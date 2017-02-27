RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7568756975707571>

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.05.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.2 5 101
26.00-26.50
2%
2
26.50-27.00
1%
1
27.00-27.50
23%
23
27.50-28.00
47%
47
28.00-28.50
17%
17
28.50-29.00
5%
5
29.00-29.50
0
0
29.50-30.00
1%
1
Більше 30
5%
5
Всього голосів : 101
Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 21:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  холява написав:только вряд ли они смогут нас защитить от нападения

Рашка блефує, кишка у них слабка дратувати США
Россия сосредоточила у границ Украины свои войска для того, чтобы продемонстрировать силу.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на несколько источников, близких к террористам на Донбассе и Кремлю. Все они заверяют, что стягивание армии якобы не являются подготовкой ко вторжению.

"Москва делает это открыто, сознательно показывая танки днем. Война готовится не так – это просто демонстрация силы", – отметили собеседники.

По их словам, в последнее время на линии разграничения участились обстрелы и бои, особенно возле оккупированного Донецка.

Еще один источник в Белом доме подчеркнул, что своими действиями Москва хочет проверить президента Украины Владимира Зеленского и американского лидер Джо Байдена.

В то же время секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в комментарии агентству сказал, что еще одним из мотивов России может быть желание отвлечь внимание своих граждан от ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным накануне выборов в парламент, которые назначены на сентябрь.

https://www.reuters.com/article/idUSKBN2BW1SX
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9706
З нами з: 18.06.08
Подякував: 30 раз.
Подякували: 675 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 21:14

В субботу, 10 апреля, рядом с аннексированным Крымом работали одновременно три самолета-разведчика армии США.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/war/227238_1618052255
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9706
З нами з: 18.06.08
Подякував: 30 раз.
Подякували: 675 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 21:32

  Ukrainian написав:В субботу, 10 апреля, рядом с аннексированным Крымом работали одновременно три самолета-разведчика армии США.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/war/227238_1618052255


Добрый вечер .
Мне уже столько лет , что поздно боятся .
Меня удивляет бездействие власти и уверенность что все минет.
Нужном быть готовым ко всему ..... и надеяться только на себя.
холява
2
 
Повідомлень: 3201
З нами з: 27.09.12
Подякував: 3081 раз.
Подякували: 3110 раз.
 
Профіль
5
Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 22:09

холява в этом году ничего не будет из росии, будет в следующем...
я ещё в 14м создал всякие запасы по точкам, обновляю...
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6522
З нами з: 20.11.08
Подякував: 107 раз.
Подякували: 1639 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 22:14

  Ukrainian написав:В субботу, 10 апреля, рядом с аннексированным Крымом работали одновременно три самолета-разведчика армии США.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/war/227238_1618052255


Как прилетели так и улетели, также как и корабли поплавают свои положенные две недели и уйдут...если действительно начнутся военные действия никто за Украину не впишится, точно так же как не вписались за Грузию в 2008, хотя тогда рашинская армия была в разы слабее. Лично я думаю что все это только демонстрация силы и никто реального вторжения не планирует, "отпускники", конечно, в ОРДЛО всегда могут нарисоваться, но не более того.
antikkristall
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1704
З нами з: 21.03.14
Подякував: 5 раз.
Подякували: 533 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 23:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  antikkristall написав:никто за Украину не впишится

Тут не Україна на кону а сфери впливу. За Корею та В’єтнам чомусь вписались і то не хило. А тут як не живою силою то матеріально допомога точно буде.
Зараз війну одними дронами можна виграти. Рашка технологічно застряла ще в совку нічого нового за останні тридцять років вони зробили, клепають та перефарбовується радянська техніка

В Америки в цьому плані прогрес та новітні технології
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9706
З нами з: 18.06.08
Подякував: 30 раз.
Подякували: 675 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 01:33

  vitaliian написав:
  hxbbgaf написав:
  холява написав:Я все думаю про военную развязку и сам себе задаю вопрос , а какая денежная единица будет выгодней в случае возникновения конфликта ?

Соль, спички, патроны, тушенка... Ну, и золото, возможно, единственное сохранит ценность, если удастся не потерять его во время войны.
золото, недвижимость, валюта заграницей или как минимум во Львовской-Тернопольской области, думаю туда они не полезут. Золото в зоне боевых действий стрёмный актив, обыски, мародёрство.


лучше уж тогда в Закарпатской
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4667
З нами з: 21.04.11
Подякував: 662 раз.
Подякували: 444 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 07:48

  Ukrainian написав:
  antikkristall написав:никто за Украину не впишится

Тут не Україна на кону а сфери впливу. За Корею та В’єтнам чомусь вписались і то не хило. А тут як не живою силою то матеріально допомога точно буде.
Зараз війну одними дронами можна виграти. Рашка технологічно застряла ще в совку нічого нового за останні тридцять років вони зробили, клепають та перефарбовується радянська техніка

В Америки в цьому плані прогрес та новітні технології


вот так и живем - вечно на кого-то надеясь...
надеялись в 2014 году, что запад нам поможет, надеемся и сейчас.....

а если не поможет, то что ?
говорить и надеяться можно сколько угодно, только обещания расходятся с реальностью.

в первую очередь Америки и Европы будут заботиться исключительно о своих гос.интересах (и своих личных тоже), и только в последнюю очередь о том, что где-то в Украине происходит что-то плохое.

:?
написал бы больше, только не буду, смысла особого не вижу.
Alex2007
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 2870
З нами з: 11.10.16
Подякував: 1411 раз.
Подякували: 1221 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 08:09

Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 11 кві, 2021 09:14, всього редагувалось 2 разів.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6637
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1320 раз.
Подякували: 1866 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 08:21

  vitaliian написав:
  Alex2007 написав:надеялись в 2014 году, что запад нам поможет, надеемся и сейчас....
всю Украину не отдадут, думаете Западная демократия заинтересована в войне на своих границах и триумфальной победе диктатуры путина? Если они такое проглотят им на смену придут сторонники силового решения политических вопросов, которых со дна общества на вершину власти поднимет народ.

Скорее всего США профинансируют смену путинского режима это наиболее дешевый и бескровный сценарий. По этой причине в здравом уме никто ни на кого не нападёт. Вариации поступков безумца анализировать нет смысла.


"поступки безумцЕВ" правильнее, наверное, сказать.
У них (Запада и РФ) постоянно свои "терки" и разногласия - нам сейчас это терпеть на своей территории. Никому в Украине ничуть не легче, от того кто там прав или не прав (на линии разграничения и близлежащих регионах оставшиеся жители, которые не могут по каким-то причинам уехать оттуда, проклинают каждый день тех, кто стреляет туда-сюда, и так по сути в состоянии войны(или "ни войны ни мира") живут 7 лет).

Если интересы Запада и Украины совпадут - тогда хорошо, если не совпадут - тогда плохо.

п.с. Начать войну легко - а выйти с минимальными потерями или без них - непросто.
Востаннє редагувалось Alex2007 в Нед 11 кві, 2021 08:23, всього редагувалось 1 раз.
Alex2007
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 2870
З нами з: 11.10.16
Подякував: 1411 раз.
Подякували: 1221 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 7568756975707571>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot], Shaman, Витаха і 6 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2400, 2401, 2402
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
24012 3238489
Переглянути останнє повідомлення
Нед 11 кві, 2021 08:31
spacemachine
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 77, 78, 79
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
789 195768
Переглянути останнє повідомлення
Суб 10 кві, 2021 17:52
Goodman
Валютный рынок в мире 1 ... 741, 742, 743
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7428 1772997
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 кві, 2021 16:32
vovan_prm

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.