Додано: Пон 12 кві, 2021 14:52

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницюПочинає діяти з..............12.04.2021..........13.04.2021дата розрахунку.............09.04.2021...........12.04.2021Євро................................33,1522................33,2758...+0.37%Долар США.....................27,9094...................+0.09%После полудня курс практически не изменился.Открылись на 3 копейки выше вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. После утреннего кофе опустились на 3.5 копейки, немного постояли и выросли на 2.5 копейки. Посередине последнего движения около 11-30 сузили спред до 1.5 копеек. После этого уравновесились. Похоже, что активная торговля началась сегодня достаточно поздно, что для понедельника не слишком удивительно.В мире доллар чуть ниже, чем был в пятницу днем, но в целом выраженной динамики не демонстрирует.Справочный курс встретили котировками 27.9300 - 27.9450, что на копейку ниже открытия.Перед обедом выросли на 1.5 копейки. После обеда оказалось, что валюты всем хватило и даже немного еще осталось. Котировки пошли вниз, опустившись за 40 минут на 2.5 копейки.В мире доллар подешевел.Официальный курс встретили котировками 27.9200 - 27.9350. За день снизились на 2 копейки относительно открытия и выросли на 1 копейку относительно вчерашнего закрытия.Такая спокойная сессия, что впору не держать, а раскачиватьЭтот день в истории:2020 - 27.2022 (-5) +732019 - 26.7139 (-12) +1222018 - 25.9864 (+6)2017 - 26.8757 (-2)