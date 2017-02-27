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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 12 кві, 2021 19:17
Victor37 написав:
И еще вопрос, что в конечном счете банку с коллекторами будет труднее вернуть: всего несколько тыс или иногда даже сотен грн потребкредита у отдельного пересичного, "не умеющего распоряжаться своими финансами", или много миллиардов гривен за ОГВЗ у государства, также "не умеющего распоряжаться своими финансами"?
Не очень понимаю к чему этот вопрос. Я разве агитирую за ОВГЗ? Я лишь сказал что Дельта банк бездумно раздавал кредиты, что вероятно и было одой из причин его конца. То что он для высокорисковых кредитов брал депозиты под высокие проценты - это разве плюс для клиента-депозитчика? Или НБУ должно на это закрывать глаза?
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Додано: Вів 13 кві, 2021 08:38
vitaliy_berdinskikh написав: Victor37 написав:
И еще вопрос, что в конечном счете банку с коллекторами будет труднее вернуть: всего несколько тыс или иногда даже сотен грн потребкредита у отдельного пересичного, "не умеющего распоряжаться своими финансами", или много миллиардов гривен за ОГВЗ у государства, также "не умеющего распоряжаться своими финансами"?
Не очень понимаю к чему этот вопрос. Я разве агитирую за ОВГЗ? Я лишь сказал что Дельта банк бездумно раздавал кредиты, что вероятно и было одой из причин его конца. То что он для высокорисковых кредитов брал депозиты под высокие проценты - это разве плюс для клиента-депозитчика? Или НБУ должно на это закрывать глаза?
Приватбанк і багато-багато інших банків вдумливо видавали кредити пов'язаним особам/компаніям. Коли стало очевидно, що грошей не вистачає, НБУ відкрив очі і додрукував мільярди гривень, щоб "врятувати" банківську систему України шляхом девальвації гривні в кілька разів. І пропаганда так промила мізки, що чимало людей схвалюють цей грабіж народу
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Додано: Вів 13 кві, 2021 08:40
kmm3 написав:
І пропаганда так промила мізки, що чимало людей схвалюють цей грабіж народу
Ну да, надо было сделать так чтоб Приват громко рухнул, со всеми зарплатными, пенсионными и прочими счетами.
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Додано: Вів 13 кві, 2021 08:49
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Додано: Вів 13 кві, 2021 09:14
vitaliy_berdinskikh написав: kmm3 написав:
І пропаганда так промила мізки, що чимало людей схвалюють цей грабіж народу
Ну да, надо было сделать так чтоб Приват громко рухнул, со всеми зарплатными, пенсионными и прочими счетами.
Разве текущие счета не компенсирует ФГВФЛ?
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Zebra
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Додано: Вів 13 кві, 2021 09:19
Zebra написав:
Разве текущие счета не компенсирует ФГВФЛ?
фл до 200 тыс, а юрлиц нет.
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Додано: Вів 13 кві, 2021 09:24
Який буде курс гривні, коли рубель буде по 94?
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Додано: Вів 13 кві, 2021 09:29
vitaliian написав: Zebra написав:
Разве текущие счета не компенсирует ФГВФЛ?
фл до 200 тыс, а юрлиц нет.
И фоп компенсирует
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Додано: Вів 13 кві, 2021 09:42
Captain Obvious написав: vitaliian написав: Zebra написав:
Разве текущие счета не компенсирует ФГВФЛ?
фл до 200 тыс, а юрлиц нет.
И фоп компенсирует
фопам компенсировали начиная с 1 января 2017 г , а "Фонд гарантирования вкладов физических лиц объявляет об иницировании процедуры вывода с рынка ПАО «ПриватБанк» " 19 декабря 2016 г. (приматовские фопы бы пролетели).
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Додано: Вів 13 кві, 2021 10:15
vitaliian написав: Zebra написав:
Разве текущие счета не компенсирует ФГВФЛ?
фл до 200 тыс, а юрлиц нет.
Чем юр.лица привата отличались от юр.лиц других банков? Много денег пропало в Дельтах всяких и прочих немалых банках у юр.лиц. Бизнес это риск.
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