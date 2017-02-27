Додано: Нед 11 кві, 2021 21:13

Striker написав: Это простимулирует поднятие ставок по депозитам, что в свою очередь немного увеличит доходы тех, у кого есть депозиты в банках, что в свою очередь хоть немного компенсирует повышение цен на товары и коммунальные услуги. Учётная ставка должна быть выше или равна проценту инфляции, чтобы доходы от гривневого депозита перекрывали эту инфляцию. Это простимулирует поднятие ставок по депозитам, что в свою очередь немного увеличит доходы тех, у кого есть депозиты в банках, что в свою очередь хоть немного компенсирует повышение цен на товары и коммунальные услуги. Учётная ставка должна быть выше или равна проценту инфляции, чтобы доходы от гривневого депозита перекрывали эту инфляцию.

1. Проценты по депозитам на обязательно должны быть близки к учетной ставке. Мы знаем примеры, когда эти ставки намного выше и когда намного ниже. На них влияет очень много факторов.2. Банк - это не страховая компания. Он никому ничего не должен компенсировать. Согласие есть продукт взаимного непротивления сторон (с) Если банку выгодно привлекать под определенный процент, а вкладчики согласны нести деньги под этот процент, ставка соответствует рыночной ситуации.3. С точки зрения экономики, чем ниже порог вхождения в состояние рантье, тем меньше деловая активность. Работать надо.4. Если у человека есть депозиты, это значит, что его доходы превышают расходы, и он меньше других нуждается в компенсации инфляции.ЗЫ Да, я тоже хочу получать проценты повыше. Но это только хотелки, мне никто ничего не должен.