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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7571757275737574>

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.05.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.2 5 101
26.00-26.50
2%
2
26.50-27.00
1%
1
27.00-27.50
23%
23
27.50-28.00
47%
47
28.00-28.50
17%
17
28.50-29.00
5%
5
29.00-29.50
0
0
29.50-30.00
1%
1
Більше 30
5%
5
Всього голосів : 101
Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 16:42

  Alex2007 написав:
  prodigy написав:
к счастью, в Одессе есть достаточно много патриотов ( и это как правило люди младше 35-40лет), совсем не заставшие прелести совка ( т.е. 1985г.р. и младше), которым еще в школе не промыли голову "комсомолом/пионерией и октябрятами))))



как тогда промывали мозги, так и сейчас промывают с разных сторон :D

Хотел жить в Одессе как в Донецке и Луганске сейчас? Или в чем проблема :roll:
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 16:45

  Ukrainian написав:
  чик написав:Captain Obvious
ты шо реально депил? твой одно думец пишет, шо 50% одесситов "вата" (на самом деле больше) - нам всем уехать :mrgreen:

А как поступил бы товарищ Сталин если бы 50% одесситов поддерживали Гитлера во время и/или после второй мировой?
«Уехал» бы часть или всех?


"50 процентов одесситов" (та самая "вата") не отождествляют Советский Союз с его минусами и плюсами и Россию, уж тем более им как минимум параллелен и, вы удивитесь, чаще всего даже враждебен Путин;
они не связывают несвязуемые вещи, про которые постоянно вещает пропаганда. Они просто пытаются "отделять мух от котлет", а не свято верить в то что нам навязчиво рассказывает "центр протидії дезінформації" или министерства правды.

п.с. Да действительно есть и настоящая вата, полная прямая противоположность "радикальным националистам", но их немного.
Востаннє редагувалось Alex2007 в Нед 11 кві, 2021 16:49, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 16:47

  Alex2007 написав:
  prodigy написав:
к счастью, в Одессе есть достаточно много патриотов ( и это как правило люди младше 35-40лет), совсем не заставшие прелести совка ( т.е. 1985г.р. и младше), которым еще в школе не промыли голову "комсомолом/пионерией и октябрятами))))



как тогда промывали мозги, так и сейчас промывают с разных сторон :D


не путай грешное с праведным :mrgreen:
тогда было одно мнение-мнение партии (читай Сталина/Хрущева/Брежнева)
и мнение врагов народа (никаких дискуссий), 58я часть 1

а сегодня (если ты не из паРаши пишешь) сам думай и решай вата ты или патриот
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 16:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  prodigy написав: сам думай и решай вата ты или патриот


тут проблема что эти понятия на сегодня сильно выкривлены.
Однозначным патриотом считаются у нас в основном те, кто поддерживает основную (грубо говоря, официально одобренную) точку зрения.
Всех остальных, даже если они ко всему относятся нейтрально-критически и стараются держаться как-бы в стороне от обоих мнений, автоматически причисляются к вате.
Вот такой парадокс нынче.
:D

П.с. А отвечая на неявный вопрос, то я себя считаю патриотом Украины, не России, не Запада, а именно Украины и любых ее интересов, там где она может извлечь выгоду
Востаннє редагувалось Alex2007 в Нед 11 кві, 2021 17:00, всього редагувалось 1 раз.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 16:59

  Alex2007 написав:
  prodigy написав: сам думай и решай вата ты или патриот


тут проблема что эти понятия на сегодня сильно выкривлены.
Однозначным патриотом считаются у нас в основном те, кто поддерживает основную (грубо говоря, официально одобренную) точку зрения.
Всех остальных, даже если они ко всему относятся нейтрально-критически и стараются держаться как-бы в стороне от обоих мнений, автоматически причисляются к вате.
Вот такой парадокс нынче.
:D

У нас полтора года официальная позиция была "посмотреть в глаза и просто перестать стрелять".
Что патриотами, скажем мягко, не одобрялось.
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 16:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Alex2007 написав:"50 процентов одесситов" (та самая "вата") не отождествляют Советский Союз с его минусами и плюсами и Россию, уж тем более им как минимум параллелен и, вы удивитесь, чаще всего даже враждебен Путин;
они не связывают несвязуемые вещи, про которые постоянно вещает пропаганда. Они просто пытаются "отделять мух от котлет", а не свято верить в то что нам навязчиво рассказывает "центр протидії дезінформації" или министерства правды.

спс алекс за ответ, бо этот укрпатриот живущий в канаде и зарабатывающий деньги на укрдепо, овгз у мну тоже давно в игноре, а открывать весь список ему подобных надоело и бесполезно. там крипта спать не даёт - но это хотя бы финансово полезно :)
чик
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 16:59

  чик написав:для меня "зёмы" празднующие день сожжения своих сограждан нелюди - это факт, а историю переписывали и будут переписывать па 100раз. зачем, для чего-кого, в угоду кому объяснять не буду, токо депилы могут этого не понимать...
вас же не один одессит не поблагодарил - уже заранее знаю, кто наставит + нацики-вышиватники :mrgreen:

те кто желает приход в Украину рашистов - мрази и маньяки

Потому что, они хотят, чтобы не согласных можно было отправить на подвал или в "Изоляцию", как в Донецке
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 17:00

  Alex2007 написав:
  prodigy написав: сам думай и решай вата ты или патриот


тут проблема что эти понятия на сегодня сильно выкривлены.
Однозначным патриотом считаются у нас в основном те, кто поддерживает основную (грубо говоря, официально одобренную) точку зрения.
Всех остальных, даже если они ко всему относятся нейтрально-критически и стараются держаться как-бы в стороне от обоих мнений, автоматически причисляются к вате.
Вот такой парадокс нынче.
:D

Равнодушные - хуже ваты. Они молча созерцают. Это такие, как ты
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 17:01

  Alex2007 написав:
"50 процентов одесситов" (та самая "вата") не отождествляют Советский Союз с его минусами и плюсами и Россию, уж тем более им как минимум параллелен и, вы удивитесь, чаще всего даже враждебен Путин;
они не связывают несвязуемые вещи, про которые постоянно вещает пропаганда. Они просто пытаются "отделять мух от котлет", а не свято верить в то что нам навязчиво рассказывает "центр протидії дезінформації" или министерства правды.

п.с. Да действительно есть и настоящая вата, полная прямая противоположность "радикальным националистам", но их немного.


тут ты реально гонишь беса, пацан

какие бл**ь мухи и котлеты?
так звана вата (в лице Слуг Народа ) собирается при первом шухере (или намеке на него)
"валить из этой страны"
https://hromadske.ua/ru/posts/deputata-slugu-pojmali-na-predlozhenii-valit-iz-strany-govorit-chto-planiruet-otdyh-na-majskie-prazdniki

что значит свято верить? ну тогда верь и слушай Шуфрича ( Вчера «Ток-шоу №1» Василия Голованова представитель ОПЗЖ Нестор Шуфрич попытался вторить российской пропаганде и обвинить украинских военных в гибели маленького мальчика в подконтрольном группировке «ДНР» поселке Александровское. Пришлось напомнить Нестору Ивановичу кто на самом деле убийца и кто ответственный за гибель тысяч граждан Украины.)
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 17:01

  чик написав:для меня "зёмы" празднующие день сожжения своих сограждан нелюди - это факт, а историю переписывали и будут переписывать па 100раз. зачем, для чего-кого, в угоду кому объяснять не буду, токо депилы могут этого не понимать...
вас же не один одессит не поблагодарил - уже заранее знаю, кто наставит + нацики-вышиватники :mrgreen:

Ты насколько я помню в недвижимость вкладываешь и часть своего дохода с ренты имеешь. Вот посмотри сколько сейчас стоит недвижимость и размер ренты в Луганске и Донецке и потом поблагодари весь «правый сектор» что в Одессе все по другому.
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