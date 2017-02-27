kmm3 написав:І пропаганда так промила мізки, що чимало людей схвалюють цей грабіж народу
Ну да, надо было сделать так чтоб Приват громко рухнул, со всеми зарплатными, пенсионными и прочими счетами.
І що б страшного сталося? Виплатили б усім через ФГВФО. Там не простих громадян рятували, бо у принаймні 95% простолюду сума вкладів не перевищувала гарантовану. Та і чому мав би бути виняток для вкладників якогось одного банку? Економіка зупинилася б? Ні, люди б пізнали інтернет-банкінг і т.п. і відтяли б паразита від годівниці. Це ж тільки в Україні, мабуть, за переказ власних коштів можуть брати гроші
В сухом остатке планомерный исход нерезидентов выглядит следующим образом (результат соответствующих транзакций отображается в статистике НБУ на следующий день):
Апр 01: -182 млн Апр 02: -497 млн Апр 06: -880 млн Апр 07: -1093 млн Апр 08: -379 млн Апр 09: -352 млн Апр 12: -733 млн
Всего - снижение на 4.11 млрд грн с начала установившейся тенденции. Это почти 150 млн долл., и для межбанка это заметная величина. То, что курс, при всем при этом остается в границах разумного - однозначно хороший знак: у гривны пока есть запас прочности.
Завтра - выплаты более 13 млрд грн (11.7 млрд погашение + 1.6 млрд обслуживание). При этом, из анонса сегодняшнего аукциона исключились относительно долгие двух- и трехгодичные бумаги. Делать выплаты Минфину придется, по-видимому, из собственных резервов.
kmm3 написав:Це ж тільки в Україні, мабуть, за переказ власних коштів можуть брати гроші
скажу більше - недобанк Ощадний з минулого місяця ввів комісію на вихід СЕПом із зарплатної картки (було без% до 5К на одну проводку), а до нового року - взагалі обмежив безкомісне зняття у банкоматі до 30К грн. сумарно на місяць. В сухому залишку - двічі на місяць можна знімати у касі з паспортом. До пенсів добавили когорту вигодоотримувачів на зарплатні Ощадбанку
headshaker написав:Тем временем: ОВГЗ и исход нерезиденты
В сухом остатке планомерный исход нерезидентов выглядит следующим образом (результат соответствующих транзакций отображается в статистике НБУ на следующий день):
Апр 01: -182 млн Апр 02: -497 млн Апр 06: -880 млн Апр 07: -1093 млн Апр 08: -379 млн Апр 09: -352 млн Апр 12: -733 млн
Всего - снижение на 4.11 млрд грн с начала установившейся тенденции. Это почти 150 млн долл., и для межбанка это заметная величина. То, что курс, при всем при этом остается в границах разумного - однозначно хороший знак: у гривны пока есть запас прочности.
Завтра - выплаты более 13 млрд грн (11.7 млрд погашение + 1.6 млрд обслуживание). При этом, из анонса сегодняшнего аукциона исключились относительно долгие двух- и трехгодичные бумаги. Делать выплаты Минфину придется, по-видимому, из собственных резервов.