чик написав:"ваты" в одессе больше, чем 50%. разослал ради прикола ссылку на пост prodigy - матюков и ржачки 90% и токо 10% одобрямс. в "опросе" участвуют не только мои знакомые - у меня их мало. доктора, таксисты, ремонтники, парикмахерша - вообщем все контакты вайбера...
вот и подтверждение, тому что ваши знакомые и ваш круг общения даже не 50%, а все 90% вата-ватная
к счастью, в Одессе есть достаточно много патриотов ( и это как правило люди младше 35-40лет), совсем не заставшие прелести совка ( т.е. 1985г.р. и младше), которым еще в школе не промыли голову "комсомолом/пионерией и октябрятами))))
п.с. признаю, что и среди моих знакомых( и даже родственников) ваты до х**на и больше
для меня "зёмы" празднующие день сожжения своих сограждан нелюди - это факт, а историю переписывали и будут переписывать па 100раз. зачем, для чего-кого, в угоду кому объяснять не буду, токо депилы могут этого не понимать... вас же не один одессит не поблагодарил - уже заранее знаю, кто наставит + нацики-вышиватники
чик написав:для меня "зёмы" празднующие день сожжения своих сограждан нелюди - это факт, а историю переписывали и будут переписывать па 100раз. зачем, для чего-кого, в угоду кому объяснять не буду, токо депилы могут этого не понимать... вас же не один одессит не поблагодарил - уже заранее знаю, кто наставит + нацики-вышиватники
Чемодан-вокзал-ё.рашка.
Там духовно, там скрепно, там повсюду колорадские ленточки и портрет великого кормчего. Там хорошо. Езжай.
prodigy написав: к счастью, в Одессе есть достаточно много патриотов ( и это как правило люди младше 35-40лет), совсем не заставшие прелести совка ( т.е. 1985г.р. и младше), которым еще в школе не промыли голову "комсомолом/пионерией и октябрятами))))
как тогда промывали мозги, так и сейчас промывают с разных сторон
Інфляція на тлі РЕвальвації... Та нє, все ок- все ринково - влітку па24...
Монополиям на курс пофиг (и курсу на монополии, по большей части, тоже). Они всегда, не будучи регулируемыми, устанавливают цены, максимизируя прибыль - основной вклад в потребительскую инфляцию дает рост тарифов на услуги ЖКХ. +22% год к году (в том числе на газ +63,6% и на электроэнергию +36,6%)