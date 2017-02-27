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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7577757875797580>

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.05.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.3 5 107
26.00-26.50
2%
2
26.50-27.00
1%
1
27.00-27.50
21%
23
27.50-28.00
47%
50
28.00-28.50
18%
19
28.50-29.00
5%
5
29.00-29.50
0
0
29.50-30.00
1%
1
Більше 30
6%
6
Всього голосів : 107
Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 11:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

евробонды вообще летят вниз со скоростью звука
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 11:19

  kmm3 написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:
  kmm3 написав:І пропаганда так промила мізки, що чимало людей схвалюють цей грабіж народу

Ну да, надо было сделать так чтоб Приват громко рухнул, со всеми зарплатными, пенсионными и прочими счетами.


І що б страшного сталося? Виплатили б усім через ФГВФО. Там не простих громадян рятували, бо у принаймні 95% простолюду сума вкладів не перевищувала гарантовану. Та і чому мав би бути виняток для вкладників якогось одного банку? Економіка зупинилася б? Ні, люди б пізнали інтернет-банкінг і т.п. і відтяли б паразита від годівниці. Це ж тільки в Україні, мабуть, за переказ власних коштів можуть брати гроші


тут скорее вопрос к нбу, который как минимум с 2014 года, после того как убрали злочинуПанду, не поставил туда нормальных наглядателей и не прикрыл тропинки для вывода денег, которые, как утверждает сам нбу, выводились беней и компанией. Вместо этого как-то слабенько тогда справлялся с функцией регулирования этого банка (и других тоже). :roll:
Вроде ж уже четко видели проблему еще в 2015 году, раз принимали в раде специальную статью под национализацию (тогда же, в 2015 г, летом), а деньги выводились до последних дней - странно как-то. :roll:

п.с. а экономика действительно была бы в коллапсе и курс тогда уже ловили бы около 50, если б его обанкротили. Не зря он отнесен к категории "системно-важливих" :?
Востаннє редагувалось Alex2007 в Вів 13 кві, 2021 11:30, всього редагувалось 1 раз.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 11:23

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
13.04.2021.......................28,0059
Доллар прибавил 7 копеек.
Открылись на 2 копейки выше вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. Наскоро хлебнув кофе, опустились на копейку, после чего сузили спред до 1.5 копеек и живенько пошли вверх. К 11 прибавили 5.5 копеек, откатились на полкопейки и взяли паузу. Потом снова прибавили полкопейки, постояли и к 12 снова опустились на полкопейки.
В мире доллар ночью пытался расти, но рано утром откатился обратно.
Справочный курс встретили котировками 28.0000 - 28.0150, что на 4 копейки выше открытия.

НБУ вчера на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах очень существенно увеличились за счет уполовинивания объема суточных сертификатов. Остальные факторы до миллиарда. Сезон обналичивания зарплат, похоже, подходит к концу.

В пятницу объем МБ увеличился с 449.4 до 481.2 млн. Обороты чистые. Клиентские обороты, в соответствии со старыми пятничными традициями уменьшились. Предложение немного превысило спрос, можно говорить о равновесии.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 11:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

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Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 11:38

  Олежан написав:евробонды вообще летят вниз со скоростью звука

покажи...

зі. Толі есчо будет, коли рубель полетить на 96 )))
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 11:43

ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
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ОВГЗ по сумме основного долга (изменение от предыдущего значения), млн грн
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Striker
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 11:47

ОВДП, які знаходяться в обігу, в розрізі валют, млн грн
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 11:49

  Олежан написав:евробонды вообще летят вниз со скоростью звука


Текущая доходность - 7,8%. Пока некритично, но тренд неприятный. Деньги в принципе бегут из бондов EM, а у нас еще и военно-политический риск усилился

https://www.boerse-frankfurt.de/bond/xs ... -375-17-32

Также напоминаю о VRI (варранты Яресько), по которым 2021-й - первый год выплат. Технически сама оплата будет произведена весной следующего года после подведения итогов по ВВП 2021-го. Самое неприятное - это то, что рост ВВП будет не реальным, а статистическим. Низкая база сравнения 2020-го будет способствовать выполнению трешхолдов, с которых начинаются выплаты, но фактически к уровню 2019-го экономика в лучшем случае покажет ноль, в худшем - минус 1-2%.

Несправедливо, нелогично, но таковы условия... Помнится, Марченко говорил, что Минфин по-тихому выкупает эти бумаги с рынка. Надеюсь, объем бай-бэка существенный, а не абы поговорить...
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 11:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Доллар вырос на две копейки, а рiкетчики уже вхлам перевозбудились.
Как так можно с людьми? :lol:
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 11:53

  Captain Obvious написав:Доллар вырос на две копейки, а рiкетчики уже вхлам перевозбудились.
Как так можно с людьми? :lol:

в пятницу будет откат :P
Олежан
 
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