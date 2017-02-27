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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 75707571757275737574>

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.05.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.2 5 101
26.00-26.50
2%
2
26.50-27.00
1%
1
27.00-27.50
23%
23
27.50-28.00
47%
47
28.00-28.50
17%
17
28.50-29.00
5%
5
29.00-29.50
0
0
29.50-30.00
1%
1
Більше 30
5%
5
Всього голосів : 101
Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 15:44

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  prodigy написав:"мудрая" власть перед блокадой вывезла из города продовольствие
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 15:49

  чик написав:"ваты" в одессе больше, чем 50%. разослал ради прикола ссылку на пост prodigy - матюков и ржачки 90% и токо 10% одобрямс. в "опросе" участвуют не только мои знакомые - у меня их мало. доктора, таксисты, ремонтники, парикмахерша - вообщем все контакты вайбера...


вот и подтверждение, тому что ваши знакомые и ваш круг общения даже не 50%, а все 90% вата-ватная

к счастью, в Одессе есть достаточно много патриотов ( и это как правило люди младше 35-40лет), совсем не заставшие прелести совка ( т.е. 1985г.р. и младше), которым еще в школе не промыли голову "комсомолом/пионерией и октябрятами))))

п.с. признаю, что и среди моих знакомых( и даже родственников) ваты до х**на и больше
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 15:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

В годовом измерении, по сравнению с мартом 2020 года, инфляция ускорилась до 8,5%.Источник: https://biz.censor.net/n3258764

Інфляція на тлі РЕвальвації... Та нє, все ок- все ринково - влітку па24...
alex10
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 15:58

vitaliian
знаком с книгами Марка Солонина еще с 2000-го года, рекомендую вате посмотреть (даже не прочесть книги, книги стоят денег) несколько его передач в Youtube

https://www.youtube.com/watch?v=plEaSn8YC2w
https://www.youtube.com/watch?v=1-5oX0WKH_M
https://www.youtube.com/watch?v=KN4BA3hexlk
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 16:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

для меня "зёмы" празднующие день сожжения своих сограждан нелюди - это факт, а историю переписывали и будут переписывать па 100раз. зачем, для чего-кого, в угоду кому объяснять не буду, токо депилы могут этого не понимать...
вас же не один одессит не поблагодарил - уже заранее знаю, кто наставит + нацики-вышиватники :mrgreen:
чик
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 16:18

  чик написав:для меня "зёмы" празднующие день сожжения своих сограждан нелюди - это факт, а историю переписывали и будут переписывать па 100раз. зачем, для чего-кого, в угоду кому объяснять не буду, токо депилы могут этого не понимать...
вас же не один одессит не поблагодарил - уже заранее знаю, кто наставит + нацики-вышиватники :mrgreen:


Чемодан-вокзал-ё.рашка.

Там духовно, там скрепно, там повсюду колорадские ленточки и портрет великого кормчего.
Там хорошо.
Езжай.
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 16:22

  prodigy написав:
к счастью, в Одессе есть достаточно много патриотов ( и это как правило люди младше 35-40лет), совсем не заставшие прелести совка ( т.е. 1985г.р. и младше), которым еще в школе не промыли голову "комсомолом/пионерией и октябрятами))))



как тогда промывали мозги, так и сейчас промывают с разных сторон :D
Alex2007
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 16:25

Captain Obvious
ты шо реально депил? твой одно думец пишет, шо 50% одесситов "вата" (на самом деле больше) - нам всем уехать :mrgreen:
чик
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 16:35

  чик написав:Captain Obvious
ты шо реально депил? твой одно думец пишет, шо 50% одесситов "вата" (на самом деле больше) - нам всем уехать :mrgreen:

А как поступил бы товарищ Сталин если бы 50% одесситов поддерживали Гитлера во время и/или после второй мировой?
«Уехал» бы часть или всех?
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 16:37

  alex10 написав:В годовом измерении, по сравнению с мартом 2020 года, инфляция ускорилась до 8,5%.Источник: https://biz.censor.net/n3258764

Інфляція на тлі РЕвальвації... Та нє, все ок- все ринково - влітку па24...


Монополиям на курс пофиг (и курсу на монополии, по большей части, тоже). Они всегда, не будучи регулируемыми, устанавливают цены, максимизируя прибыль - основной вклад в потребительскую инфляцию дает рост тарифов на услуги ЖКХ. +22% год к году (в том числе на газ +63,6% и на электроэнергию +36,6%)

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zРадио
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