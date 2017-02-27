RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7568756975707571

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.05.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.2 5 101
26.00-26.50
2%
2
26.50-27.00
1%
1
27.00-27.50
23%
23
27.50-28.00
47%
47
28.00-28.50
17%
17
28.50-29.00
5%
5
29.00-29.50
0
0
29.50-30.00
1%
1
Більше 30
5%
5
Всього голосів : 101
Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 11:28

  vitaliian написав:завтра день космонавтики, приходите со своими ракетами.

Рипл ещё вчера порадовал. Какие ещё ракеты вам нужны? :mrgreen:
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3771
З нами з: 06.08.19
Подякував: 859 раз.
Подякували: 568 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 11:32

Re: Валютный рынок в контексте ДС

походу мой город поновой оккупировали, раз вытерли пост с поздравлением победы над фашиками....
чик
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6258
З нами з: 03.01.09
Подякував: 5051 раз.
Подякували: 752 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 12:18

  чик написав:походу мой город поновой оккупировали, раз вытерли пост с поздравлением победы над фашиками....


10 апреля 1944 День освобождения Одессы от немецко-румынских-итальянских оккупантов советскими оккупантами (больше половины одесситов -это пророссийская вата (более 50% голосовали за ОПЗЖ, Шария и Труханова)

на сегодня фашики только на паРаше, вот когда станет вільна Ураїна-тогда и будем праздновать Победу на фашиками
Востаннє редагувалось prodigy в Нед 11 кві, 2021 12:29, всього редагувалось 2 разів.
prodigy
 
Повідомлень: 6537
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2732 раз.
Подякували: 2136 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 12:23

  чик написав:походу мой город поновой оккупировали, раз вытерли пост с поздравлением победы над фашиками....

А чому б Вам на цьому ресурсі ще й не привітати свою коханку з днем народження, наприклад ? :mrgreen:
alex10
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 9980
З нами з: 05.10.10
Подякував: 2617 раз.
Подякували: 2026 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 12:39

alex10
на цьому ресурси замечательно поздравляют с православными праздниками :wink: ну вы у мну давно в игноре, как и зёма, которого временно выпустил, бо думал ашипся - теперь прощай навеки... :lol:
чик
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6258
З нами з: 03.01.09
Подякував: 5051 раз.
Подякували: 752 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 12:59

  чик написав:alex10
на цьому ресурси замечательно поздравляют с православными праздниками :wink: ну вы у мну давно в игноре, как и зёма, которого временно выпустил, бо думал ашипся - теперь прощай навеки... :lol:


и с 8 марта, и с Новым Годом - это все общегосударственные праздники :wink:

а все что связано с фашистами и Одессой - это сюда
Политота
там и обсудите, что важней: 20 апреля или 22 апреля :mrgreen:
Shaman
 
Повідомлень: 818
З нами з: 29.09.19
Подякував: 88 раз.
Подякували: 188 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 13:28

Shaman
если честно, сидя дома и не в курсе, что день освобождения одессы отменили. вчера просто поздравил с праздником, не собираясь разводить полит дискуссии. шо я "вата-сепар" местные знают :D
чик
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6258
З нами з: 03.01.09
Подякував: 5051 раз.
Подякували: 752 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 13:45

  чик написав:Shaman
если честно, сидя дома и не в курсе, что день освобождения одессы отменили. вчера просто поздравил с праздником, не собираясь разводить полит дискуссии. шо я "вата-сепар" местные знают :D


Главный праздник Одессы чуть менее чем через месяц, 2 мая.

Когда она не стала ОНР, и ё. рашка пока прекратила тут залупаться со своими колорадами.
Captain Obvious
 
Повідомлень: 1501
З нами з: 05.11.10
Подякував: 0 раз.
Подякували: 371 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7568756975707571
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], Василь-Рівне і 11 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2401, 2402, 2403
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
24029 3239627
Переглянути останнє повідомлення
Нед 11 кві, 2021 13:58
bevzaalex
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 77, 78, 79
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
789 196016
Переглянути останнє повідомлення
Суб 10 кві, 2021 17:52
Goodman
Валютный рынок в мире 1 ... 741, 742, 743
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7428 1773082
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 кві, 2021 16:32
vovan_prm

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (32008)
11.04.2021 14:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.