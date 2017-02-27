Додано: Пон 12 кві, 2021 12:42

Сибарит написав: Вы оба прекрасно описали как инфляция влияет на экономическое развитие. Именно поэтому страны с малой инфляцией пытаются всячески ее стимулировать.

Стимулирование потребления - основная задача любых экономических властей. Вы оба прекрасно описали как инфляция влияет на экономическое развитие. Именно поэтому страны с малой инфляцией пытаются всячески ее стимулировать.Стимулирование потребления - основная задача любых экономических властей.

Сибарит написав: А куда они денутся с подводной лодки? Рынок труда работает по тем же законам, что и другие рынки. Увеличение производства увеличивает потребность в рабочей силе, предприятия, конкурируя за работника, вынуждены привлекать его более высокой зарплатой. А куда они денутся с подводной лодки? Рынок труда работает по тем же законам, что и другие рынки. Увеличение производства увеличивает потребность в рабочей силе, предприятия, конкурируя за работника, вынуждены привлекать его более высокой зарплатой.

Сибарит написав: А кто его держит? НБУ появляется на рынке теперь не каждую неделю. Его поведение сейчас абсолютно нейтрально. А кто его держит? НБУ появляется на рынке теперь не каждую неделю. Его поведение сейчас абсолютно нейтрально.

Игорь написав: Как же я Вас понимаю. Но этот пункт почему-то забыли по полочкам разложить, мол "мы что тебе кони чтоб работать, мы уже свое отработали, теперь подавай 24 годовых на депо при нулевой инфляции " Как же я Вас понимаю. Но этот пункт почему-то забыли по полочкам разложить, мол "мы что тебе кони чтоб работать, мы уже свое отработали, теперь подавай 24 годовых на депо при нулевой инфляции "

vitaliian написав: если покупатель госбанк, ему по барабану, они делают то что им говорят. если покупатель госбанк, ему по барабану, они делают то что им говорят.

У нас даже стимулировать ничего не надо, сама прёт накатом.Вот только и без того небогатое население стаёт ещё менее богатым от такого "экономического развития". Хорошо, когда инфляция каждый год находится в районе 2-4%, но когда реально цены в магазине и коммуналка увеличиваются на 20%, то ничего хорошего для экономики и благополучия населения я не вижу.Как всегда в таких случаях бывает, зарплаты будут расти намного медленнее, чем растут цены. А народу деваться особо некуда, разве что в Польши да Чехии ехать. В общем, будут и за такие зарплаты работать, семьи то кормить надо. И да, за ту же зарплату или чуть большую будут работать ещё больше одни и те же.А как же ЭОК?Я бы сейчас так не возмущался, если бы курс был бы 31-32 грн за доллар. Можно было бы купить по 28, а продать дороже, чем бы компенсировал инфляцию. А так и курс на месте, и ставки на депозитах/текущих счётах и близко не перекрывают инфляцию.От одной крайности к другой. При нулевой инфляции я бы согласился и на 2-3% годовых.А гос. банки тоже умеют печатать валюту или у них её в закромах сотни миллиардов? Если нерезиденты помахают ручкой, то валюты в стране станет меньше. А если поступления валюты от экспорта не перекроют импорт, то куда пойдёт курс?