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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7575757675777578

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.05.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.3 5 106
26.00-26.50
2%
2
26.50-27.00
1%
1
27.00-27.50
22%
23
27.50-28.00
47%
50
28.00-28.50
17%
18
28.50-29.00
5%
5
29.00-29.50
0
0
29.50-30.00
1%
1
Більше 30
6%
6
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 10:16

  vitaliy_berdinskikh написав:
  kmm3 написав:І пропаганда так промила мізки, що чимало людей схвалюють цей грабіж народу

Ну да, надо было сделать так чтоб Приват громко рухнул, со всеми зарплатными, пенсионными и прочими счетами.


І що б страшного сталося? Виплатили б усім через ФГВФО. Там не простих громадян рятували, бо у принаймні 95% простолюду сума вкладів не перевищувала гарантовану. Та і чому мав би бути виняток для вкладників якогось одного банку? Економіка зупинилася б? Ні, люди б пізнали інтернет-банкінг і т.п. і відтяли б паразита від годівниці. Це ж тільки в Україні, мабуть, за переказ власних коштів можуть брати гроші
kmm3
 
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