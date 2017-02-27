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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 11 кві, 2021 15:44
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Нед 11 кві, 2021 15:49
вот и подтверждение, тому что ваши знакомые и ваш круг общения даже не 50%, а все 90% вата-ватная
к счастью, в Одессе есть достаточно много патриотов ( и это как правило люди младше 35-40лет), совсем не заставшие прелести совка ( т.е. 1985г.р. и младше), которым еще в школе не промыли голову "комсомолом/пионерией и октябрятами))))
п.с. признаю, что и среди моих знакомых( и даже родственников) ваты до х**на и больше
Додано: Нед 11 кві, 2021 15:50
Re: Валютный рынок в контексте ДС
В годовом измерении, по сравнению с мартом 2020 года, инфляция ускорилась до 8,5%.Источник:
Інфляція на тлі РЕвальвації... Та нє, все ок- все ринково - влітку па24...
Додано: Нед 11 кві, 2021 15:58
vitaliian
знаком с книгами Марка Солонина еще с 2000-го года, рекомендую вате посмотреть (даже не прочесть книги, книги стоят денег) несколько его передач в Youtube
Додано: Нед 11 кві, 2021 16:08
Re: Валютный рынок в контексте ДС
для меня "зёмы" празднующие день сожжения своих сограждан нелюди - это факт, а историю переписывали и будут переписывать па 100раз. зачем, для чего-кого, в угоду кому объяснять не буду, токо депилы могут этого не понимать...
вас же не один одессит не поблагодарил - уже заранее знаю, кто наставит + нацики-вышиватники
Додано: Нед 11 кві, 2021 16:18
Чемодан-вокзал-ё.рашка.
Там духовно, там скрепно, там повсюду колорадские ленточки и портрет великого кормчего.
Там хорошо.
Езжай.
Додано: Нед 11 кві, 2021 16:22
как тогда промывали мозги, так и сейчас промывают с разных сторон
Додано: Нед 11 кві, 2021 16:25
Captain Obvious
ты шо реально депил? твой одно думец пишет, шо 50% одесситов "вата" (на самом деле больше) - нам всем уехать
Додано: Нед 11 кві, 2021 16:35
Додано: Нед 11 кві, 2021 16:37
Монополиям на курс пофиг (и курсу на монополии, по большей части, тоже). Они всегда, не будучи регулируемыми, устанавливают цены, максимизируя прибыль - основной вклад в потребительскую инфляцию дает рост тарифов на услуги ЖКХ. +22% год к году (в том числе на газ +63,6% и на электроэнергию +36,6%)
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