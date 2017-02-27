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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7567756875697570

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.05.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.2 5 99
26.00-26.50
2%
2
26.50-27.00
1%
1
27.00-27.50
23%
23
27.50-28.00
47%
47
28.00-28.50
17%
17
28.50-29.00
5%
5
29.00-29.50
0
0
29.50-30.00
1%
1
Більше 30
3%
3
Всього голосів : 99
Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 21:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  холява написав:только вряд ли они смогут нас защитить от нападения

Рашка блефує, кишка у них слабка дратувати США
Россия сосредоточила у границ Украины свои войска для того, чтобы продемонстрировать силу.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на несколько источников, близких к террористам на Донбассе и Кремлю. Все они заверяют, что стягивание армии якобы не являются подготовкой ко вторжению.

"Москва делает это открыто, сознательно показывая танки днем. Война готовится не так – это просто демонстрация силы", – отметили собеседники.

По их словам, в последнее время на линии разграничения участились обстрелы и бои, особенно возле оккупированного Донецка.

Еще один источник в Белом доме подчеркнул, что своими действиями Москва хочет проверить президента Украины Владимира Зеленского и американского лидер Джо Байдена.

В то же время секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в комментарии агентству сказал, что еще одним из мотивов России может быть желание отвлечь внимание своих граждан от ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным накануне выборов в парламент, которые назначены на сентябрь.

https://www.reuters.com/article/idUSKBN2BW1SX
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 21:14

В субботу, 10 апреля, рядом с аннексированным Крымом работали одновременно три самолета-разведчика армии США.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/war/227238_1618052255
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Повідомлень: 9703
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  #<1 ... 7567756875697570
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