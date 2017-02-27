если покупатель госбанк, ему по барабану, они делают то что им говорят.
вы ж не пойдёте в Ашан тратить миллион обесценивающихся гривен? Недвижимость, валюта.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 12 кві, 2021 12:06
Re: Валютный рынок в контексте ДС
если покупатель госбанк, ему по барабану, они делают то что им говорят.
вы ж не пойдёте в Ашан тратить миллион обесценивающихся гривен? Недвижимость, валюта.
Додано: Пон 12 кві, 2021 12:16
Додано: Пон 12 кві, 2021 12:38
А що в зоні долара та в зоні євро не має інфляції? Як альтернатива, зверніть увагу на товари тривалого використання, інструмент, техніку, основні засоби вашого бізнесу. Можливо є резон їх докупити або оновити на більш якісні. Все, що буде приносити вам прибуток в майбутньому - це частина капіталу. Просто кеш або безготівка - це високоліквідний капітал. Але іноді навіть нова пралка в квартирі яку ви здаєте в оренду (основний засіб) може в майбутньому збільшити ваші доходи .
Ніхто курс не тримає (в даний момент). Перестаньте вірити в ці теорії змови. В нас хоч який не який, але міжабанківський ринок існує і він доволі точно відображає баланс попиту/пропозиції. Плюс є НБУ який в останні роки чудово справляється із своїми функціями. Так іноді є невеликі "косяки", але ж і світ не ідеальний. Це люди, а відповідно і людський фактор.
Додано: Пон 12 кві, 2021 12:39
вкладывать в бетон, да и еще и с инвестиционной целью, в стране с нестабильной политической и экономической обстановкой, отрицательной демографией и, как многие подзабыли с 2014-15 гг, опасностью военных обострений - не самое хорошее решение.
Лучше уже землю рассматривать, хотя риски все равно остаются, но хотя-бы на это не влияет демографический фактор.
Востаннє редагувалось Alex2007 в Пон 12 кві, 2021 12:43, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 12 кві, 2021 12:42
У нас даже стимулировать ничего не надо, сама прёт накатом.
Вот только и без того небогатое население стаёт ещё менее богатым от такого "экономического развития". Хорошо, когда инфляция каждый год находится в районе 2-4%, но когда реально цены в магазине и коммуналка увеличиваются на 20%, то ничего хорошего для экономики и благополучия населения я не вижу.
Как всегда в таких случаях бывает, зарплаты будут расти намного медленнее, чем растут цены. А народу деваться особо некуда, разве что в Польши да Чехии ехать. В общем, будут и за такие зарплаты работать, семьи то кормить надо. И да, за ту же зарплату или чуть большую будут работать ещё больше одни и те же.
А как же ЭОК? Я бы сейчас так не возмущался, если бы курс был бы 31-32 грн за доллар. Можно было бы купить по 28, а продать дороже, чем бы компенсировал инфляцию. А так и курс на месте, и ставки на депозитах/текущих счётах и близко не перекрывают инфляцию.
От одной крайности к другой. При нулевой инфляции я бы согласился и на 2-3% годовых.
А гос. банки тоже умеют печатать валюту или у них её в закромах сотни миллиардов? Если нерезиденты помахают ручкой, то валюты в стране станет меньше. А если поступления валюты от экспорта не перекроют импорт, то куда пойдёт курс?
Додано: Пон 12 кві, 2021 12:47
Re: Валютный рынок в контексте ДС
1,1911
Додано: Пон 12 кві, 2021 12:54
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Пон 12 кві, 2021 12:54
Re: Валютный рынок в контексте ДС
На маленьких промежутках времени межбанковский рынок (как сейчас, например) вроде как и отображает баланс спроса и предложения. А если смотреть глобальнее - то вряд ли.
зачем делать массированные интервенции валюты на уровнях 28-28.5 не один раз и не первый год ? Не иначе как назвать это удержание курса я не могу. А проще пустить чуть повыше на пару недель-месяц - он ранее даже до 30 сам вряд ли бы дорос(*) поскольку желающие начали бы сливать и он сам бы откатился потом.
А так держат-держат, в какой-то момент "держалка" поломается и выйдут в лучшем случае в диапазон 30-35(40). В худшем случае - хз куда он улететь может.
п.с.(*) пустили бы повыше, насильно не удерживая- может и желающих зайти в гривневые овгз было побольше.
Востаннє редагувалось Alex2007 в Пон 12 кві, 2021 12:59, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Пон 12 кві, 2021 12:54
100500%!!! ))))
Саме тому, що курс ніхто не тримає, на міжбанку баланс, в нас ЗВР і зменшились на практично 2 млрд за 3 місяці...
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