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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7568756975707571>

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.05.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.2 5 102
26.00-26.50
2%
2
26.50-27.00
1%
1
27.00-27.50
23%
23
27.50-28.00
47%
48
28.00-28.50
17%
17
28.50-29.00
5%
5
29.00-29.50
0
0
29.50-30.00
1%
1
Більше 30
5%
5
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 22:09

холява в этом году ничего не будет из росии, будет в следующем...
я ещё в 14м создал всякие запасы по точкам, обновляю...
edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 22:14

  Ukrainian написав:В субботу, 10 апреля, рядом с аннексированным Крымом работали одновременно три самолета-разведчика армии США.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/war/227238_1618052255


Как прилетели так и улетели, также как и корабли поплавают свои положенные две недели и уйдут...если действительно начнутся военные действия никто за Украину не впишится, точно так же как не вписались за Грузию в 2008, хотя тогда рашинская армия была в разы слабее. Лично я думаю что все это только демонстрация силы и никто реального вторжения не планирует, "отпускники", конечно, в ОРДЛО всегда могут нарисоваться, но не более того.
antikkristall
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 01:33

  vitaliian написав:
  hxbbgaf написав:
  холява написав:Я все думаю про военную развязку и сам себе задаю вопрос , а какая денежная единица будет выгодней в случае возникновения конфликта ?

Соль, спички, патроны, тушенка... Ну, и золото, возможно, единственное сохранит ценность, если удастся не потерять его во время войны.
золото, недвижимость, валюта заграницей или как минимум во Львовской-Тернопольской области, думаю туда они не полезут. Золото в зоне боевых действий стрёмный актив, обыски, мародёрство.


лучше уж тогда в Закарпатской
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 07:48

  Ukrainian написав:
  antikkristall написав:никто за Украину не впишится

Тут не Україна на кону а сфери впливу. За Корею та В’єтнам чомусь вписались і то не хило. А тут як не живою силою то матеріально допомога точно буде.
Зараз війну одними дронами можна виграти. Рашка технологічно застряла ще в совку нічого нового за останні тридцять років вони зробили, клепають та перефарбовується радянська техніка

В Америки в цьому плані прогрес та новітні технології


вот так и живем - вечно на кого-то надеясь...
надеялись в 2014 году, что запад нам поможет, надеемся и сейчас.....

а если не поможет, то что ?
говорить и надеяться можно сколько угодно, только обещания расходятся с реальностью.

в первую очередь Америки и Европы будут заботиться исключительно о своих гос.интересах (и своих личных тоже), и только в последнюю очередь о том, что где-то в Украине происходит что-то плохое.

:?
написал бы больше, только не буду, смысла особого не вижу.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 09:42

Як на мене вся ця каша-заворушка лише ради однієї цілі - СП2
дуже багато залежить від того, чи буде від працювати чи здадуть на металобрухт
greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 11:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

завтра день космонавтики, приходите со своими ракетами.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 11:28

  vitaliian написав:завтра день космонавтики, приходите со своими ракетами.

Рипл ещё вчера порадовал. Какие ещё ракеты вам нужны? :mrgreen:
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 15:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

В годовом измерении, по сравнению с мартом 2020 года, инфляция ускорилась до 8,5%.Источник: https://biz.censor.net/n3258764

Інфляція на тлі РЕвальвації... Та нє, все ок- все ринково - влітку па24...
alex10
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 16:37

  alex10 написав:В годовом измерении, по сравнению с мартом 2020 года, инфляция ускорилась до 8,5%.Источник: https://biz.censor.net/n3258764

Інфляція на тлі РЕвальвації... Та нє, все ок- все ринково - влітку па24...


Монополиям на курс пофиг (и курсу на монополии, по большей части, тоже). Они всегда, не будучи регулируемыми, устанавливают цены, максимизируя прибыль - основной вклад в потребительскую инфляцию дает рост тарифов на услуги ЖКХ. +22% год к году (в том числе на газ +63,6% и на электроэнергию +36,6%)

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zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 17:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

когда следующий тест на адекватность НБУ? (пересмотр учётной ставки)
vitaliian
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