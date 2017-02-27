Рипл ещё вчера порадовал. Какие ещё ракеты вам нужны?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 11 кві, 2021 11:28
Додано: Нед 11 кві, 2021 11:32
Re: Валютный рынок в контексте ДС
походу мой город поновой оккупировали, раз вытерли пост с поздравлением победы над фашиками....
Додано: Нед 11 кві, 2021 12:18
10 апреля 1944 День освобождения Одессы от немецко-румынских-итальянских оккупантов советскими оккупантами (больше половины одесситов -это пророссийская вата (более 50% голосовали за ОПЗЖ, Шария и Труханова)
на сегодня фашики только на паРаше, вот когда станет вільна Ураїна-тогда и будем праздновать Победу на фашиками
Востаннє редагувалось prodigy в Нед 11 кві, 2021 12:29, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Нед 11 кві, 2021 12:23
Додано: Нед 11 кві, 2021 12:39
alex10
на цьому ресурси замечательно поздравляют с православными праздниками ну вы у мну давно в игноре, как и зёма, которого временно выпустил, бо думал ашипся - теперь прощай навеки...
Додано: Нед 11 кві, 2021 12:59
и с 8 марта, и с Новым Годом - это все общегосударственные праздники
а все что связано с фашистами и Одессой - это сюда
Политота
там и обсудите, что важней: 20 апреля или 22 апреля
Додано: Нед 11 кві, 2021 13:28
Shaman
если честно, сидя дома и не в курсе, что день освобождения одессы отменили. вчера просто поздравил с праздником, не собираясь разводить полит дискуссии. шо я "вата-сепар" местные знают
Додано: Нед 11 кві, 2021 13:45
Главный праздник Одессы чуть менее чем через месяц, 2 мая.
Когда она не стала ОНР, и ё. рашка пока прекратила тут залупаться со своими колорадами.
Додано: Нед 11 кві, 2021 14:45
Re: Валютный рынок в контексте ДС
"ваты" в одессе больше, чем 50%. разослал ради прикола ссылку на пост prodigy - матюков и ржачки 90% и токо 10% одобрямс. в "опросе" участвуют не только мои знакомые - у меня их мало. доктора, таксисты, ремонтники, парикмахерша - вообщем все контакты вайбера...
Додано: Нед 11 кві, 2021 15:38
можно еще на RT, Вечер с Вл.Соловьевым, 60 минут, и еще масса помоек, где будете иметь 100% поддержки ваты.
а хвастать тем, что вата и сепар-это от недостатка ума(не в обиду сказано)
надо вам прекращать жить 60 лет(уже почти? или уже) мифами о войне(о победе)
мне вот интересен другой день в истории моего города -16 октября 1941г
"Эвакуация прошла с 1 по 16 октября 1941 г. организованно и без потерь, с собой забрали военную технику и снаряжение."
и не слова о раненых в госпиталях (госпиталей было много, практически в каждой школе), т.е. этих солдат даже в потери не записали??? а зачем , солдат ведь-расходной материал, а вот за технику генерала Петрова отдали бы под воен.трибунал. Только не говорите, что не было возможности эвакуировать (ведь на технику-хватило и судов и кораблей.
более 20 тыс. раненых было оставлено в Одессе , а в Севастополе более 35 тыс. (мелочь, пустячок), главное отметить день освобождения
в Севастополе (как в Одессе) спасали только комсостав (не ниже майора/капитана)
цитата:Эвакуация высшего командования началась с помощью авиации. 13 самолётов ПС-84 вывезли на Кавказ 222 начальника и 49 раненых. Около 700 человек начальствующего состава были вывезены подводными лодками. Ещё несколько тысяч смогли уйти на лёгких плавсредствах Черноморского флота.
а вы никогда не задумывались, почему абсолютно все мемуары "великих полководцев"- маршалов ( Жуков Георгий Константинович,Василевский Александр Михайлович,Конев Иван Степанович,Рокоссовский Константин Константинович,Малиновский Родион Яковлевич,Мерецков Кирилл Афанасьевич) не вышли при жизни Сталина, мало того их не было вплоть до 20-го съезда КПСС (фев 1956), до и в этих мемуарах не было и 10% правды о периоде 1941/42 лет войны.
низко преклоняюсь перед памятью всех наших дедов, отдавших жизнь во второй мировой(как известно всем, что Великая Отечественная появилась гораздо позже окончания самой войны.
Никак не прощу комунякам их людоедское отношение к солдатам и мирному гражданскому населению (чего стоит только смерть более миллиона ленинградцев от голода), при том советская "мудрая" власть перед блокадой вывезла из города продовольствие из складов госрезерва
Би-би-си: Вы полагаете, можно было не допустить голода, если лучше наладить снабжение?
Марк Солонин: Я полагаю, что сначала надо выяснить, собирался ли кто-то снабжать город. А если собирался - то когда, с какого момента? Ответ найти несложно - не требуется никаких секретных архивов, надо только захотеть.
Начнем с начала. С постановки задачи. Задачу поставил верховный руководитель страны: "При вынужденном отходе частей Красной Армии не оставлять противнику ни килограмма хлеба, ни литра горючего". Это знаменитое, ничуть не секретное, тысячу раз процитированное выступление Сталина по радио 3 июля 1941 года.
Обратите внимание на построение фразы (а товарищ Сталин слов на ветер не бросал): "Не оставлять противнику...".
Сталин был большой специалист по хлебозаготовкам, лично участвовал в "борьбе за хлеб" в 1928 году, про раскулачивание я уж и не говорю. Он был уверен, что все найденное на оккупированной территории, до последней крошки, немцы заберут себе: что смогут - съедят, что не съедят - отправят в Германию.
Если на оккупированной территории все же смогли выжить мирные граждане, то лишь потому, что в хаосе лета 41-го года не все приказы Сталина выполнялись. Что говорить про "килограмм хлеба", когда оставляли невзорванные мосты и несожженные склады с авиабензином.
Так, Петрозаводск - столица советской Карелии - перед уходом Красной Армии был тотально разрушен.(кстати в Киеве Хрещатик взорвали не немцы )
К тому же готовили и Ленинград: об этом можно прочесть в изданных миллионными тиражами мемуарах маршала Жукова. И первые трупы умерших от голода появились на улицах Ленинграда в том самом ноябре 1941 года
В итоге власть ограничилась только тем, что вывезла, так сказать, "свое" - содержимое складов Госрезерва.
Би-би-си: Неужели из Ленинграда накануне блокады вывозили продовольствие?
М.С. А что вас удивляет? Ленинград находился в другой стране? На него приказ Сталина не распространялся?
бравировать своим ватным мировоззрением в наши дни, это не просто глупость, этой большой грех против своего народа, своей страны и своей земли
(тут есть только одно объяснение, что при СССР в Украину(включая Донбасс, Крым, Одессу и даже Львов) завезли (около 2 млн) переселенцев с территории РСФСР (потому что после депортации татар в 1944 году Крым был почти безлюдным.
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