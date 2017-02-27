Будут потихоньку конвертироваться в валюту, что ведёт за собой повышенный спрос на валюту на межбанке?
А покупатели ОВГЗ как будто слепые и не видят, что гривна может быстро девальвировать от любого политического пука или кипиша на востоке страны.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 12 кві, 2021 11:00
Будут потихоньку конвертироваться в валюту, что ведёт за собой повышенный спрос на валюту на межбанке?
А покупатели ОВГЗ как будто слепые и не видят, что гривна может быстро девальвировать от любого политического пука или кипиша на востоке страны.
Додано: Пон 12 кві, 2021 11:05
Re: Валютный рынок в контексте ДС
не стоит забывать о наполеоновских планах наших ньювасюковских аферистов, которые спят и видят, чтобы люди, ломая голову и ноги, наперегонки побежали отбеливать свои 100% денег через добровольный занос на овгз на год. а потом хлоп всех - ни денег, ни аферистов - "зробили всіх разом".
Востаннє редагувалось Alex2007 в Пон 12 кві, 2021 11:07, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 12 кві, 2021 11:07
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Вы оба прекрасно описали как инфляция влияет на экономическое развитие. Именно поэтому страны с малой инфляцией пытаются всячески ее стимулировать.
Стимулирование потребления - основная задача любых экономических властей.
А куда они денутся с подводной лодки? Рынок труда работает по тем же законам, что и другие рынки. Увеличение производства увеличивает потребность в рабочей силе, предприятия, конкурируя за работника, вынуждены привлекать его более высокой зарплатой.
А кто его держит? НБУ появляется на рынке теперь не каждую неделю. Его поведение сейчас абсолютно нейтрально.
Запреты - это именно те попытки обмануть математику, которые приводят к краху.
Предложите более доходный и достаточно безопасный способ размещения собственных резервов, и с радостью убегу туда. Я не настолько наивен, чтобы надеяться на возможность сговора мелких игроков на высококонкурентном рынке. Рынки так и регулируются - цена одних устраивает, а других не устраивает.
Додано: Пон 12 кві, 2021 11:08
Додано: Пон 12 кві, 2021 11:21
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Я би також не проти росту ставок, але об'єктивна реальність наразі цього ніяк не передбачає.
Впору банкам масово брати гроші за депозити, а не давати %. Хіба що ковід подолають і поженуть доганяти за кордонами втрачене красиве життя не тільки з грошима з банок, а і з банків.
Додано: Пон 12 кві, 2021 11:23
Справочный курс
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
12.04.2021.......................27,9343
Доллар прибавил 2.5 копейки.
Открылись на 3 копейки выше вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. После утреннего кофе опустились на 3.5 копейки, немного постояли и выросли на 2.5 копейки. Посередине последнего движения около 11-30 сузили спред до 1.5 копеек. После этого уравновесились. Похоже, что активная торговля началась сегодня достаточно поздно, что для понедельника не слишком удивительно.
В мире доллар чуть ниже, чем был в пятницу днем, но в целом выраженной динамики не демонстрирует.
Справочный курс встретили котировками 27.9300 - 27.9450, что на копейку ниже открытия.
В пятницу НБУ на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах уменьшились. Уменьшение произошло за счет увеличения объема суточных сертификатов и обналички. Добавил ликвидности долгосрочный рефинанс. Остальные факторы до миллиарда.
В четверг объем МБ уменьшился с 524 до 449.4 млн. Обороты чистые. Клиентское предложение чуть увеличилось и почти догнало сократившийся спрос. По опкративным сделкам предложение существенно превысило спрос.
Додано: Пон 12 кві, 2021 11:51
Додано: Пон 12 кві, 2021 11:52
На самом деле предпосылки к низким депоставкам стали появляться еще раньше, когда государство обанкротило "системно важливий" Дельта-банк, который специализировался на потребкредитах и умел успешно впаривать пересичным утюги и телефоны по достаточно высоким кредитниым ставкам. Поэтому он и был на рынке среди лидеров по депо-ставкам.
У нынешних же банков умишка хватает лишь только на покупку ОВГЗ, для чего они получают практически халявный рефинанс от НБУ. Естественно им не нужны высокие депоставки.
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