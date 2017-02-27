холява написав:только вряд ли они смогут нас защитить от нападения
Рашка блефує, кишка у них слабка дратувати США Россия сосредоточила у границ Украины свои войска для того, чтобы продемонстрировать силу.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на несколько источников, близких к террористам на Донбассе и Кремлю. Все они заверяют, что стягивание армии якобы не являются подготовкой ко вторжению.
"Москва делает это открыто, сознательно показывая танки днем. Война готовится не так – это просто демонстрация силы", – отметили собеседники.
По их словам, в последнее время на линии разграничения участились обстрелы и бои, особенно возле оккупированного Донецка.
Еще один источник в Белом доме подчеркнул, что своими действиями Москва хочет проверить президента Украины Владимира Зеленского и американского лидер Джо Байдена.
В то же время секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в комментарии агентству сказал, что еще одним из мотивов России может быть желание отвлечь внимание своих граждан от ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным накануне выборов в парламент, которые назначены на сентябрь.
Как прилетели так и улетели, также как и корабли поплавают свои положенные две недели и уйдут...если действительно начнутся военные действия никто за Украину не впишится, точно так же как не вписались за Грузию в 2008, хотя тогда рашинская армия была в разы слабее. Лично я думаю что все это только демонстрация силы и никто реального вторжения не планирует, "отпускники", конечно, в ОРДЛО всегда могут нарисоваться, но не более того.
antikkristall написав:никто за Украину не впишится
Тут не Україна на кону а сфери впливу. За Корею та В’єтнам чомусь вписались і то не хило. А тут як не живою силою то матеріально допомога точно буде. Зараз війну одними дронами можна виграти. Рашка технологічно застряла ще в совку нічого нового за останні тридцять років вони зробили, клепають та перефарбовується радянська техніка
В Америки в цьому плані прогрес та новітні технології
antikkristall написав:никто за Украину не впишится
Тут не Україна на кону а сфери впливу. За Корею та В’єтнам чомусь вписались і то не хило. А тут як не живою силою то матеріально допомога точно буде. Зараз війну одними дронами можна виграти. Рашка технологічно застряла ще в совку нічого нового за останні тридцять років вони зробили, клепають та перефарбовується радянська техніка
В Америки в цьому плані прогрес та новітні технології
вот так и живем - вечно на кого-то надеясь... надеялись в 2014 году, что запад нам поможет, надеемся и сейчас.....
а если не поможет, то что ? говорить и надеяться можно сколько угодно, только обещания расходятся с реальностью.
в первую очередь Америки и Европы будут заботиться исключительно о своих гос.интересах (и своих личных тоже), и только в последнюю очередь о том, что где-то в Украине происходит что-то плохое.
написал бы больше, только не буду, смысла особого не вижу.
Alex2007 написав:надеялись в 2014 году, что запад нам поможет, надеемся и сейчас....
всю Украину не отдадут, думаете Западная демократия заинтересована в войне на своих границах и триумфальной победе диктатуры путина? Если они такое проглотят им на смену придут сторонники силового решения политических вопросов, которых со дна общества на вершину власти поднимет народ.
Скорее всего США профинансируют смену путинского режима это наиболее дешевый и бескровный сценарий. По этой причине в здравом уме никто ни на кого не нападёт. Вариации поступков безумца анализировать нет смысла.
"поступки безумцЕВ" правильнее, наверное, сказать. У них (Запада и РФ) постоянно свои "терки" и разногласия - нам сейчас это терпеть на своей территории. Никому в Украине ничуть не легче, от того кто там прав или не прав (на линии разграничения и близлежащих регионах оставшиеся жители, которые не могут по каким-то причинам уехать оттуда, проклинают каждый день тех, кто стреляет туда-сюда, и так по сути в состоянии войны(или "ни войны ни мира") живут 7 лет).
Если интересы Запада и Украины совпадут - тогда хорошо, если не совпадут - тогда плохо.
п.с. Начать войну легко - а выйти с минимальными потерями или без них - непросто.
Востаннє редагувалось Alex2007 в Нед 11 кві, 2021 08:23, всього редагувалось 1 раз.