Додано: Пон 12 кві, 2021 17:31

Первый день рабочей недели на межбанке прошел достаточно рутинно. Основная часть клиентов закрывали свои текущие валютные операции. Незадолго до 12 часов на торги под заявки нерезидентов выходил и Ситибанк, что привело к кратковременному росту котировок. Но объемы покупки были не очень большими даже по украинским меркам и его операции в конечном итоге не особо повлияли на курсовой тренд ближе к обеду. Все остальное время клиенты сами закрывали свои покупки и продаже без особых перекосов на торгах. Поэтому Нацбанк сегодня на рынок с интервенциями на выходил.



В итоге, курс доллара за день с небольшими колебаниями в течение дня остался на отметке 27,94/27,96 гривен, а евро вырос почти на 8 копеек – с 33,2066/33,2276 до 33,28/33,30 гривен. Евро подорожал за счет фактора роста его котировок на международных рынках по отношению к доллару. На момент написания статьи пара евро/доллар котировалась в пределах 1,1906 доллара за евро. Это и отразилось на котировках евро к гривне через пересчет котировок пар евро/доллар и доллар/гривна.



Ход торгов:



В первый час сессии предложение превышало спрос и с утренних 27,94/27,96 доллар к 11:00 подешевел до 27,905/27,925 гривен, а к 12:00 вырос до 27,93/27,945 за счет выхода с покупкой валюты Ситибанка. Но иностранец не особо долго стоял на покупке и с небольшими объемами. Как только он ушел – котировки окончательно остановились с небольшими отклонениями в пределах 1 копейки на отметке 27,945/27,96 гривен за доллар почти до 15 часов.



После 15:00 доллар ненадолго просел до 27,92/27,935 гривен, но под конец торгов на единичных операциях нерезидентов – курс подрос до 27,94/27,96 гривен уже до самого конца сессии.

Главные события 12 апреля на валютном рынке:



Доллар на межбанке с небольшими отклонениями максимум до 4 копеек пробыл весь день в пределах 27,94/27,96 гривен.



Нацбанк на рынок не выходил.



Справочный курс Нацбанка на 12:00 составил 27,9343 гривен, а официальный курс на 13 апреля 2021 года установлен на уровне 27,9335 гривен за доллар.