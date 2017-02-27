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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 13 кві, 2021 11:18
Re: Валютный рынок в контексте ДС
евробонды вообще летят вниз со скоростью звука
Додано: Вів 13 кві, 2021 11:19
тут скорее вопрос к нбу, который как минимум с 2014 года, после того как убрали злочинуПанду, не поставил туда нормальных наглядателей и не прикрыл тропинки для вывода денег, которые, как утверждает сам нбу, выводились беней и компанией. Вместо этого как-то слабенько тогда справлялся с функцией регулирования этого банка (и других тоже).
Вроде ж уже четко видели проблему еще в 2015 году, раз принимали в раде специальную статью под национализацию (тогда же, в 2015 г, летом), а деньги выводились до последних дней - странно как-то.
п.с. а экономика действительно была бы в коллапсе и курс тогда уже ловили бы около 50, если б его обанкротили. Не зря он отнесен к категории "системно-важливих"
Востаннє редагувалось Alex2007 в Вів 13 кві, 2021 11:30, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 13 кві, 2021 11:23
Справочный курс
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
13.04.2021.......................28,0059
Доллар прибавил 7 копеек.
Открылись на 2 копейки выше вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. Наскоро хлебнув кофе, опустились на копейку, после чего сузили спред до 1.5 копеек и живенько пошли вверх. К 11 прибавили 5.5 копеек, откатились на полкопейки и взяли паузу. Потом снова прибавили полкопейки, постояли и к 12 снова опустились на полкопейки.
В мире доллар ночью пытался расти, но рано утром откатился обратно.
Справочный курс встретили котировками 28.0000 - 28.0150, что на 4 копейки выше открытия.
НБУ вчера на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах очень существенно увеличились за счет уполовинивания объема суточных сертификатов. Остальные факторы до миллиарда. Сезон обналичивания зарплат, похоже, подходит к концу.
В пятницу объем МБ увеличился с 449.4 до 481.2 млн. Обороты чистые. Клиентские обороты, в соответствии со старыми пятничными традициями уменьшились. Предложение немного превысило спрос, можно говорить о равновесии.
Додано: Вів 13 кві, 2021 11:25
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Вів 13 кві, 2021 11:38
Додано: Вів 13 кві, 2021 11:43
Додано: Вів 13 кві, 2021 11:49
Текущая доходность - 7,8%. Пока некритично, но тренд неприятный. Деньги в принципе бегут из бондов EM, а у нас еще и военно-политический риск усилился
Также напоминаю о VRI (варранты Яресько), по которым 2021-й - первый год выплат. Технически сама оплата будет произведена весной следующего года после подведения итогов по ВВП 2021-го. Самое неприятное - это то, что рост ВВП будет не реальным, а статистическим. Низкая база сравнения 2020-го будет способствовать выполнению трешхолдов, с которых начинаются выплаты, но фактически к уровню 2019-го экономика в лучшем случае покажет ноль, в худшем - минус 1-2%.
Несправедливо, нелогично, но таковы условия... Помнится, Марченко говорил, что Минфин по-тихому выкупает эти бумаги с рынка. Надеюсь, объем бай-бэка существенный, а не абы поговорить...
Додано: Вів 13 кві, 2021 11:49
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Доллар вырос на две копейки, а рiкетчики уже вхлам перевозбудились.
Как так можно с людьми?
Додано: Вів 13 кві, 2021 11:53
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