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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7575757675777578>

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.05.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.3 5 106
26.00-26.50
2%
2
26.50-27.00
1%
1
27.00-27.50
22%
23
27.50-28.00
47%
50
28.00-28.50
17%
18
28.50-29.00
5%
5
29.00-29.50
0
0
29.50-30.00
1%
1
Більше 30
6%
6
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 19:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Victor37 написав:И еще вопрос, что в конечном счете банку с коллекторами будет труднее вернуть: всего несколько тыс или иногда даже сотен грн потребкредита у отдельного пересичного, "не умеющего распоряжаться своими финансами", или много миллиардов гривен за ОГВЗ у государства, также "не умеющего распоряжаться своими финансами"?

Не очень понимаю к чему этот вопрос. Я разве агитирую за ОВГЗ? Я лишь сказал что Дельта банк бездумно раздавал кредиты, что вероятно и было одой из причин его конца. То что он для высокорисковых кредитов брал депозиты под высокие проценты - это разве плюс для клиента-депозитчика? Или НБУ должно на это закрывать глаза?
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 08:38

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Victor37 написав:И еще вопрос, что в конечном счете банку с коллекторами будет труднее вернуть: всего несколько тыс или иногда даже сотен грн потребкредита у отдельного пересичного, "не умеющего распоряжаться своими финансами", или много миллиардов гривен за ОГВЗ у государства, также "не умеющего распоряжаться своими финансами"?

Не очень понимаю к чему этот вопрос. Я разве агитирую за ОВГЗ? Я лишь сказал что Дельта банк бездумно раздавал кредиты, что вероятно и было одой из причин его конца. То что он для высокорисковых кредитов брал депозиты под высокие проценты - это разве плюс для клиента-депозитчика? Или НБУ должно на это закрывать глаза?


Приватбанк і багато-багато інших банків вдумливо видавали кредити пов'язаним особам/компаніям. Коли стало очевидно, що грошей не вистачає, НБУ відкрив очі і додрукував мільярди гривень, щоб "врятувати" банківську систему України шляхом девальвації гривні в кілька разів. І пропаганда так промила мізки, що чимало людей схвалюють цей грабіж народу
kmm3
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 08:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  kmm3 написав:І пропаганда так промила мізки, що чимало людей схвалюють цей грабіж народу

Ну да, надо было сделать так чтоб Приват громко рухнул, со всеми зарплатными, пенсионными и прочими счетами.
vitaliy_berdinskikh
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odessit2007
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 09:14

  vitaliy_berdinskikh написав:
  kmm3 написав:І пропаганда так промила мізки, що чимало людей схвалюють цей грабіж народу

Ну да, надо было сделать так чтоб Приват громко рухнул, со всеми зарплатными, пенсионными и прочими счетами.

Разве текущие счета не компенсирует ФГВФЛ?
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 09:19

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Zebra написав:Разве текущие счета не компенсирует ФГВФЛ?
фл до 200 тыс, а юрлиц нет.
vitaliian
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Який буде курс гривні, коли рубель буде по 94?
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 09:29

  vitaliian написав:
  Zebra написав:Разве текущие счета не компенсирует ФГВФЛ?
фл до 200 тыс, а юрлиц нет.


И фоп компенсирует
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 09:42

  Captain Obvious написав:
  vitaliian написав:
  Zebra написав:Разве текущие счета не компенсирует ФГВФЛ?
фл до 200 тыс, а юрлиц нет.


И фоп компенсирует
фопам компенсировали начиная с 1 января 2017 г , а "Фонд гарантирования вкладов физических лиц объявляет об иницировании процедуры вывода с рынка ПАО «ПриватБанк» " 19 декабря 2016 г. (приматовские фопы бы пролетели).
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 10:15

  vitaliian написав:
  Zebra написав:Разве текущие счета не компенсирует ФГВФЛ?
фл до 200 тыс, а юрлиц нет.

Чем юр.лица привата отличались от юр.лиц других банков? Много денег пропало в Дельтах всяких и прочих немалых банках у юр.лиц. Бизнес это риск.
Zebra
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