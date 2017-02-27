prodigy написав: к счастью, в Одессе есть достаточно много патриотов ( и это как правило люди младше 35-40лет), совсем не заставшие прелести совка ( т.е. 1985г.р. и младше), которым еще в школе не промыли голову "комсомолом/пионерией и октябрятами))))
как тогда промывали мозги, так и сейчас промывают с разных сторон
Хотел жить в Одессе как в Донецке и Луганске сейчас? Или в чем проблема
чик написав:Captain Obvious ты шо реально депил? твой одно думец пишет, шо 50% одесситов "вата" (на самом деле больше) - нам всем уехать
А как поступил бы товарищ Сталин если бы 50% одесситов поддерживали Гитлера во время и/или после второй мировой? «Уехал» бы часть или всех?
"50 процентов одесситов" (та самая "вата") не отождествляют Советский Союз с его минусами и плюсами и Россию, уж тем более им как минимум параллелен и, вы удивитесь, чаще всего даже враждебен Путин; они не связывают несвязуемые вещи, про которые постоянно вещает пропаганда. Они просто пытаются "отделять мух от котлет", а не свято верить в то что нам навязчиво рассказывает "центр протидії дезінформації" или министерства правды.
п.с. Да действительно есть и настоящая вата, полная прямая противоположность "радикальным националистам", но их немного.
Востаннє редагувалось Alex2007 в Нед 11 кві, 2021 16:49, всього редагувалось 2 разів.
prodigy написав: к счастью, в Одессе есть достаточно много патриотов ( и это как правило люди младше 35-40лет), совсем не заставшие прелести совка ( т.е. 1985г.р. и младше), которым еще в школе не промыли голову "комсомолом/пионерией и октябрятами))))
как тогда промывали мозги, так и сейчас промывают с разных сторон
не путай грешное с праведным тогда было одно мнение-мнение партии (читай Сталина/Хрущева/Брежнева) и мнение врагов народа (никаких дискуссий), 58я часть 1
а сегодня (если ты не из паРаши пишешь) сам думай и решай вата ты или патриот
prodigy написав: сам думай и решай вата ты или патриот
тут проблема что эти понятия на сегодня сильно выкривлены. Однозначным патриотом считаются у нас в основном те, кто поддерживает основную (грубо говоря, официально одобренную) точку зрения. Всех остальных, даже если они ко всему относятся нейтрально-критически и стараются держаться как-бы в стороне от обоих мнений, автоматически причисляются к вате. Вот такой парадокс нынче.
П.с. А отвечая на неявный вопрос, то я себя считаю патриотом Украины, не России, не Запада, а именно Украины и любых ее интересов, там где она может извлечь выгоду
Востаннє редагувалось Alex2007 в Нед 11 кві, 2021 17:00, всього редагувалось 1 раз.
prodigy написав: сам думай и решай вата ты или патриот
тут проблема что эти понятия на сегодня сильно выкривлены. Однозначным патриотом считаются у нас в основном те, кто поддерживает основную (грубо говоря, официально одобренную) точку зрения. Всех остальных, даже если они ко всему относятся нейтрально-критически и стараются держаться как-бы в стороне от обоих мнений, автоматически причисляются к вате. Вот такой парадокс нынче.
У нас полтора года официальная позиция была "посмотреть в глаза и просто перестать стрелять". Что патриотами, скажем мягко, не одобрялось.
Alex2007 написав:"50 процентов одесситов" (та самая "вата") не отождествляют Советский Союз с его минусами и плюсами и Россию, уж тем более им как минимум параллелен и, вы удивитесь, чаще всего даже враждебен Путин; они не связывают несвязуемые вещи, про которые постоянно вещает пропаганда. Они просто пытаются "отделять мух от котлет", а не свято верить в то что нам навязчиво рассказывает "центр протидії дезінформації" или министерства правды.
спс алекс за ответ, бо этот укрпатриот живущий в канаде и зарабатывающий деньги на укрдепо, овгз у мну тоже давно в игноре, а открывать весь список ему подобных надоело и бесполезно. там крипта спать не даёт - но это хотя бы финансово полезно
чик написав:для меня "зёмы" празднующие день сожжения своих сограждан нелюди - это факт, а историю переписывали и будут переписывать па 100раз. зачем, для чего-кого, в угоду кому объяснять не буду, токо депилы могут этого не понимать... вас же не один одессит не поблагодарил - уже заранее знаю, кто наставит + нацики-вышиватники
те кто желает приход в Украину рашистов - мрази и маньяки
Потому что, они хотят, чтобы не согласных можно было отправить на подвал или в "Изоляцию", как в Донецке
prodigy написав: сам думай и решай вата ты или патриот
тут проблема что эти понятия на сегодня сильно выкривлены. Однозначным патриотом считаются у нас в основном те, кто поддерживает основную (грубо говоря, официально одобренную) точку зрения. Всех остальных, даже если они ко всему относятся нейтрально-критически и стараются держаться как-бы в стороне от обоих мнений, автоматически причисляются к вате. Вот такой парадокс нынче.
Равнодушные - хуже ваты. Они молча созерцают. Это такие, как ты
Alex2007 написав: "50 процентов одесситов" (та самая "вата") не отождествляют Советский Союз с его минусами и плюсами и Россию, уж тем более им как минимум параллелен и, вы удивитесь, чаще всего даже враждебен Путин; они не связывают несвязуемые вещи, про которые постоянно вещает пропаганда. Они просто пытаются "отделять мух от котлет", а не свято верить в то что нам навязчиво рассказывает "центр протидії дезінформації" или министерства правды.
п.с. Да действительно есть и настоящая вата, полная прямая противоположность "радикальным националистам", но их немного.
что значит свято верить? ну тогда верь и слушай Шуфрича ( Вчера «Ток-шоу №1» Василия Голованова представитель ОПЗЖ Нестор Шуфрич попытался вторить российской пропаганде и обвинить украинских военных в гибели маленького мальчика в подконтрольном группировке «ДНР» поселке Александровское. Пришлось напомнить Нестору Ивановичу кто на самом деле убийца и кто ответственный за гибель тысяч граждан Украины.)
чик написав:для меня "зёмы" празднующие день сожжения своих сограждан нелюди - это факт, а историю переписывали и будут переписывать па 100раз. зачем, для чего-кого, в угоду кому объяснять не буду, токо депилы могут этого не понимать... вас же не один одессит не поблагодарил - уже заранее знаю, кто наставит + нацики-вышиватники
Ты насколько я помню в недвижимость вкладываешь и часть своего дохода с ренты имеешь. Вот посмотри сколько сейчас стоит недвижимость и размер ренты в Луганске и Донецке и потом поблагодари весь «правый сектор» что в Одессе все по другому.