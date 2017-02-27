А я все думаю: куда пропали "Свидетели крепкой гривны"? Ни Вас, ни Алекса не видать что-то.
Межбанк на моменте 28,02/28,03, нал в Киеве уже 27,98-27,99. К вечеру такими темпами и 28,00 пощупают.
Так, для сведения
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 13 кві, 2021 12:01
А я все думаю: куда пропали "Свидетели крепкой гривны"? Ни Вас, ни Алекса не видать что-то.
Межбанк на моменте 28,02/28,03, нал в Киеве уже 27,98-27,99. К вечеру такими темпами и 28,00 пощупают.
Так, для сведения
Додано: Вів 13 кві, 2021 12:06
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Щось я не зрозумів.
Я отримав виплати з банків-погорільців ФОРУМ/ФіК/Дельта/Платинум ДО 2017р!
Правда, я ніде не вказував, що я є ФОП!
Хоч думаю, що по базі мають мене бачити, що я - ФОП.
Додано: Вів 13 кві, 2021 12:11
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