Додано: Нед 11 кві, 2021 16:45

Ukrainian написав: чик написав: Captain Obvious

ты шо реально депил? твой одно думец пишет, шо 50% одесситов "вата" (на самом деле больше) - нам всем уехать ты шо реально депил? твой одно думец пишет, шо 50% одесситов "вата" (на самом деле больше) - нам всем уехать

А как поступил бы товарищ Сталин если бы 50% одесситов поддерживали Гитлера во время и/или после второй мировой?

«Уехал» бы часть или всех? А как поступил бы товарищ Сталин если бы 50% одесситов поддерживали Гитлера во время и/или после второй мировой?«Уехал» бы часть или всех?

"50 процентов одесситов" (та самая "вата") не отождествляют Советский Союз с его минусами и плюсами и Россию, уж тем более им как минимум параллелен и, вы удивитесь, чаще всего даже враждебен Путин;они не связывают несвязуемые вещи, про которые постоянно вещает пропаганда. Они просто пытаются "отделять мух от котлет", а не свято верить в то что нам навязчиво рассказывает "центр протидії дезінформації" или министерства правды.п.с. Да действительно есть и настоящая вата, полная прямая противоположность "радикальным националистам", но их немного.