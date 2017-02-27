RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 75767577757875797580>

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.05.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.3 5 107
26.00-26.50
2%
2
26.50-27.00
1%
1
27.00-27.50
21%
23
27.50-28.00
47%
50
28.00-28.50
18%
19
28.50-29.00
5%
5
29.00-29.50
0
0
29.50-30.00
1%
1
Більше 30
6%
6
Всього голосів : 107
Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 10:16

  vitaliy_berdinskikh написав:
  kmm3 написав:І пропаганда так промила мізки, що чимало людей схвалюють цей грабіж народу

Ну да, надо было сделать так чтоб Приват громко рухнул, со всеми зарплатными, пенсионными и прочими счетами.


І що б страшного сталося? Виплатили б усім через ФГВФО. Там не простих громадян рятували, бо у принаймні 95% простолюду сума вкладів не перевищувала гарантовану. Та і чому мав би бути виняток для вкладників якогось одного банку? Економіка зупинилася б? Ні, люди б пізнали інтернет-банкінг і т.п. і відтяли б паразита від годівниці. Це ж тільки в Україні, мабуть, за переказ власних коштів можуть брати гроші
kmm3
 
Повідомлень: 740
З нами з: 20.03.14
Подякував: 40 раз.
Подякували: 200 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 10:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  kmm3 написав:Та і чому мав би бути виняток для вкладників якогось одного банку? Економіка зупинилася б?

В США так і було, під час великої депресії. Після того уроку уряди зрозуміли, що системні банки не заводи, і їх треба рятувати.
lapay
 
Повідомлень: 12146
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1175 раз.
Подякували: 1384 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 10:52

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  kmm3 написав:І що б страшного сталося?

В случае падения банка который имеет четверь банковского рынка? Надеюсь это был бы риторический вопрос?
  kmm3 написав:Виплатили б усім через ФГВФО.
А ты посчитал что его хватает? Насколько помню ФГВФО только недавно вышел в ноль по своим долгам.
  kmm3 написав:Там не простих громадян рятували
Да, спасали не просто вкладчиков, а экономику всей страны.
  kmm3 написав:Та і чому мав би бути виняток для вкладників якогось одного банку?
Наверное потому что падение Регион-банка не заметят даже в Харькове, а в других городах его отделений и не было. А у Приватбанка отделения есть зачастую даже в некоторых сёлах.
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3805
З нами з: 06.08.19
Подякував: 861 раз.
Подякували: 571 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 10:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  kmm3 написав:Економіка зупинилася б? Ні, люди б пізнали інтернет-банкінг і т.п.


Да, экономика бы получила очень болезненный удар, частично остановилась бы.

Не понимаю при чём тут вообще интернет-банкинг и как бы он помог решать проблемы рухнувшего Приватбанка.
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3805
З нами з: 06.08.19
Подякував: 861 раз.
Подякували: 571 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 10:57

Тем временем: ОВГЗ и исход нерезиденты

В сухом остатке планомерный исход нерезидентов выглядит следующим образом (результат соответствующих транзакций отображается в статистике НБУ на следующий день):

Апр 01: -182 млн
Апр 02: -497 млн
Апр 06: -880 млн
Апр 07: -1093 млн
Апр 08: -379 млн
Апр 09: -352 млн
Апр 12: -733 млн

Всего - снижение на 4.11 млрд грн с начала установившейся тенденции. Это почти 150 млн долл., и для межбанка это заметная величина. То, что курс, при всем при этом остается в границах разумного - однозначно хороший знак: у гривны пока есть запас прочности.

Завтра - выплаты более 13 млрд грн (11.7 млрд погашение + 1.6 млрд обслуживание). При этом, из анонса сегодняшнего аукциона исключились относительно долгие двух- и трехгодичные бумаги. Делать выплаты Минфину придется, по-видимому, из собственных резервов.

Фактические результаты будут известны вечером.

----------------------------------------
Полная картина по ОВГЗ в собственности здесь: https://bank.gov.ua/ua/markets/t-bills
По аукциону ОВГЗ здесь: https://mof.gov.ua/uk/ogoloshennja-ta-r ... -aukcioniv
По погашениям здесь: https://afrtcp.tk/services/payments_summary/?year=2021
headshaker
 
Повідомлень: 1126
З нами з: 08.05.15
Подякував: 2889 раз.
Подякували: 1509 раз.
 
Профіль
4
3
Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 11:01

headshaker найти позитив ? Долг уменьшится. "Как же так, столько понабирали что и нашим внукам отдавать" © :)
Игорь
Аватар користувача
 
Повідомлень: 667
З нами з: 23.01.16
Подякував: 3381 раз.
Подякували: 601 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 11:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  headshaker написав:При этом, из анонса сегодняшнего аукциона исключились относительно долгие двух- и трехгодичные бумаги.
правительство так долго работать не собирается.

надо выворачивать звр и девальвировать гривну на упреждение, пока нерезы полностью не вынесли закрома и резервы.

либо поднимать ставку до уровня адекватного рискам.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 13 кві, 2021 11:28, всього редагувалось 3 разів.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6661
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1324 раз.
Подякували: 1867 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 11:13

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  kmm3 написав:Це ж тільки в Україні, мабуть, за переказ власних коштів можуть брати гроші

скажу більше - недобанк Ощадний з минулого місяця ввів комісію на вихід СЕПом із зарплатної картки (було без% до 5К на одну проводку), а до нового року - взагалі обмежив безкомісне зняття у банкоматі до 30К грн. сумарно на місяць.
В сухому залишку - двічі на місяць можна знімати у касі з паспортом.
До пенсів добавили когорту вигодоотримувачів на зарплатні Ощадбанку :)
stas_rst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1311
З нами з: 27.02.19
Подякував: 498 раз.
Подякували: 259 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 11:17

  headshaker написав:Тем временем: ОВГЗ и исход нерезиденты

В сухом остатке планомерный исход нерезидентов выглядит следующим образом (результат соответствующих транзакций отображается в статистике НБУ на следующий день):

Апр 01: -182 млн
Апр 02: -497 млн
Апр 06: -880 млн
Апр 07: -1093 млн
Апр 08: -379 млн
Апр 09: -352 млн
Апр 12: -733 млн

Всего - снижение на 4.11 млрд грн с начала установившейся тенденции. Это почти 150 млн долл., и для межбанка это заметная величина. То, что курс, при всем при этом остается в границах разумного - однозначно хороший знак: у гривны пока есть запас прочности.

Завтра - выплаты более 13 млрд грн (11.7 млрд погашение + 1.6 млрд обслуживание). При этом, из анонса сегодняшнего аукциона исключились относительно долгие двух- и трехгодичные бумаги. Делать выплаты Минфину придется, по-видимому, из собственных резервов.

Фактические результаты будут известны вечером.

----------------------------------------
Полная картина по ОВГЗ в собственности здесь: https://bank.gov.ua/ua/markets/t-bills
По аукциону ОВГЗ здесь: https://mof.gov.ua/uk/ogoloshennja-ta-r ... -aukcioniv
По погашениям здесь: https://afrtcp.tk/services/payments_summary/?year=2021


бегут нерезы очень добно
все распродают и овгз и евробонды
Олежан
 
Повідомлень: 264
З нами з: 01.12.20
Подякував: 5 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 11:18

Біткоїн в ході торгів перевищив $62,7 тис., оновивши історичний максимум.
Про це повідомляє CoinDesk.
Станом на 10:31 по Києву криптовалюта подорожчала на 2,51%, до $62,791 тис.
stas_rst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1311
З нами з: 27.02.19
Подякував: 498 раз.
Подякували: 259 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 75767577757875797580>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: lapay, Realist, ShtormK, Искатель і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2404, 2405, 2406
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
24052 3246032
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 кві, 2021 16:06
osafly
Валютный рынок в мире 1 ... 742, 743, 744
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7431 1774362
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 кві, 2021 13:27
2001
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 78, 79, 80
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
791 197603
Переглянути останнє повідомлення
Нед 11 кві, 2021 19:28
Успіх

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.