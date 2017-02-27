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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 12 кві, 2021 13:25
Востаннє редагувалось Striker в Пон 12 кві, 2021 13:51, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 12 кві, 2021 13:29
Давайте відштовхуватись від протилежного. Другого квітня НБУ не продав би 50 млн. Третього квітня курс був би 28,3-28,5. Терез тиждень повернувся би назад на 28. Хто виграв би від таких коливань крім спекулянтів? Експортери? Так вони ж ніхто валюту наперед не продають. Скільки гривні треба на поточку - стільки і продають валюту.
Хочете сказати, що НБУ підіграв нерезам? Можливо... Але ж ми не знаємо що він вимагав навзаєм, або можливо був "винним". Плюс підстави у НБУ вийти із продажем були.
Я не захищаю НБУ. Просто для себе вирішив, що "теорії змови у НБУ" негативно впливають на мою оцінку коливання курсу. Простою мовою, якщо вірити що НБУ "шаманить" то похибка в прогнозуванні курсу росте. Тому на даний момент цей фактор краще ігнорувати. А з часом, якщо щось зміниться, то я теж скоригую свою точку зору.
Востаннє редагувалось Realist в Пон 12 кві, 2021 14:36, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 12 кві, 2021 13:39
Re: Валютный рынок в контексте ДС
А как объяснить, что до этого он за 3 месяца купил 270?
Исходя из баланса интервенций, он держит курс с другой стороны.
Но это все копейки, если учитывать сколь-нибудь значимые отрезки времени.
Додано: Пон 12 кві, 2021 13:42
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Пон 12 кві, 2021 13:48
Хто тут про депозити питав? А ось вам!!!
https://news.finance.ua/ua/news/-/49096 ... naselennya
зі. Далі буде ))) особливо мене "привабила" ідея цифрового юаня, який має дату експірації... В такому випадку мати заощадження не буде можливості (((
Але тутай палка о двух концях)))
отримали 500 цифрових баксів просто так, не витратили за 3 місяці, усе, списало ))))
Накопичити не вийде, але і працювати, щоб отримати Базовий дохід буде не треба...
Додано: Пон 12 кві, 2021 14:39
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Международный валютный фонд (МВФ) обсуждает выделение 650 млрд долларов для содействия глобальному восстановлению после COVID-19. Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева подаст предложения до июня 2021 года.
Учитывая размер квоты Украины (0,42%), наше государство может получить около 2,73 млрд долларов, что будет способствовать наращиванию золотовалютных резервов (ЗВР)
Додано: Пон 12 кві, 2021 14:52
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............12.04.2021..........13.04.2021
дата розрахунку.............09.04.2021...........12.04.2021
Євро................................33,1522................33,2758...+0.37%
Долар США.....................27,9094................27,9335...+0.09%
После полудня курс практически не изменился.
Открылись на 3 копейки выше вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. После утреннего кофе опустились на 3.5 копейки, немного постояли и выросли на 2.5 копейки. Посередине последнего движения около 11-30 сузили спред до 1.5 копеек. После этого уравновесились. Похоже, что активная торговля началась сегодня достаточно поздно, что для понедельника не слишком удивительно.
В мире доллар чуть ниже, чем был в пятницу днем, но в целом выраженной динамики не демонстрирует.
Справочный курс встретили котировками 27.9300 - 27.9450, что на копейку ниже открытия.
Перед обедом выросли на 1.5 копейки. После обеда оказалось, что валюты всем хватило и даже немного еще осталось. Котировки пошли вниз, опустившись за 40 минут на 2.5 копейки.
В мире доллар подешевел.
Официальный курс встретили котировками 27.9200 - 27.9350. За день снизились на 2 копейки относительно открытия и выросли на 1 копейку относительно вчерашнего закрытия.
Такая спокойная сессия, что впору не держать, а раскачивать
Этот день в истории:
2020 - 27.2022 (-5) +73
2019 - 26.7139 (-12) +122
2018 - 25.9864 (+6)
2017 - 26.8757 (-2)
Додано: Пон 12 кві, 2021 15:53
1. Опять пропаганда выдаёт кредиты за "помощь"? Квота - это своего рода кредитный лимит, который можно выбирать, при определенных условиях.Я прав?
2. "Мировое правительство" решило втупую печатать деньги, не заморачиваясь больше ни над чем, типа "само как-то разрулится"?
3. Какая квота агрессивной РФ?
Додано: Пон 12 кві, 2021 16:25
Слова "помощь" в статье нет, там очень осторожные формулировки.
Насчет кредитов вы, наверное, правы. МВФ не предоставляет безвозмездной помощи и, скорее всего, обусловит кредит обычными нереалистичными требованиями.
Додано: Пон 12 кві, 2021 16:33
В контексте обсуждения причин падения депоставок, деполюдям в пределах 200 тыс грн по барабану были кредиты мертвыми или живыми.
И еще вопрос, что в конечном счете банку с коллекторами будет труднее вернуть: всего несколько тыс или иногда даже сотен грн потребкредита у отдельного пересичного, "не умеющего распоряжаться своими финансами", или много миллиардов гривен за ОГВЗ у государства, также "не умеющего распоряжаться своими финансами"?
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