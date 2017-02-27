Додано: Суб 10 кві, 2021 21:07

холява написав: только вряд ли они смогут нас защитить от нападения только вряд ли они смогут нас защитить от нападения

Рашка блефує, кишка у них слабка дратувати СШАРоссия сосредоточила у границ Украины свои войска для того, чтобы продемонстрировать силу.Об этом пишет Reuters со ссылкой на несколько источников, близких к террористам на Донбассе и Кремлю. Все они заверяют, что стягивание армии якобы не являются подготовкой ко вторжению."Москва делает это открыто, сознательно показывая танки днем. Война готовится не так – это просто демонстрация силы", – отметили собеседники.По их словам, в последнее время на линии разграничения участились обстрелы и бои, особенно возле оккупированного Донецка.Еще один источник в Белом доме подчеркнул, что своими действиями Москва хочет проверить президента Украины Владимира Зеленского и американского лидер Джо Байдена.В то же время секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в комментарии агентству сказал, что еще одним из мотивов России может быть желание отвлечь внимание своих граждан от ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным накануне выборов в парламент, которые назначены на сентябрь.