Додано: Вів 13 кві, 2021 11:19

kmm3 написав: vitaliy_berdinskikh написав: kmm3 написав: І пропаганда так промила мізки, що чимало людей схвалюють цей грабіж народу І пропаганда так промила мізки, що чимало людей схвалюють цей грабіж народу

Ну да, надо было сделать так чтоб Приват громко рухнул, со всеми зарплатными, пенсионными и прочими счетами. Ну да, надо было сделать так чтоб Приват громко рухнул, со всеми зарплатными, пенсионными и прочими счетами.



І що б страшного сталося? Виплатили б усім через ФГВФО. Там не простих громадян рятували, бо у принаймні 95% простолюду сума вкладів не перевищувала гарантовану. Та і чому мав би бути виняток для вкладників якогось одного банку? Економіка зупинилася б? Ні, люди б пізнали інтернет-банкінг і т.п. і відтяли б паразита від годівниці. Це ж тільки в Україні, мабуть, за переказ власних коштів можуть брати гроші І що б страшного сталося? Виплатили б усім через ФГВФО. Там не простих громадян рятували, бо у принаймні 95% простолюду сума вкладів не перевищувала гарантовану. Та і чому мав би бути виняток для вкладників якогось одного банку? Економіка зупинилася б? Ні, люди б пізнали інтернет-банкінг і т.п. і відтяли б паразита від годівниці. Це ж тільки в Україні, мабуть, за переказ власних коштів можуть брати гроші

тут скорее вопрос к нбу, который как минимум с 2014 года, после того как убрали злочинуПанду, не поставил туда нормальных наглядателей и не прикрыл тропинки для вывода денег, которые, как утверждает сам нбу, выводились беней и компанией. Вместо этого как-то слабенько тогда справлялся с функцией регулирования этого банка (и других тоже).Вроде ж уже четко видели проблему еще в 2015 году, раз принимали в раде специальную статью под национализацию (тогда же, в 2015 г, летом), а деньги выводились до последних дней - странно как-то.п.с. а экономика действительно была бы в коллапсе и курс тогда уже ловили бы около 50, если б его обанкротили. Не зря он отнесен к категории "системно-важливих"