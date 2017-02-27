Додано: Суб 10 кві, 2021 14:13

edvardd написав: холява

о таких вещах надо было беспокоиться в 14 году...

а пока:

Иранские военные клянутся в поддержке России в случае нападения на Донбасс, сообщает иранское национальное телевидение. Иран также представляет баллистическую ракету «Сумар», которая может «нацеливаться на Украину и многие другие страны НАТО»

Турция сообщила России, что военные корабли США пройдут в Черное море для поддержки Украины в соответствии с конвенцией Монтрё. После этого Путин созвонился с Эрдоганом. А перед приездом Зеленского в Турцию, они обсудили еще и эскалацию на востоке Украины. о таких вещах надо было беспокоиться в 14 году...а пока:Иранские военные клянутся в поддержке России в случае нападения на Донбасс, сообщает иранское национальное телевидение. Иран также представляет баллистическую ракету «Сумар», которая может «нацеливаться на Украину и многие другие страны НАТО»Турция сообщила России, что военные корабли США пройдут в Черное море для поддержки Украины в соответствии с конвенцией Монтрё. После этого Путин созвонился с Эрдоганом. А перед приездом Зеленского в Турцию, они обсудили еще и эскалацию на востоке Украины.

Привет , Эдвард .Сомневаюсь в Иране и не сомневаюсь в действиях России .Турция ,...... себя показала в войне с Арменией !Они очень сильны и именно потому поедет Зеленский к Эрдогану .То , что В.В. Путин созвонился с Эрдоганом ,еще ничего не значит .Корабли Эрдоган пропустит , только вряд ли они смогут нас защитить от нападения .Про помощь нам -загадка .Как я и говорил , мы никому и нах...не нужны .У всех хватает своих косяков.И проблемы с Россией это только наши проблемы .Пока это не поймут и не консолидируется наше общество рассчитывать не на что .Ну ,что наше общество ,Вы знаете .....в Запорожье ж живете .Националистов тут очень мало , да и те на подпитке у "Регионалов "Так что пойду по совету Виктора 37 подкуплю чуть соли и мыло хозяйственного .С Уважением Холява .