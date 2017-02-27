vitaliian написав:всю Украину не отдадут, Западная демократия не заинтересована в войне на своих границах и триумфальной победе диктатуры путина. Это будет унижение всех лидеров демократических режимов.
Скорее всего США профинансируют смену путинского режима, это наиболее дешевый и бескровный сценарий, воевать с рф никто не будет - слишком затратно и непредсказуемо. Вместо позорной капитуляции могут применить яо.
А так да нам помогать никто не станет. Кому нужен друг коррупционер?
На Майдан дали 5 млрд., а на отражение агрессии зажали денег.