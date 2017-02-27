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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7570757175727573>

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.05.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.3 5 104
26.00-26.50
2%
2
26.50-27.00
1%
1
27.00-27.50
22%
23
27.50-28.00
47%
49
28.00-28.50
16%
17
28.50-29.00
5%
5
29.00-29.50
0
0
29.50-30.00
1%
1
Більше 30
6%
6
Всього голосів : 104
Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 21:13

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Striker написав:Это простимулирует поднятие ставок по депозитам, что в свою очередь немного увеличит доходы тех, у кого есть депозиты в банках, что в свою очередь хоть немного компенсирует повышение цен на товары и коммунальные услуги. Учётная ставка должна быть выше или равна проценту инфляции, чтобы доходы от гривневого депозита перекрывали эту инфляцию.

1. Проценты по депозитам на обязательно должны быть близки к учетной ставке. Мы знаем примеры, когда эти ставки намного выше и когда намного ниже. На них влияет очень много факторов.
2. Банк - это не страховая компания. Он никому ничего не должен компенсировать. Согласие есть продукт взаимного непротивления сторон (с) Если банку выгодно привлекать под определенный процент, а вкладчики согласны нести деньги под этот процент, ставка соответствует рыночной ситуации.
3. С точки зрения экономики, чем ниже порог вхождения в состояние рантье, тем меньше деловая активность. Работать надо.
4. Если у человека есть депозиты, это значит, что его доходы превышают расходы, и он меньше других нуждается в компенсации инфляции.

ЗЫ Да, я тоже хочу получать проценты повыше. Но это только хотелки, мне никто ничего не должен.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 21:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

всё не так, ребята(с) :lol:
неважно кем и где ты работаешь, и работаешь ли, но если ты ярко и часто отдыхаешь--ты нашёл своё место в жизни :lol:
clash
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 08:30

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Сибарит написав:Да, я тоже хочу получать проценты повыше

Так не несіть свої в банк і, якщо більшість так зробить, то банки ЗАДУМАЮТЬСЯ і почнуть піднімати %!
Хіба ні?
Успіх
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 08:51

  Успіх написав:
  Сибарит написав:Да, я тоже хочу получать проценты повыше

Так не несіть свої в банк і, якщо більшість так зробить, то банки ЗАДУМАЮТЬСЯ і почнуть піднімати %!
Хіба ні?

ні :!:
предлагаете депозитную революшн? ох вы и бунтарь :lol:
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 09:23

  Успіх написав:
  Сибарит написав:Да, я тоже хочу получать проценты повыше

Так не несіть свої в банк і, якщо більшість так зробить, то банки ЗАДУМАЮТЬСЯ і почнуть піднімати %!
Хіба ні?

и что, нбу раздаст 100500 миллионов рефинанса под 6,5%, и плевали они на деполюдей которым депоставки не покрывают инфляции. Ради кредитования правительства, 5-7-9 и ипотечников вся страна в заложниках искусственно дешевых денег. Запретите рефинанс и ставки вернутся к обычным для гривны 16-17% что +/- соответствует инфляционным рискам.

Необеспеченные деньги в любой момент могут превратится в макулатуру, поэтому априори не могут быть дешёвыми, попытки обмануть школьную математику всегда приводят к краху. Количество денег должно соответствовать количеству товаров и объему услуг. Дешёвых денег раздать много ума не надо, а кто и чем их будет обеспечивать традиционно дело рук самих утопающих.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 12 кві, 2021 09:41, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 09:38

  Сибарит написав: Если банку выгодно привлекать под определенный процент, а вкладчики согласны нести деньги под этот процент, ставка соответствует рыночной ситуации.


При этом не будем забывать, что инфляция, не перекрываемая пассивными доходами, стимулирует потребление. А потребление, в свою очередь, стимулирует отток средств с депозитов.

В 2020-м мы наблюдали стабильный (даже слегка растущий) рынок депозитов с низкими ставками и в условиях низкой инфляции. В этом году инфляция приблизится к 10%, в том числе по товарам длительного пользования.

Соответственно, банкам придется отвечать на это увеличением ставок по депозитам, чтобы не потерять клиентов. Если же потеря части портфеля соответстует их стратегии (кредитуют то они по-прежнему вяло), то ставки сохранятся на текущих низких уровнях.

PS: есть и другие риски, способные стимулировать рост депозитных ставок - политический и девальвационный (не одно и то же, что инфляционный)
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 10:41

Сибарит, собирался ответить, но zРадио уже опередил, мысль хотел такую же донести.

Я сейчас прям в точности, как в сообщении zРадио, планирую начать больше потреблять, чем держать на текущих счетах/депозитах и смотреть на то, как с каждым днём мои заработанные деньги всё больше и больше обесцениваются. И даже конвертироваться в валюту не особо поможет, так как курс стабильный, как на кладбище. В итоге, уже запланировал ремонты дома и покупку новой мебели, пока за эти деньги ещё можно что-то купить вменяемое.

И я уверен, что многие сейчас так начнут делать, может с небольшим временным лагом, но этот процесс будет коррелировать с реальным уровнем инфляции.

От растущего потребления выиграют производители, но будут ли они увеличивать зарплаты своим рабочим? У большинства населения доходы не растут, но цены растут на абсолютно всё.

А насчёт банков, возможно, им будет всё равно на отток депозитов. Но что, если вдруг нет? Вот для чего сейчас держат стабильный курс? Может только потому, чтобы деполюди ничего не заподозрили и держали свои гривны под 10-11% грязными? Пусть пока инфляция потихоньку съедает сбережения, а чуть позже можно и курсом стрельнуть вверх. Вот где-то там и увидим очередной банкопад мелких консервных банок. :|
Striker
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 10:44

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Striker написав:с каждым днём мои заработанные деньги всё больше и больше обесцениваются.
  Striker написав:И даже конвертироваться в валюту не особо поможет, так как курс стабильный, как на кладбище.
если деньги активно обесцениваются, то курсовая стабильность ненадолго. Держатели крупных сумм видят инфляцию и знают что делать.
  Striker написав:Вот для чего сейчас держат стабильный курс? Может только потому, чтобы деполюди ничего не заподозрили и держали свои гривны под 10-11% грязными?
деполюди в их единицах измерения это насекомые, курс держат чтобы не пугнуть раньше времени покупателей овгз.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 12 кві, 2021 10:49, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 10:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Низкие депо ставки берут свое начало от национализации ПриватБанка.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 10:50

  vitaliian написав:
  L написав:І що, це поможе знизити тарифи на е/е та газ?

А при чем нацбанк к тарифам? Не понял мысли.

Перегортаєм сторінку назад, читаєм інфо від Зрадіо:
"Монополиям на курс пофиг (и курсу на монополии, по большей части, тоже). Они всегда, не будучи регулируемыми, устанавливают цены, максимизируя прибыль - основной вклад в потребительскую инфляцию дает рост тарифов на услуги ЖКХ. +22% год к году (в том числе на газ +63,6% и на электроэнергию +36,6%)"
Пропонується ж сильніше "затискати" інфляцію "С таким темпом инфляции нужно уже повышать не на 0,5%, а на 1-1,5% хотя бы", хоча основна причина інфляції тут явно не монетарна.
ПС Пригадую, виступ представника НКРЕ на початку минулого року, коли вони поясювали високі ціни на розподіл газу тим, що середня зп в газорозподільчій компанії 15000, інакше всі розбіжаться. За рік ціна на розподіл зросла практично вдвічі, і щось я сумніваюся що зп там стала тепер 30000. Просто, як казав один відомий професор з одним "ф", у нас розквітає "разруха в головах", і чим далі, тим квіт буйніший.
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