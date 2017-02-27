Striker написав:Это простимулирует поднятие ставок по депозитам, что в свою очередь немного увеличит доходы тех, у кого есть депозиты в банках, что в свою очередь хоть немного компенсирует повышение цен на товары и коммунальные услуги. Учётная ставка должна быть выше или равна проценту инфляции, чтобы доходы от гривневого депозита перекрывали эту инфляцию.
1. Проценты по депозитам на обязательно должны быть близки к учетной ставке. Мы знаем примеры, когда эти ставки намного выше и когда намного ниже. На них влияет очень много факторов. 2. Банк - это не страховая компания. Он никому ничего не должен компенсировать. Согласие есть продукт взаимного непротивления сторон (с) Если банку выгодно привлекать под определенный процент, а вкладчики согласны нести деньги под этот процент, ставка соответствует рыночной ситуации. 3. С точки зрения экономики, чем ниже порог вхождения в состояние рантье, тем меньше деловая активность. Работать надо. 4. Если у человека есть депозиты, это значит, что его доходы превышают расходы, и он меньше других нуждается в компенсации инфляции.
ЗЫ Да, я тоже хочу получать проценты повыше. Но это только хотелки, мне никто ничего не должен.
Сибарит написав:Да, я тоже хочу получать проценты повыше
Так не несіть свої в банк і, якщо більшість так зробить, то банки ЗАДУМАЮТЬСЯ і почнуть піднімати %! Хіба ні?
и что, нбу раздаст 100500 миллионов рефинанса под 6,5%, и плевали они на деполюдей которым депоставки не покрывают инфляции. Ради кредитования правительства, 5-7-9 и ипотечников вся страна в заложниках искусственно дешевых денег. Запретите рефинанс и ставки вернутся к обычным для гривны 16-17% что +/- соответствует инфляционным рискам.
Необеспеченные деньги в любой момент могут превратится в макулатуру, поэтому априори не могут быть дешёвыми, попытки обмануть школьную математику всегда приводят к краху. Количество денег должно соответствовать количеству товаров и объему услуг. Дешёвых денег раздать много ума не надо, а кто и чем их будет обеспечивать традиционно дело рук самих утопающих.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 12 кві, 2021 09:41, всього редагувалось 2 разів.
Сибарит написав: Если банку выгодно привлекать под определенный процент, а вкладчики согласны нести деньги под этот процент, ставка соответствует рыночной ситуации.
При этом не будем забывать, что инфляция, не перекрываемая пассивными доходами, стимулирует потребление. А потребление, в свою очередь, стимулирует отток средств с депозитов.
В 2020-м мы наблюдали стабильный (даже слегка растущий) рынок депозитов с низкими ставками и в условиях низкой инфляции. В этом году инфляция приблизится к 10%, в том числе по товарам длительного пользования.
Соответственно, банкам придется отвечать на это увеличением ставок по депозитам, чтобы не потерять клиентов. Если же потеря части портфеля соответстует их стратегии (кредитуют то они по-прежнему вяло), то ставки сохранятся на текущих низких уровнях.
PS: есть и другие риски, способные стимулировать рост депозитных ставок - политический и девальвационный (не одно и то же, что инфляционный)