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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7568756975707571

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.05.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.2 5 102
26.00-26.50
2%
2
26.50-27.00
1%
1
27.00-27.50
23%
23
27.50-28.00
47%
48
28.00-28.50
17%
17
28.50-29.00
5%
5
29.00-29.50
0
0
29.50-30.00
1%
1
Більше 30
5%
5
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 17:36

vitaliian 15
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clash
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 18:47

  vitaliian написав:когда следующий тест на адекватность НБУ? (пересмотр учётной ставки)

В ближайший четверг (15.04). Планируется повышение учетки еще на 0,5%, до 7%.
Востаннє редагувалось Искатель в Нед 11 кві, 2021 19:37, всього редагувалось 1 раз.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 19:04

  Искатель написав:
  vitaliian написав:когда следующий тест на адекватность НБУ? (пересмотр учётной ставки)

В ближайший четвег (15.04). Планируется повышение учетки еще на 0,5%, до 7%.
передайте им что 7% мало надо 8% а к осени все 12% потому что к немонетарной инфляции уже добавилась монетарная.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 19:09

  Искатель написав:В ближайший четвег (15.04). Планируется повышение учетки еще на 0,5%, до 7%.

С таким темпом инфляции нужно уже повышать не на 0,5%, а на 1-1,5% хотя бы. Многие товары в магазине реально подорожали на 25%-30%.
Striker
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 19:28

  Striker написав:
  Искатель написав:В ближайший четвег (15.04). Планируется повышение учетки еще на 0,5%, до 7%.

С таким темпом инфляции нужно уже повышать не на 0,5%, а на 1-1,5% хотя бы. Многие товары в магазине реально подорожали на 25%-30%.

І що, це поможе знизити тарифи на е/е та газ?
L
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 19:41

  L написав:
  Striker написав:
  Искатель написав:В ближайший четвег (15.04). Планируется повышение учетки еще на 0,5%, до 7%.

С таким темпом инфляции нужно уже повышать не на 0,5%, а на 1-1,5% хотя бы. Многие товары в магазине реально подорожали на 25%-30%.

І що, це поможе знизити тарифи на е/е та газ?

А при чем нацбанк к тарифам? Не понял мысли.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 19:50

  L написав:І що, це поможе знизити тарифи на е/е та газ?

Это простимулирует поднятие ставок по депозитам, что в свою очередь немного увеличит доходы тех, у кого есть депозиты в банках, что в свою очередь хоть немного компенсирует повышение цен на товары и коммунальные услуги. Учётная ставка должна быть выше или равна проценту инфляции, чтобы доходы от гривневого депозита перекрывали эту инфляцию.
Striker
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  #<1 ... 7568756975707571
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