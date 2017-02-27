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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7568756975707571

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.05.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.2 5 101
26.00-26.50
2%
2
26.50-27.00
1%
1
27.00-27.50
23%
23
27.50-28.00
47%
47
28.00-28.50
17%
17
28.50-29.00
5%
5
29.00-29.50
0
0
29.50-30.00
1%
1
Більше 30
5%
5
Всього голосів : 101
Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 08:23

  vitaliian написав:
  Alex2007 написав:надеялись в 2014 году, что запад нам поможет, надеемся и сейчас....
всю Украину не отдадут, Западная демократия не заинтересована в войне на своих границах и триумфальной победе диктатуры путина. Это будет унижение всех лидеров демократических режимов.

Скорее всего США профинансируют смену путинского режима, это наиболее дешевый и бескровный сценарий, воевать с рф никто не будет - слишком затратно и непредсказуемо. Вместо позорной капитуляции могут применить яо.

А так да нам помогать никто не станет. Кому нужен друг коррупционер?

На Майдан дали 5 млрд., а на отражение агрессии зажали денег. :)
andrein
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 09:17

  vitaliian написав:Дружить с коррупционерами не хотят.

Байдены с Бурисмой и китайскими компаниями отлично дружили.
И дружили бы до сих пор, если бы не спалили

Круто Байден-старший обменял 1млрд ГОСгарантий США (не из своего же кармана платить? ) на прокурора, который закроет дела против его сынишки-наркомана?

Это не коррупция. Это другое :)
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 09:36

  Вкладчик1234 написав:
  vitaliian написав:Дружить с коррупционерами не хотят.

Байдены с Бурисмой и китайскими компаниями отлично дружили.
И дружили бы до сих пор, если бы не спалили

Круто Байден-старший обменял 1млрд ГОСгарантий США (не из своего же кармана платить? ) на прокурора, который закроет дела против его сынишки-наркомана?

Это не коррупция. Это другое :)

Политические дискуссии - Вам туда...
а за такие бездоказательные клише из Раши - адрес должен быть другой...
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 09:42

Як на мене вся ця каша-заворушка лише ради однієї цілі - СП2
дуже багато залежить від того, чи буде від працювати чи здадуть на металобрухт
greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 09:45

Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 11 кві, 2021 10:04, всього редагувалось 5 разів.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 09:49

  vitaliian написав:за свои деньги сша резонно хотели иметь здесь свою сферу влияния

Хорошо, если бы так.

Но Байден за госденьги решал личные вопрос: отмазывал сынка от коррупции, спасал свою личную карьеру
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 10:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Вкладчик1234 написав:Но Байден за госденьги решал личные вопрос: отмазывал сынка от коррупции, спасал свою личную карьеру

Трамп кожен тиждень, за держкошти, літав погріти дупу на сонці. Вони якось самі між собою розберуться, хто корупціонер.
lapay
 
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