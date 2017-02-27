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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 11 кві, 2021 17:36
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clash
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Додано: Нед 11 кві, 2021 18:47
vitaliian написав:
когда следующий тест на адекватность НБУ? (пересмотр учётной ставки)
В ближайший четверг (15.04). Планируется повышение учетки еще на 0,5%, до 7%.
Востаннє редагувалось Искатель
в Нед 11 кві, 2021 19:37, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 11 кві, 2021 19:04
Искатель написав: vitaliian написав:
когда следующий тест на адекватность НБУ? (пересмотр учётной ставки)
В ближайший четвег (15.04). Планируется повышение учетки еще на 0,5%, до 7%.
передайте им что 7% мало надо 8% а к осени все 12% потому что к немонетарной инфляции уже добавилась монетарная.
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Додано: Нед 11 кві, 2021 19:09
Искатель написав:
В ближайший четвег (15.04). Планируется повышение учетки еще на 0,5%, до 7%.
С таким темпом инфляции нужно уже повышать не на 0,5%, а на 1-1,5% хотя бы. Многие товары в магазине реально подорожали на 25%-30%.
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Striker
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Додано: Нед 11 кві, 2021 19:28
Striker написав: Искатель написав:
В ближайший четвег (15.04). Планируется повышение учетки еще на 0,5%, до 7%.
С таким темпом инфляции нужно уже повышать не на 0,5%, а на 1-1,5% хотя бы. Многие товары в магазине реально подорожали на 25%-30%.
І що, це поможе знизити тарифи на е/е та газ?
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L
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Додано: Нед 11 кві, 2021 19:41
L написав: Striker написав: Искатель написав:
В ближайший четвег (15.04). Планируется повышение учетки еще на 0,5%, до 7%.
С таким темпом инфляции нужно уже повышать не на 0,5%, а на 1-1,5% хотя бы. Многие товары в магазине реально подорожали на 25%-30%.
І що, це поможе знизити тарифи на е/е та газ?
А при чем нацбанк к тарифам? Не понял мысли.
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vitaliian
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Додано: Нед 11 кві, 2021 19:50
L написав:
І що, це поможе знизити тарифи на е/е та газ?
Это простимулирует поднятие ставок по депозитам, что в свою очередь немного увеличит доходы тех, у кого есть депозиты в банках, что в свою очередь хоть немного компенсирует повышение цен на товары и коммунальные услуги. Учётная ставка должна быть выше или равна проценту инфляции, чтобы доходы от гривневого депозита перекрывали эту инфляцию.
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Striker
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