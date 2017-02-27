холява написав:только вряд ли они смогут нас защитить от нападения
Рашка блефує, кишка у них слабка дратувати США Россия сосредоточила у границ Украины свои войска для того, чтобы продемонстрировать силу.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на несколько источников, близких к террористам на Донбассе и Кремлю. Все они заверяют, что стягивание армии якобы не являются подготовкой ко вторжению.
"Москва делает это открыто, сознательно показывая танки днем. Война готовится не так – это просто демонстрация силы", – отметили собеседники.
По их словам, в последнее время на линии разграничения участились обстрелы и бои, особенно возле оккупированного Донецка.
Еще один источник в Белом доме подчеркнул, что своими действиями Москва хочет проверить президента Украины Владимира Зеленского и американского лидер Джо Байдена.
В то же время секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в комментарии агентству сказал, что еще одним из мотивов России может быть желание отвлечь внимание своих граждан от ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным накануне выборов в парламент, которые назначены на сентябрь.
Как прилетели так и улетели, также как и корабли поплавают свои положенные две недели и уйдут...если действительно начнутся военные действия никто за Украину не впишится, точно так же как не вписались за Грузию в 2008, хотя тогда рашинская армия была в разы слабее. Лично я думаю что все это только демонстрация силы и никто реального вторжения не планирует, "отпускники", конечно, в ОРДЛО всегда могут нарисоваться, но не более того.
antikkristall написав:никто за Украину не впишится
Тут не Україна на кону а сфери впливу. За Корею та В’єтнам чомусь вписались і то не хило. А тут як не живою силою то матеріально допомога точно буде. Зараз війну одними дронами можна виграти. Рашка технологічно застряла ще в совку нічого нового за останні тридцять років вони зробили, клепають та перефарбовується радянська техніка
В Америки в цьому плані прогрес та новітні технології
antikkristall написав:никто за Украину не впишится
Тут не Україна на кону а сфери впливу. За Корею та В’єтнам чомусь вписались і то не хило. А тут як не живою силою то матеріально допомога точно буде. Зараз війну одними дронами можна виграти. Рашка технологічно застряла ще в совку нічого нового за останні тридцять років вони зробили, клепають та перефарбовується радянська техніка
В Америки в цьому плані прогрес та новітні технології
вот так и живем - вечно на кого-то надеясь... надеялись в 2014 году, что запад нам поможет, надеемся и сейчас.....
а если не поможет, то что ? говорить и надеяться можно сколько угодно, только обещания расходятся с реальностью.
в первую очередь Америки и Европы будут заботиться исключительно о своих гос.интересах (и своих личных тоже), и только в последнюю очередь о том, что где-то в Украине происходит что-то плохое.
написал бы больше, только не буду, смысла особого не вижу.