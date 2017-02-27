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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 13 кві, 2021 10:16
vitaliy_berdinskikh написав: kmm3 написав:
І пропаганда так промила мізки, що чимало людей схвалюють цей грабіж народу
Ну да, надо было сделать так чтоб Приват громко рухнул, со всеми зарплатными, пенсионными и прочими счетами.
І що б страшного сталося? Виплатили б усім через ФГВФО. Там не простих громадян рятували, бо у принаймні 95% простолюду сума вкладів не перевищувала гарантовану. Та і чому мав би бути виняток для вкладників якогось одного банку? Економіка зупинилася б? Ні, люди б пізнали інтернет-банкінг і т.п. і відтяли б паразита від годівниці. Це ж тільки в Україні, мабуть, за переказ власних коштів можуть брати гроші
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kmm3
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