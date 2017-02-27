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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7571757275737574

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.05.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.2 5 101
26.00-26.50
2%
2
26.50-27.00
1%
1
27.00-27.50
23%
23
27.50-28.00
47%
47
28.00-28.50
17%
17
28.50-29.00
5%
5
29.00-29.50
0
0
29.50-30.00
1%
1
Більше 30
5%
5
Всього голосів : 101
Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 17:02

чик
Таблеточки принять не забудьте, а то весеннее обострение победобесия оно такое, коварное :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 17:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  juristkostya написав:У нас полтора года официальная позиция была "посмотреть в глаза и просто перестать стрелять".
Что патриотами, скажем мягко, не одобрялось.


1) вопрос изначально слишком сложный, чтобы для него было такое простое решение. И к сожалению от нас (Украины) зависит только часть этого решения.
2) конкретно в этом вопросе еще просматривалась одобрение одного главного человека, имя которого слишком известно :) . Подозреваю, что была бы отмашка - то и было бы одобрение. :D
Alex2007
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 17:08

  Alex2007 написав:
  prodigy написав: сам думай и решай вата ты или патриот


тут проблема что эти понятия на сегодня сильно выкривлены.
Однозначным патриотом считаются у нас в основном те, кто поддерживает основную (грубо говоря, официально одобренную) точку зрения.
Всех остальных, даже если они ко всему относятся нейтрально-критически и стараются держаться как-бы в стороне от обоих мнений, автоматически причисляются к вате.
Вот такой парадокс нынче.
:D

П.с. А отвечая на неявный вопрос, то я себя считаю патриотом Украины, не России, не Запада, а именно Украины и любых ее интересов, там где она может извлечь выгоду



совсем плохо у тебя с головой, парень

официальная позиция президента-это позиция пораженческая
вот поэтому патриоты и пытаются бить во все колокола пока не поздно
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 17:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Alex2007 написав:они ко всему относятся нейтрально-критически и стараются держаться как-бы в стороне от обоих мнений

Это была позиция большинства луганчан и Дончан в 2014 году
Помогло это им?
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 17:13

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  prodigy написав:не путай грешное с праведным :mrgreen:
тогда было одно мнение-мнение партии (читай Сталина/Хрущева/Брежнева)
и мнение врагов народа (никаких дискуссий), 58я часть 1


Ну да, а сейчас одно мнение- мнение "партии революционнеров" (читай Порошенко/Аваков/+ их ручные батальоны и мнение "ваты", "сепаров", "чемодан-вокзал-ростов" (никаких дискуссий)УК Украины, статьи 110, 110-2
vladimir_smirnov_61
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 17:16

  vladimir_smirnov_61 написав:
  prodigy написав:не путай грешное с праведным :mrgreen:
тогда было одно мнение-мнение партии (читай Сталина/Хрущева/Брежнева)
и мнение врагов народа (никаких дискуссий), 58я часть 1


Ну да, а сейчас одно мнение- мнение "партии революционнеров" (читай Порошенко/Аваков/+ их ручные батальоны и мнение "ваты", "сепаров", "чемодан-вокзал-ростов" (никаких дискуссий)УК Украины, статьи 110, 110-2


сепар гнилой
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 17:16

Alex2007
тут собрались монохроматики :)
чик
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  #<1 ... 7571757275737574
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