Додано: Пон 12 кві, 2021 11:07

Striker написав: Сибарит, собирался ответить, но zРадио уже опередил, мысль хотел такую же донести. Сибарит, собирался ответить, но zРадио уже опередил, мысль хотел такую же донести.

Striker написав: От растущего потребления выиграют производители, но будут ли они увеличивать зарплаты своим рабочим? От растущего потребления выиграют производители, но будут ли они увеличивать зарплаты своим рабочим?

Striker написав: Вот для чего сейчас держат стабильный курс? Вот для чего сейчас держат стабильный курс?

vitaliian написав: Запретите рефинанс и ставки вернутся к обычным для гривны 16-17% что +/- соответствует инфляционным рискам. Запретите рефинанс и ставки вернутся к обычным для гривны 16-17% что +/- соответствует инфляционным рискам.

Успіх написав: Так не несіть свої в банк і, якщо більшість так зробить, то банки ЗАДУМАЮТЬСЯ і почнуть піднімати %!

Хіба ні? Так не несіть свої в банк і, якщо більшість так зробить, то банки ЗАДУМАЮТЬСЯ і почнуть піднімати %!Хіба ні?

Вы оба прекрасно описали как инфляция влияет на экономическое развитие. Именно поэтому страны с малой инфляцией пытаются всячески ее стимулировать.Стимулирование потребления - основная задача любых экономических властей.А куда они денутся с подводной лодки? Рынок труда работает по тем же законам, что и другие рынки. Увеличение производства увеличивает потребность в рабочей силе, предприятия, конкурируя за работника, вынуждены привлекать его более высокой зарплатой.А кто его держит? НБУ появляется на рынке теперь не каждую неделю. Его поведение сейчас абсолютно нейтрально.Запреты - это именно те попытки обмануть математику, которые приводят к краху.Предложите более доходный и достаточно безопасный способ размещения собственных резервов, и с радостью убегу туда. Я не настолько наивен, чтобы надеяться на возможность сговора мелких игроков на высококонкурентном рынке. Рынки так и регулируются - цена одних устраивает, а других не устраивает.