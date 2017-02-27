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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 11 кві, 2021 17:02
чик
Таблеточки принять не забудьте, а то весеннее обострение победобесия оно такое, коварное
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pesikot
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Додано: Нед 11 кві, 2021 17:05
juristkostya написав:
У нас полтора года официальная позиция была "посмотреть в глаза и просто перестать стрелять".
Что патриотами, скажем мягко, не одобрялось.
1) вопрос изначально слишком сложный, чтобы для него было такое простое решение. И к сожалению от нас (Украины) зависит только часть этого решения.
2) конкретно в этом вопросе еще просматривалась одобрение одного главного человека, имя которого слишком известно
. Подозреваю, что была бы отмашка - то и было бы одобрение.
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Alex2007
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Додано: Нед 11 кві, 2021 17:08
Alex2007 написав: prodigy написав:
сам думай и решай вата ты или патриот
тут проблема что эти понятия на сегодня сильно выкривлены.
Однозначным патриотом считаются у нас в основном те, кто поддерживает основную (грубо говоря, официально одобренную) точку зрения.
Всех остальных, даже если они ко всему относятся нейтрально-критически и стараются держаться как-бы в стороне от обоих мнений, автоматически причисляются к вате.
Вот такой парадокс нынче.
П.с. А отвечая на неявный вопрос, то я себя считаю патриотом Украины, не России, не Запада, а именно Украины и любых ее интересов, там где она может извлечь выгоду
совсем плохо у тебя с головой, парень
официальная позиция президента-это позиция пораженческая
вот поэтому патриоты и пытаются бить во все колокола пока не поздно
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prodigy
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Додано: Нед 11 кві, 2021 17:09
Alex2007 написав:
они ко всему относятся нейтрально-критически и стараются держаться как-бы в стороне от обоих мнений
Это была позиция большинства луганчан и Дончан в 2014 году
Помогло это им?
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Додано: Нед 11 кві, 2021 17:13
prodigy написав:
не путай грешное с праведным
тогда было одно мнение-мнение партии (читай Сталина/Хрущева/Брежнева)
и мнение врагов народа (никаких дискуссий), 58я часть 1
Ну да, а сейчас одно мнение- мнение "партии революционнеров" (читай Порошенко/Аваков/+ их ручные батальоны и мнение "ваты", "сепаров", "чемодан-вокзал-ростов" (никаких дискуссий)УК Украины, статьи 110, 110-2
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vladimir_smirnov_61
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Додано: Нед 11 кві, 2021 17:16
vladimir_smirnov_61 написав: prodigy написав:
не путай грешное с праведным
тогда было одно мнение-мнение партии (читай Сталина/Хрущева/Брежнева)
и мнение врагов народа (никаких дискуссий), 58я часть 1
Ну да, а сейчас одно мнение- мнение "партии революционнеров" (читай Порошенко/Аваков/+ их ручные батальоны и мнение "ваты", "сепаров", "чемодан-вокзал-ростов" (никаких дискуссий)УК Украины, статьи 110, 110-2
сепар гнилой
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Додано: Нед 11 кві, 2021 17:16
Alex2007
тут собрались монохроматики
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