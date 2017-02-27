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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 12 кві, 2021 13:25
Востаннє редагувалось Striker в Пон 12 кві, 2021 13:51, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 12 кві, 2021 13:29
Давайте відштовхуватись від протилежного. Другого квітня НБУ не продав би 50 млн. Третього квітня курс був би 28,3-28,5. Терез тиждень повернувся би назад на 28. Хто виграв би від таких коливань крім спекулянтів? Експортери? Так вони ж ніхто валюту наперед не продають. Скільки гривні треба на поточку - стільки і продають валюту.
Хочете сказати, що НБУ підіграв нерезам? Можливо... Але ж ми не знаємо що він вимагав навзаєм, або можливо був "винним". Плюс підстави у НБУ вийти із продажем були.
Я не захищаю НБУ. Просто для себе вирішив, що "теорії змови у НБУ" негативно впливають на мою оцінку коливання курсу. Простою мовою, якщо вірити що НБУ "шаманить" то похибка в прогнозуванні курсу росте. Тому на даний момент цей фактор краще ігнорувати. А з часом, якщо щось зміниться, то я теж скоригую свою точку зору.
Востаннє редагувалось Realist в Пон 12 кві, 2021 14:36, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 12 кві, 2021 13:39
Re: Валютный рынок в контексте ДС
А как объяснить, что до этого он за 3 месяца купил 270?
Исходя из баланса интервенций, он держит курс с другой стороны.
Но это все копейки, если учитывать сколь-нибудь значимые отрезки времени.
Додано: Пон 12 кві, 2021 13:42
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Пон 12 кві, 2021 13:48
Хто тут про депозити питав? А ось вам!!!
https://news.finance.ua/ua/news/-/49096 ... naselennya
зі. Далі буде ))) особливо мене "привабила" ідея цифрового юаня, який має дату експірації... В такому випадку мати заощадження не буде можливості (((
Але тутай палка о двух концях)))
отримали 500 цифрових баксів просто так, не витратили за 3 місяці, усе, списало ))))
Накопичити не вийде, але і працювати, щоб отримати Базовий дохід буде не треба...
Додано: Пон 12 кві, 2021 14:39
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Международный валютный фонд (МВФ) обсуждает выделение 650 млрд долларов для содействия глобальному восстановлению после COVID-19. Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева подаст предложения до июня 2021 года.
Учитывая размер квоты Украины (0,42%), наше государство может получить около 2,73 млрд долларов, что будет способствовать наращиванию золотовалютных резервов (ЗВР)
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