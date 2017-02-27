Binance открывает торги токенизированными акциями. Первая - TSLA. Сложно сказать, насколько популярным будет такой вид инвестирования, но аккаунтов украинцев на бирже уже много, открывать их легко, а пополнять можно с помощью банковской карты.
Если интерес будет высоким, это может дополнительно давить на курс - валютных инструментов инвестирования у пересичных на сегодня немного. Фактически, это банковский депозит (просто в использовании, но около-нулевая доходность) да долларовые ОВГЗ (средняя доходность, высокий порог входа и не самая простая процедура). Недвижимость, весьма посредственно страхуя от девальваций, полноценным валютным инструментом не является. При этом фондовый рынок растет в среднем на 10% в год в долларах...
zРадио Для любителей купить акции можно и через обычный InteractiveBrokers это делать. Вопрос потом в налогообложении и прочих украинских радостях. Особенно приятно когда разные подразделения налоговой по разному это трактуют, кому-то выписка из IB подходит, кто-то требует сделать ей апостиль+перевод. У Любомира Остапива из iPlan на эту тему видео есть. Кто-то втихаря не декларирует, но это плохая стратегия на долгосрок (если не просто что-то заработать на фондовом рынке сдесь и сейчас, а инвестировать на +20 лет например).
Вкладчик1234 написав:Квота - это своего рода кредитный лимит, который можно выбирать, при определенных условиях.Я прав?
У квоты 3 свойства: 1. Это максимальный размер участия в наполнении фонда денежными средствами; 2. Доля голоса в принятии решений об управлении фондом; 3. И доступ к финансированию, максимальный размер которого определяется как 145% квоты для каждой из открытых программ SBA/EFF, но не более суммарных 435% квоты на все программы.
Увеличение объема фонда не гарантирует увеличение объема кредитования, но повышает шансы, если наблюдается дефицит средств в фонде
orest написав:Международный валютный фонд (МВФ) обсуждает выделение 650 млрд долларов для содействия глобальному восстановлению после COVID-19. Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева подаст предложения до июня 2021 года. Учитывая размер квоты Украины (0,42%), наше государство может получить около 2,73 млрд долларов, что будет способствовать наращиванию золотовалютных резервов (ЗВР) https://www.rbc.ua/rus/news/dopolniteln ... 22041.html
Якщо не помиляюсь, про цю допомоу говорили і раніше. В т.ч. і Фурса. Можливо поведінка нашої влади (в небажанні виконувати умови МВФ) та нашого Мінфіну на останніх аукціонах по продажу ОВДП частково обумовлена можливістю отримати ці кошти?
Starikan написав:Слова "помощь" в статье нет, там очень осторожные формулировки. Насчет кредитов вы, наверное, правы. МВФ не предоставляет безвозмездной помощи и, скорее всего, обусловит кредит обычными нереалистичными требованиями.
Тут не має бути ніяких умов. Це "підйомні" гроші на відновлення світової економіки. Максимум за що треба буде заплатити - це за світову інфляцію.
а наличный в столице подорожал трохы: 27,89-27,93 на сейчас с утренних 85-89, укрепившийся немного относительно доллара евро 33,09-33,20. курсы оптовые, +- пару копеек у разных валютчиков наверное патамуша "не несут" а может что-то знают, но маловероятно на окнах можно увидеть продажу 27,90
Сибарит написав:А как объяснить, что до этого он за 3 месяца купил 270?
Это как раз очень просто объяснить: в ситуации, когда от МВФа транша нет, накапливаются доллары, чтобы отдавать долги. Покупать, чтобы отдать, это логично. А вот продавать, чтобы иностранные спекулянты вышли по хорошему курсу, - это попахивает "зрадой".
Первый день рабочей недели на межбанке прошел достаточно рутинно. Основная часть клиентов закрывали свои текущие валютные операции. Незадолго до 12 часов на торги под заявки нерезидентов выходил и Ситибанк, что привело к кратковременному росту котировок. Но объемы покупки были не очень большими даже по украинским меркам и его операции в конечном итоге не особо повлияли на курсовой тренд ближе к обеду. Все остальное время клиенты сами закрывали свои покупки и продаже без особых перекосов на торгах. Поэтому Нацбанк сегодня на рынок с интервенциями на выходил.
В итоге, курс доллара за день с небольшими колебаниями в течение дня остался на отметке 27,94/27,96 гривен, а евро вырос почти на 8 копеек – с 33,2066/33,2276 до 33,28/33,30 гривен. Евро подорожал за счет фактора роста его котировок на международных рынках по отношению к доллару. На момент написания статьи пара евро/доллар котировалась в пределах 1,1906 доллара за евро. Это и отразилось на котировках евро к гривне через пересчет котировок пар евро/доллар и доллар/гривна.
Ход торгов:
В первый час сессии предложение превышало спрос и с утренних 27,94/27,96 доллар к 11:00 подешевел до 27,905/27,925 гривен, а к 12:00 вырос до 27,93/27,945 за счет выхода с покупкой валюты Ситибанка. Но иностранец не особо долго стоял на покупке и с небольшими объемами. Как только он ушел – котировки окончательно остановились с небольшими отклонениями в пределах 1 копейки на отметке 27,945/27,96 гривен за доллар почти до 15 часов.
После 15:00 доллар ненадолго просел до 27,92/27,935 гривен, но под конец торгов на единичных операциях нерезидентов – курс подрос до 27,94/27,96 гривен уже до самого конца сессии.
Главные события 12 апреля на валютном рынке:
Доллар на межбанке с небольшими отклонениями максимум до 4 копеек пробыл весь день в пределах 27,94/27,96 гривен.
Нацбанк на рынок не выходил.
Справочный курс Нацбанка на 12:00 составил 27,9343 гривен, а официальный курс на 13 апреля 2021 года установлен на уровне 27,9335 гривен за доллар.