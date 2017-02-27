Victor37 написав:И еще вопрос, что в конечном счете банку с коллекторами будет труднее вернуть: всего несколько тыс или иногда даже сотен грн потребкредита у отдельного пересичного, "не умеющего распоряжаться своими финансами", или много миллиардов гривен за ОГВЗ у государства, также "не умеющего распоряжаться своими финансами"?
Не очень понимаю к чему этот вопрос. Я разве агитирую за ОВГЗ? Я лишь сказал что Дельта банк бездумно раздавал кредиты, что вероятно и было одой из причин его конца. То что он для высокорисковых кредитов брал депозиты под высокие проценты - это разве плюс для клиента-депозитчика? Или НБУ должно на это закрывать глаза?