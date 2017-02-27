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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7570757175727573

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.05.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.3 5 104
26.00-26.50
2%
2
26.50-27.00
1%
1
27.00-27.50
22%
23
27.50-28.00
47%
49
28.00-28.50
16%
17
28.50-29.00
5%
5
29.00-29.50
0
0
29.50-30.00
1%
1
Більше 30
6%
6
Всього голосів : 104
Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 11:00

  vitaliian написав:если деньги активно обесцениваются, то курсовая стабильность ненадолго. Держатели крупных сумм видят инфляцию и знают что делать.

Будут потихоньку конвертироваться в валюту, что ведёт за собой повышенный спрос на валюту на межбанке?
  vitaliian написав:деполюди в их единицах измерения это насекомые, курс держат чтобы не пугнуть раньше времени покупателей овгз.

А покупатели ОВГЗ как будто слепые и не видят, что гривна может быстро девальвировать от любого политического пука или кипиша на востоке страны.
Striker
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 11:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Striker написав:А покупатели ОВГЗ как будто слепые и не видят, что гривна может быстро девальвировать от любого политического пука или кипиша на востоке страны.


не стоит забывать о наполеоновских планах наших ньювасюковских аферистов, которые спят и видят, чтобы люди, ломая голову и ноги, наперегонки побежали отбеливать свои 100% денег через добровольный занос на овгз на год. :lol: а потом хлоп всех - ни денег, ни аферистов - "зробили всіх разом". :lol: :lol:
Востаннє редагувалось Alex2007 в Пон 12 кві, 2021 11:07, всього редагувалось 1 раз.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 11:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Striker написав:Сибарит, собирался ответить, но zРадио уже опередил, мысль хотел такую же донести.

Вы оба прекрасно описали как инфляция влияет на экономическое развитие. Именно поэтому страны с малой инфляцией пытаются всячески ее стимулировать.
Стимулирование потребления - основная задача любых экономических властей.

  Striker написав:От растущего потребления выиграют производители, но будут ли они увеличивать зарплаты своим рабочим?

А куда они денутся с подводной лодки? Рынок труда работает по тем же законам, что и другие рынки. Увеличение производства увеличивает потребность в рабочей силе, предприятия, конкурируя за работника, вынуждены привлекать его более высокой зарплатой.

  Striker написав:Вот для чего сейчас держат стабильный курс?

А кто его держит? НБУ появляется на рынке теперь не каждую неделю. Его поведение сейчас абсолютно нейтрально.
  vitaliian написав:Запретите рефинанс и ставки вернутся к обычным для гривны 16-17% что +/- соответствует инфляционным рискам.

Запреты - это именно те попытки обмануть математику, которые приводят к краху.
  Успіх написав:Так не несіть свої в банк і, якщо більшість так зробить, то банки ЗАДУМАЮТЬСЯ і почнуть піднімати %!
Хіба ні?

Предложите более доходный и достаточно безопасный способ размещения собственных резервов, и с радостью убегу туда. Я не настолько наивен, чтобы надеяться на возможность сговора мелких игроков на высококонкурентном рынке. Рынки так и регулируются - цена одних устраивает, а других не устраивает.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 11:08

ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
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ОВГЗ по сумме основного долга (изменение от предыдущего значения), млн грн
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Striker
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 11:19

ОВДП, які знаходяться в обігу, в розрізі валют, млн грн
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27.80-27.84/27.88-27.90
odessit2007
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 11:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:В 2020-м мы наблюдали стабильный (даже слегка растущий) рынок депозитов с низкими ставками и в условиях низкой инфляции. В этом году инфляция приблизится к 10%, в том числе по товарам длительного пользования.
Соответственно, банкам придется отвечать на это увеличением ставок по депозитам, чтобы не потерять клиентов. Если же потеря части портфеля соответстует их стратегии (кредитуют то они по-прежнему вяло), то ставки сохранятся на текущих низких уровнях.


Я би також не проти росту ставок, але об'єктивна реальність наразі цього ніяк не передбачає.
Так багато грошей в українських банках ще не було ніколи: економіка не формує достатнього попиту, і банки перетворюються на ощадкасу з віконцем тільки на прийом коштів.
Рекордні депозити, відстаючі кредити, сильні банки, слабка економіка — те, без чого нас неможливо уявити, ще важче — зрозуміти. 2021 рік: так багато грошей у банківській системі України ще не було ніколи. Залишок коштів на коррахунках у сумі з вкладами у депсертифікати Нацбанку перевищують 200 млрд грн. Заощадження від населення і бізнесу перевалили за рекордну позначку 1,3 трлн грн. https://nv.ua/ukr/biz/finance/ukrajinsk ... 52818.html

Впору банкам масово брати гроші за депозити, а не давати %. Хіба що ковід подолають і поженуть доганяти за кордонами втрачене красиве життя не тільки з грошима з банок, а і з банків.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 11:23

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
12.04.2021.......................27,9343
Доллар прибавил 2.5 копейки.
Открылись на 3 копейки выше вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. После утреннего кофе опустились на 3.5 копейки, немного постояли и выросли на 2.5 копейки. Посередине последнего движения около 11-30 сузили спред до 1.5 копеек. После этого уравновесились. Похоже, что активная торговля началась сегодня достаточно поздно, что для понедельника не слишком удивительно.
В мире доллар чуть ниже, чем был в пятницу днем, но в целом выраженной динамики не демонстрирует.
Справочный курс встретили котировками 27.9300 - 27.9450, что на копейку ниже открытия.

В пятницу НБУ на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах уменьшились. Уменьшение произошло за счет увеличения объема суточных сертификатов и обналички. Добавил ликвидности долгосрочный рефинанс. Остальные факторы до миллиарда.

В четверг объем МБ уменьшился с 524 до 449.4 млн. Обороты чистые. Клиентское предложение чуть увеличилось и почти догнало сократившийся спрос. По опкративным сделкам предложение существенно превысило спрос.
Сибарит
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