очень сильны и именно потому поедет Зеленский к Эрдогану .
То , что В.В. Путин созвонился с Эрдоганом ,еще ничего не значит .
Корабли Эрдоган пропустит , только вряд ли они смогут нас защитить от нападения .
Про помощь нам -загадка .
Как я и говорил , мы никому и нах...не нужны .
У всех хватает своих косяков.
И проблемы с Россией это только наши проблемы .

Пока это не поймут и не консолидируется наше общество рассчитывать не на что .
Ну ,что наше общество ,Вы знаете .....в Запорожье ж живете .
Националистов тут очень мало , да и те на подпитке у "Регионалов "
Так что пойду по совету Виктора 37 подкуплю чуть соли и мыло хозяйственного .
С Уважением Холява .
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  #<1 ... 7567756875697570
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