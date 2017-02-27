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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7569757075717572

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.05.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.2 5 103
26.00-26.50
2%
2
26.50-27.00
1%
1
27.00-27.50
22%
23
27.50-28.00
48%
49
28.00-28.50
17%
17
28.50-29.00
5%
5
29.00-29.50
0
0
29.50-30.00
1%
1
Більше 30
5%
5
Всього голосів : 103
Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 21:13

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Striker написав:Это простимулирует поднятие ставок по депозитам, что в свою очередь немного увеличит доходы тех, у кого есть депозиты в банках, что в свою очередь хоть немного компенсирует повышение цен на товары и коммунальные услуги. Учётная ставка должна быть выше или равна проценту инфляции, чтобы доходы от гривневого депозита перекрывали эту инфляцию.

1. Проценты по депозитам на обязательно должны быть близки к учетной ставке. Мы знаем примеры, когда эти ставки намного выше и когда намного ниже. На них влияет очень много факторов.
2. Банк - это не страховая компания. Он никому ничего не должен компенсировать. Согласие есть продукт взаимного непротивления сторон (с) Если банку выгодно привлекать под определенный процент, а вкладчики согласны нести деньги под этот процент, ставка соответствует рыночной ситуации.
3. С точки зрения экономики, чем ниже порог вхождения в состояние рантье, тем меньше деловая активность. Работать надо.
4. Если у человека есть депозиты, это значит, что его доходы превышают расходы, и он меньше других нуждается в компенсации инфляции.

ЗЫ Да, я тоже хочу получать проценты повыше. Но это только хотелки, мне никто ничего не должен.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 21:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

всё не так, ребята(с) :lol:
неважно кем и где ты работаешь, и работаешь ли, но если ты ярко и часто отдыхаешь--ты нашёл своё место в жизни :lol:
clash
 
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  #<1 ... 7569757075717572
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