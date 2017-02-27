edvardd написав:холява о таких вещах надо было беспокоиться в 14 году... а пока: Иранские военные клянутся в поддержке России в случае нападения на Донбасс, сообщает иранское национальное телевидение. Иран также представляет баллистическую ракету «Сумар», которая может «нацеливаться на Украину и многие другие страны НАТО» Турция сообщила России, что военные корабли США пройдут в Черное море для поддержки Украины в соответствии с конвенцией Монтрё. После этого Путин созвонился с Эрдоганом. А перед приездом Зеленского в Турцию, они обсудили еще и эскалацию на востоке Украины.
Привет , Эдвард .
Сомневаюсь в Иране и не сомневаюсь в действиях России . Турция ,...... себя показала в войне с Арменией ! Они очень сильны и именно потому поедет Зеленский к Эрдогану . То , что В.В. Путин созвонился с Эрдоганом ,еще ничего не значит . Корабли Эрдоган пропустит , только вряд ли они смогут нас защитить от нападения . Про помощь нам -загадка . Как я и говорил , мы никому и нах...не нужны . У всех хватает своих косяков. И проблемы с Россией это только наши проблемы .
Пока это не поймут и не консолидируется наше общество рассчитывать не на что . Ну ,что наше общество ,Вы знаете .....в Запорожье ж живете . Националистов тут очень мало , да и те на подпитке у "Регионалов " Так что пойду по совету Виктора 37 подкуплю чуть соли и мыло хозяйственного . С Уважением Холява .
Эти храбрые воены ссали признать сбитый пассажирский самолёт, который сбили как раз потому что со страху усрались и пальнули куда попало. Тоесть сначала со страху пальнули и сбили, а потом со страху боялись сказать "чорт, всё по воле аллаха, но мы выплатим компенсацию за свою вину". Того чувака что выложил видео арестовали - посмел правду-матку выдать, позорящую храбрых военов.
К слову, что там клоун, компенсацию с них стребовал или они до сих пор руками водят?
greenozon написав:Соотношение реальных активов ( по оценкам Банк Оф Америка) таких как земля, сырье, металлы и др. по отношению к финансовым активам ( акции, облигации и.т.п) достигает рекордно низких значений. Реальные активы практически ни чего не стоят на фоне финансовых виртуальных активов Доллар ждет гиперинфляция
greenozon написав:Соотношение реальных активов ( по оценкам Банк Оф Америка) таких как земля, сырье, металлы и др. по отношению к финансовым активам ( акции, облигации и.т.п) достигает рекордно низких значений. Реальные активы практически ни чего не стоят на фоне финансовых виртуальных активов Доллар ждет гиперинфляция
Согласно апрельским оценкам аналитиков ИА «АПК-Информ», в 2021 г. валовой сбор зерновых и зернобобовых культур может достигнуть 73,8 млн тонн, что на 13% превышает показатель предыдущего сезона. В т.ч. валовой сбор пшеницы ожидается на уровне 27,5 млн тонн (+10%), ячменя – 8,0 млн тонн (+2%) и кукурузы – 35,7 млн тонн (+19%).
Позитивные прогнозы обусловлены достаточно хорошими условиями перезимовки озимых культур, благоприятными условиями для сева яровых культур, а также ценовыми трендами, складывающимися на протяжении 2020/21 МГ и оставляющими высоким интерес к основным культурам.
При текущих тенденциях внутреннего потребления зерна прогнозируемый объем производства в будущем сезоне может сформировать экспортный потенциал украинского зернового рынка на уровне 54,2 млн тонн, что на 19% превышает показатель текущего МГ (45,5 млн тонн) и всего на 1% меньше рекордного показателя сезона-2019/20 (54,9 млн тонн). В т.ч. экспортный потенциал пшеницы ожидается на уровне 19,8 млн тонн (+13%), ячменя – 4,3 млн тонн (+1%) и кукурузы – 29,5 млн тонн (+27%). https://www.apk-inform.com/ru/news/1518852 П.С. Тривалий воєнний конфлікт на території України може спричинити серйозну гуманітарну кризу у всьому світі. Ситуація останні роки з доступністю їжі у світі дуже не весела. Прямо в ці дні Північна Корея - кров від крові і плоть від плоті палкий друг і послідовник педерації, переживає продуктову кризу, країна за крок від нищівного голоду... Ще один аргумент того, що цивілізований світ не допустить таки повномасштабної війни... П.П.С. На днях укрзалізниця підбила підсумки своєї бездіяльності за 2020 рік. Збиток держмонополіста за минулий рік складає майже 12 млрд грн і практично половина - це збитки від курсової різниці (не раз писав про наслідки значної девальвації для бізнесу, який має суттєві валютні кредити). Аналогічна ситуація і в інших держмонстрів, перевантажених валютними кредитами. Аргумент стабільності грн (без форсмажорів) чи й певного розумного зміцнення нацвалюти...