холява в этом году ничего не будет из росии, будет в следующем...
я ещё в 14м создал всякие запасы по точкам, обновляю...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 10 кві, 2021 22:09
холява в этом году ничего не будет из росии, будет в следующем...
я ещё в 14м создал всякие запасы по точкам, обновляю...
Додано: Суб 10 кві, 2021 22:14
Как прилетели так и улетели, также как и корабли поплавают свои положенные две недели и уйдут...если действительно начнутся военные действия никто за Украину не впишится, точно так же как не вписались за Грузию в 2008, хотя тогда рашинская армия была в разы слабее. Лично я думаю что все это только демонстрация силы и никто реального вторжения не планирует, "отпускники", конечно, в ОРДЛО всегда могут нарисоваться, но не более того.
Додано: Нед 11 кві, 2021 01:33
лучше уж тогда в Закарпатской
Додано: Нед 11 кві, 2021 07:48
вот так и живем - вечно на кого-то надеясь...
надеялись в 2014 году, что запад нам поможет, надеемся и сейчас.....
а если не поможет, то что ?
говорить и надеяться можно сколько угодно, только обещания расходятся с реальностью.
в первую очередь Америки и Европы будут заботиться исключительно о своих гос.интересах (и своих личных тоже), и только в последнюю очередь о том, что где-то в Украине происходит что-то плохое.
написал бы больше, только не буду, смысла особого не вижу.
Додано: Нед 11 кві, 2021 09:42
Як на мене вся ця каша-заворушка лише ради однієї цілі - СП2
дуже багато залежить від того, чи буде від працювати чи здадуть на металобрухт
Додано: Нед 11 кві, 2021 11:27
Re: Валютный рынок в контексте ДС
завтра день космонавтики, приходите со своими ракетами.
Додано: Нед 11 кві, 2021 11:28
Додано: Нед 11 кві, 2021 15:50
Re: Валютный рынок в контексте ДС
В годовом измерении, по сравнению с мартом 2020 года, инфляция ускорилась до 8,5%.Источник:
Інфляція на тлі РЕвальвації... Та нє, все ок- все ринково - влітку па24...
Додано: Нед 11 кві, 2021 16:37
Монополиям на курс пофиг (и курсу на монополии, по большей части, тоже). Они всегда, не будучи регулируемыми, устанавливают цены, максимизируя прибыль - основной вклад в потребительскую инфляцию дает рост тарифов на услуги ЖКХ. +22% год к году (в том числе на газ +63,6% и на электроэнергию +36,6%)
Додано: Нед 11 кві, 2021 17:33
Re: Валютный рынок в контексте ДС
когда следующий тест на адекватность НБУ? (пересмотр учётной ставки)
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