Додано: Пон 12 кві, 2021 10:41

, собирался ответить, но zРадио уже опередил, мысль хотел такую же донести.Я сейчас прям в точности, как в сообщении zРадио, планирую начать больше потреблять, чем держать на текущих счетах/депозитах и смотреть на то, как с каждым днём мои заработанные деньги всё больше и больше обесцениваются. И даже конвертироваться в валюту не особо поможет, так как курс стабильный, как на кладбище. В итоге, уже запланировал ремонты дома и покупку новой мебели, пока за эти деньги ещё можно что-то купить вменяемое.И я уверен, что многие сейчас так начнут делать, может с небольшим временным лагом, но этот процесс будет коррелировать с реальным уровнем инфляции.От растущего потребления выиграют производители, но будут ли они увеличивать зарплаты своим рабочим? У большинства населения доходы не растут, но цены растут на абсолютно всё.А насчёт банков, возможно, им будет всё равно на отток депозитов. Но что, если вдруг нет? Вот для чего сейчас держат стабильный курс? Может только потому, чтобы деполюди ничего не заподозрили и держали свои гривны под 10-11% грязными? Пусть пока инфляция потихоньку съедает сбережения, а чуть позже можно и курсом стрельнуть вверх. Вот где-то там и увидим очередной банкопад мелких консервных банок.