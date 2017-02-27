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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 11 кві, 2021 08:23
vitaliian написав: Alex2007 написав:
надеялись в 2014 году, что запад нам поможет, надеемся и сейчас....
всю Украину не отдадут, Западная демократия не заинтересована в войне на своих границах и триумфальной победе диктатуры путина. Это будет унижение всех лидеров демократических режимов.
Скорее всего США профинансируют смену путинского режима, это наиболее дешевый и бескровный сценарий, воевать с рф никто не будет - слишком затратно и непредсказуемо. Вместо позорной капитуляции могут применить яо.
А так да нам помогать никто не станет. Кому нужен друг коррупционер?
На Майдан дали 5 млрд., а на отражение агрессии зажали денег.
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Додано: Нед 11 кві, 2021 09:17
vitaliian написав:
Дружить с коррупционерами не хотят.
Байдены с Бурисмой и китайскими компаниями отлично дружили.
И дружили бы до сих пор, если бы не спалили
Круто Байден-старший обменял 1млрд ГОСгарантий США (не из своего же кармана платить? ) на прокурора, который закроет дела против его сынишки-наркомана?
Это не коррупция. Это другое
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Додано: Нед 11 кві, 2021 09:36
Вкладчик1234 написав: vitaliian написав:
Дружить с коррупционерами не хотят.
Байдены с Бурисмой и китайскими компаниями отлично дружили.
И дружили бы до сих пор, если бы не спалили
Круто Байден-старший обменял 1млрд ГОСгарантий США (не из своего же кармана платить? ) на прокурора, который закроет дела против его сынишки-наркомана?
Это не коррупция. Это другое
Политические дискуссии - Вам туда...
а за такие бездоказательные клише из Раши - адрес должен быть другой...
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Додано: Нед 11 кві, 2021 09:42
Як на мене вся ця каша-заворушка лише ради однієї цілі - СП2
дуже багато залежить від того, чи буде від працювати чи здадуть на металобрухт
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Додано: Нед 11 кві, 2021 09:45
Востаннє редагувалось vitaliian
в Нед 11 кві, 2021 10:04, всього редагувалось 5 разів.
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Додано: Нед 11 кві, 2021 09:49
vitaliian написав:
за свои деньги сша резонно хотели иметь здесь свою сферу влияния
Хорошо, если бы так.
Но Байден за госденьги решал личные вопрос: отмазывал сынка от коррупции, спасал свою личную карьеру
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Додано: Нед 11 кві, 2021 10:02
Вкладчик1234 написав:
Но Байден за госденьги решал личные вопрос: отмазывал сынка от коррупции, спасал свою личную карьеру
Трамп кожен тиждень, за держкошти, літав погріти дупу на сонці. Вони якось самі між собою розберуться, хто корупціонер.
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