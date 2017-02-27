RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7573757475757576>

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.05.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.3 5 106
26.00-26.50
2%
2
26.50-27.00
1%
1
27.00-27.50
22%
23
27.50-28.00
47%
50
28.00-28.50
17%
18
28.50-29.00
5%
5
29.00-29.50
0
0
29.50-30.00
1%
1
Більше 30
6%
6
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 13:25

Изменение курсов USD/UAH, EUR/UAH, EUR/USD, индекса доллара за неделю
Зображення
Востаннє редагувалось Striker в Пон 12 кві, 2021 13:51, всього редагувалось 1 раз.
Striker
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1812
З нами з: 15.02.20
Подякував: 627 раз.
Подякували: 1161 раз.
 
Профіль
7
4
2
Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 13:29

  Искатель написав:
  change_pm написав:Саме тому, що курс ніхто не тримає, на міжбанку баланс, в нас ЗВР і зменшились на практично 2 млрд за 3 місяці...


Конечно, никто курс не держит :)
А как объяснить интервенцию НБУ 2 апреля, когда он продал 50 млн долларов по 27,98?

  Realist написав: Так іноді є невеликі "косяки", але ж і світ не ідеальний. Це люди, а відповідно і людський фактор.

Давайте відштовхуватись від протилежного. Другого квітня НБУ не продав би 50 млн. Третього квітня курс був би 28,3-28,5. Терез тиждень повернувся би назад на 28. Хто виграв би від таких коливань крім спекулянтів? Експортери? Так вони ж ніхто валюту наперед не продають. Скільки гривні треба на поточку - стільки і продають валюту.
Хочете сказати, що НБУ підіграв нерезам? Можливо... Але ж ми не знаємо що він вимагав навзаєм, або можливо був "винним". Плюс підстави у НБУ вийти із продажем були.
Я не захищаю НБУ. Просто для себе вирішив, що "теорії змови у НБУ" негативно впливають на мою оцінку коливання курсу. Простою мовою, якщо вірити що НБУ "шаманить" то похибка в прогнозуванні курсу росте. Тому на даний момент цей фактор краще ігнорувати. А з часом, якщо щось зміниться, то я теж скоригую свою точку зору.
Востаннє редагувалось Realist в Пон 12 кві, 2021 14:36, всього редагувалось 1 раз.
Realist
 
Повідомлень: 1076
З нами з: 23.01.09
Подякував: 1015 раз.
Подякували: 1057 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 13:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Искатель написав:Конечно, никто курс не держит
А как объяснить интервенцию НБУ 2 апреля, когда он продал 50 млн долларов по 27,98?

А как объяснить, что до этого он за 3 месяца купил 270?
Исходя из баланса интервенций, он держит курс с другой стороны.

Но это все копейки, если учитывать сколь-нибудь значимые отрезки времени.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 5732
З нами з: 02.09.15
Подякував: 3904 раз.
Подякували: 11485 раз.
 
Профіль
28
11
28
2
Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 13:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Realist написав:Давайте відштовхуватись від противного.
хто цей противний ? :lol:
yama
 
Повідомлень: 3461
З нами з: 12.08.17
Подякував: 7078 раз.
Подякували: 753 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 13:48

Хто тут про депозити питав? А ось вам!!!

Банки знизили ставки на депозити для населення

https://news.finance.ua/ua/news/-/49096 ... naselennya

зі. Далі буде ))) особливо мене "привабила" ідея цифрового юаня, який має дату експірації... В такому випадку мати заощадження не буде можливості (((

Але тутай палка о двух концях)))
отримали 500 цифрових баксів просто так, не витратили за 3 місяці, усе, списало ))))

Накопичити не вийде, але і працювати, щоб отримати Базовий дохід буде не треба...
change_pm
 
Повідомлень: 3327
З нами з: 03.02.16
Подякував: 82 раз.
Подякували: 695 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 14:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Международный валютный фонд (МВФ) обсуждает выделение 650 млрд долларов для содействия глобальному восстановлению после COVID-19. Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева подаст предложения до июня 2021 года.
Учитывая размер квоты Украины (0,42%), наше государство может получить около 2,73 млрд долларов, что будет способствовать наращиванию золотовалютных резервов (ЗВР)
https://www.rbc.ua/rus/news/dopolniteln ... 22041.html
orest
Аватар користувача
10

Форумчанин року
 
Повідомлень: 3859
З нами з: 10.03.14
Подякував: 4744 раз.
Подякували: 4575 раз.
 
Профіль
3
7
18
Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 14:52

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............12.04.2021..........13.04.2021
дата розрахунку.............09.04.2021...........12.04.2021
Євро................................33,1522................33,2758...+0.37%
Долар США.....................27,9094................27,9335...+0.09%
После полудня курс практически не изменился.
Открылись на 3 копейки выше вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. После утреннего кофе опустились на 3.5 копейки, немного постояли и выросли на 2.5 копейки. Посередине последнего движения около 11-30 сузили спред до 1.5 копеек. После этого уравновесились. Похоже, что активная торговля началась сегодня достаточно поздно, что для понедельника не слишком удивительно.
В мире доллар чуть ниже, чем был в пятницу днем, но в целом выраженной динамики не демонстрирует.
Справочный курс встретили котировками 27.9300 - 27.9450, что на копейку ниже открытия.
Перед обедом выросли на 1.5 копейки. После обеда оказалось, что валюты всем хватило и даже немного еще осталось. Котировки пошли вниз, опустившись за 40 минут на 2.5 копейки.
В мире доллар подешевел.
Официальный курс встретили котировками 27.9200 - 27.9350. За день снизились на 2 копейки относительно открытия и выросли на 1 копейку относительно вчерашнего закрытия.
Такая спокойная сессия, что впору не держать, а раскачивать :)

Этот день в истории:
2020 - 27.2022 (-5) +73
2019 - 26.7139 (-12) +122

2018 - 25.9864 (+6)
2017 - 26.8757 (-2)
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 5732
З нами з: 02.09.15
Подякував: 3904 раз.
Подякували: 11485 раз.
 
Профіль
28
11
28
2
Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 15:53

  orest написав:Международный валютный фонд (МВФ) обсуждает выделение 650 млрд долларов для содействия глобальному восстановлению после COVID-19. Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева подаст предложения до июня 2021 года.
Учитывая размер квоты Украины (0,42%), наше государство может получить около 2,73 млрд долларов, что будет способствовать наращиванию золотовалютных резервов (ЗВР)
https://www.rbc.ua/rus/news/dopolniteln ... 22041.html

1. Опять пропаганда выдаёт кредиты за "помощь"? Квота - это своего рода кредитный лимит, который можно выбирать, при определенных условиях.Я прав?
2. "Мировое правительство" решило втупую печатать деньги, не заморачиваясь больше ни над чем, типа "само как-то разрулится"?
3. Какая квота агрессивной РФ?
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 14431
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7898 раз.
Подякували: 3816 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 16:25

  Вкладчик1234 написав:
  orest написав:Международный валютный фонд (МВФ) обсуждает выделение 650 млрд долларов для содействия глобальному восстановлению после COVID-19. Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева подаст предложения до июня 2021 года.
Учитывая размер квоты Украины (0,42%), наше государство может получить около 2,73 млрд долларов, что будет способствовать наращиванию золотовалютных резервов (ЗВР)
https://www.rbc.ua/rus/news/dopolniteln ... 22041.html

1. Опять пропаганда выдаёт кредиты за "помощь"? Квота - это своего рода кредитный лимит, который можно выбирать, при определенных условиях.Я прав?

Слова "помощь" в статье нет, там очень осторожные формулировки.
Насчет кредитов вы, наверное, правы. МВФ не предоставляет безвозмездной помощи и, скорее всего, обусловит кредит обычными нереалистичными требованиями.
Starikan
2
 
Повідомлень: 18058
З нами з: 12.10.11
Подякував: 2143 раз.
Подякували: 2950 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 16:33

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Victor37 написав:и умел успешно впаривать пересичным утюги и телефоны по достаточно высоким кредитниым ставкам

и нагрёб мертвых кредитов которые взяли люди не умеющие распоряжаться своими финансами.

В контексте обсуждения причин падения депоставок, деполюдям в пределах 200 тыс грн по барабану были кредиты мертвыми или живыми. :D

И еще вопрос, что в конечном счете банку с коллекторами будет труднее вернуть: всего несколько тыс или иногда даже сотен грн потребкредита у отдельного пересичного, "не умеющего распоряжаться своими финансами", или много миллиардов гривен за ОГВЗ у государства, также "не умеющего распоряжаться своими финансами"? :wink:
Victor37
 
Повідомлень: 375
З нами з: 05.06.14
Подякував: 1 раз.
Подякували: 110 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7573757475757576>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Hotab, Zebra, ЛАД і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2404, 2405, 2406
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
24052 3244405
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 кві, 2021 16:06
osafly
Валютный рынок в мире 1 ... 742, 743, 744
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7431 1773782
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 кві, 2021 13:27
2001
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 78, 79, 80
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
791 197157
Переглянути останнє повідомлення
Нед 11 кві, 2021 19:28
Успіх

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (9659)
12.04.2021 18:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.