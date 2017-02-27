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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7571757275737574

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.05.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.3 5 104
26.00-26.50
2%
2
26.50-27.00
1%
1
27.00-27.50
22%
23
27.50-28.00
47%
49
28.00-28.50
16%
17
28.50-29.00
5%
5
29.00-29.50
0
0
29.50-30.00
1%
1
Більше 30
6%
6
Всього голосів : 104
Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 12:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Striker написав:А покупатели ОВГЗ как будто слепые и не видят, что гривна может быстро девальвировать от любого политического пука или кипиша на востоке страны.
если покупатель госбанк, ему по барабану, они делают то что им говорят.
  Striker написав:Будут потихоньку конвертироваться в валюту, что ведёт за собой повышенный спрос на валюту на межбанке?
вы ж не пойдёте в Ашан тратить миллион обесценивающихся гривен? Недвижимость, валюта.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 12:16

  edvardd написав:холява в этом году ничего не будет из росии, будет в следующем...
я ещё в 14м создал всякие запасы по точкам, обновляю...

откуда инсайд ?
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 12:38

  Striker написав:
  vitaliian написав:если деньги активно обесцениваются, то курсовая стабильность ненадолго. Держатели крупных сумм видят инфляцию и знают что делать.

Будут потихоньку конвертироваться в валюту, что ведёт за собой повышенный спрос на валюту на межбанке?

А що в зоні долара та в зоні євро не має інфляції? Як альтернатива, зверніть увагу на товари тривалого використання, інструмент, техніку, основні засоби вашого бізнесу. Можливо є резон їх докупити або оновити на більш якісні. Все, що буде приносити вам прибуток в майбутньому - це частина капіталу. Просто кеш або безготівка - це високоліквідний капітал. Але іноді навіть нова пралка в квартирі яку ви здаєте в оренду (основний засіб) може в майбутньому збільшити ваші доходи :-).
  Striker написав:
  vitaliian написав:деполюди в их единицах измерения это насекомые, курс держат чтобы не пугнуть раньше времени покупателей овгз.

А покупатели ОВГЗ как будто слепые и не видят, что гривна может быстро девальвировать от любого политического пука или кипиша на востоке страны.

Ніхто курс не тримає (в даний момент). Перестаньте вірити в ці теорії змови. В нас хоч який не який, але міжабанківський ринок існує і він доволі точно відображає баланс попиту/пропозиції. Плюс є НБУ який в останні роки чудово справляється із своїми функціями. Так іноді є невеликі "косяки", але ж і світ не ідеальний. Це люди, а відповідно і людський фактор.
Realist
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 12:39

  vitaliian написав:
  Striker написав:А покупатели ОВГЗ как будто слепые и не видят, что гривна может быстро девальвировать от любого политического пука или кипиша на востоке страны.
если покупатель госбанк, ему по барабану, они делают то что им говорят.
  Striker написав:Будут потихоньку конвертироваться в валюту, что ведёт за собой повышенный спрос на валюту на межбанке?
вы ж не пойдёте в Ашан тратить миллион обесценивающихся гривен? Недвижимость, валюта.


вкладывать в бетон, да и еще и с инвестиционной целью, в стране с нестабильной политической и экономической обстановкой, отрицательной демографией и, как многие подзабыли с 2014-15 гг, опасностью военных обострений - не самое хорошее решение. :?

Лучше уже землю рассматривать, хотя риски все равно остаются, но хотя-бы на это не влияет демографический фактор.
Востаннє редагувалось Alex2007 в Пон 12 кві, 2021 12:43, всього редагувалось 1 раз.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 12:42

  Сибарит написав:Вы оба прекрасно описали как инфляция влияет на экономическое развитие. Именно поэтому страны с малой инфляцией пытаются всячески ее стимулировать.
Стимулирование потребления - основная задача любых экономических властей.

У нас даже стимулировать ничего не надо, сама прёт накатом. :)
Вот только и без того небогатое население стаёт ещё менее богатым от такого "экономического развития". Хорошо, когда инфляция каждый год находится в районе 2-4%, но когда реально цены в магазине и коммуналка увеличиваются на 20%, то ничего хорошего для экономики и благополучия населения я не вижу.
  Сибарит написав:А куда они денутся с подводной лодки? Рынок труда работает по тем же законам, что и другие рынки. Увеличение производства увеличивает потребность в рабочей силе, предприятия, конкурируя за работника, вынуждены привлекать его более высокой зарплатой.

Как всегда в таких случаях бывает, зарплаты будут расти намного медленнее, чем растут цены. А народу деваться особо некуда, разве что в Польши да Чехии ехать. В общем, будут и за такие зарплаты работать, семьи то кормить надо. И да, за ту же зарплату или чуть большую будут работать ещё больше одни и те же.
  Сибарит написав:А кто его держит? НБУ появляется на рынке теперь не каждую неделю. Его поведение сейчас абсолютно нейтрально.

А как же ЭОК? :mrgreen: Я бы сейчас так не возмущался, если бы курс был бы 31-32 грн за доллар. Можно было бы купить по 28, а продать дороже, чем бы компенсировал инфляцию. А так и курс на месте, и ставки на депозитах/текущих счётах и близко не перекрывают инфляцию.
  Игорь написав:Как же я Вас понимаю. Но этот пункт почему-то забыли по полочкам разложить, мол "мы что тебе кони чтоб работать, мы уже свое отработали, теперь подавай 24 годовых на депо при нулевой инфляции "

От одной крайности к другой. При нулевой инфляции я бы согласился и на 2-3% годовых.
  vitaliian написав:если покупатель госбанк, ему по барабану, они делают то что им говорят.

А гос. банки тоже умеют печатать валюту или у них её в закромах сотни миллиардов? Если нерезиденты помахают ручкой, то валюты в стране станет меньше. А если поступления валюты от экспорта не перекроют импорт, то куда пойдёт курс?
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 12:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

1,1911
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 12:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Victor37 написав:и умел успешно впаривать пересичным утюги и телефоны по достаточно высоким кредитниым ставкам

и нагрёб мертвых кредитов которые взяли люди не умеющие распоряжаться своими финансами.
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 12:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Realist написав:Ніхто курс не тримає (в даний момент). Перестаньте вірити в ці теорії змови. В нас хоч який не який, але міжабанківський ринок існує і він доволі точно відображає баланс попиту/пропозиції. Плюс є НБУ який в останні роки чудово справляється із своїми функціями. Так іноді є невеликі "косяки", але ж і світ не ідеальний. Це люди, а відповідно і людський фактор.


На маленьких промежутках времени межбанковский рынок (как сейчас, например) вроде как и отображает баланс спроса и предложения. А если смотреть глобальнее - то вряд ли.
зачем делать массированные интервенции валюты на уровнях 28-28.5 не один раз и не первый год ? Не иначе как назвать это удержание курса я не могу. А проще пустить чуть повыше на пару недель-месяц - он ранее даже до 30 сам вряд ли бы дорос(*) поскольку желающие начали бы сливать и он сам бы откатился потом.
А так держат-держат, в какой-то момент "держалка" поломается и выйдут в лучшем случае в диапазон 30-35(40). В худшем случае - хз куда он улететь может.

п.с.(*) пустили бы повыше, насильно не удерживая- может и желающих зайти в гривневые овгз было побольше.
Востаннє редагувалось Alex2007 в Пон 12 кві, 2021 12:59, всього редагувалось 2 разів.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 12:54

  Realist написав:Ніхто курс не тримає (в даний момент). Перестаньте вірити в ці теорії змови. В нас хоч який не який, але міжабанківський ринок існує і він доволі точно відображає баланс попиту/пропозиції. Плюс є НБУ який в останні роки чудово справляється із своїми функціями. Так іноді є невеликі "косяки", але ж і світ не ідеальний. Це люди, а відповідно і людський фактор.

100500%!!! ))))

Саме тому, що курс ніхто не тримає, на міжбанку баланс, в нас ЗВР і зменшились на практично 2 млрд за 3 місяці...
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