Рипл ещё вчера порадовал. Какие ещё ракеты вам нужны?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 11 кві, 2021 11:28
Додано: Нед 11 кві, 2021 11:32
Re: Валютный рынок в контексте ДС
походу мой город поновой оккупировали, раз вытерли пост с поздравлением победы над фашиками....
Додано: Нед 11 кві, 2021 12:18
10 апреля 1944 День освобождения Одессы от немецко-румынских-итальянских оккупантов советскими оккупантами (больше половины одесситов -это пророссийская вата (более 50% голосовали за ОПЗЖ, Шария и Труханова)
на сегодня фашики только на паРаше, вот когда станет вільна Ураїна-тогда и будем праздновать Победу на фашиками
Востаннє редагувалось prodigy в Нед 11 кві, 2021 12:29, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Нед 11 кві, 2021 12:23
Додано: Нед 11 кві, 2021 12:39
alex10
на цьому ресурси замечательно поздравляют с православными праздниками ну вы у мну давно в игноре, как и зёма, которого временно выпустил, бо думал ашипся - теперь прощай навеки...
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