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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7577757875797580

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.05.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.3 5 107
26.00-26.50
2%
2
26.50-27.00
1%
1
27.00-27.50
21%
23
27.50-28.00
47%
50
28.00-28.50
18%
19
28.50-29.00
5%
5
29.00-29.50
0
0
29.50-30.00
1%
1
Більше 30
6%
6
Всього голосів : 107
Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 12:01

  Captain Obvious написав:Доллар вырос на две копейки, а рiкетчики уже вхлам перевозбудились.
Как так можно с людьми? :lol:

А я все думаю: куда пропали "Свидетели крепкой гривны"? :) Ни Вас, ни Алекса не видать что-то.

Межбанк на моменте 28,02/28,03, нал в Киеве уже 27,98-27,99. К вечеру такими темпами и 28,00 пощупают.
Так, для сведения :)
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 12:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:фопам компенсировали начиная с 1 января 2017 г , а "Фонд гарантирования вкладов физических лиц объявляет об иницировании процедуры вывода с рынка ПАО «ПриватБанк» " 19 декабря 2016 г. (приматовские фопы бы пролетели).

Щось я не зрозумів.
Я отримав виплати з банків-погорільців ФОРУМ/ФіК/Дельта/Платинум ДО 2017р!
Правда, я ніде не вказував, що я є ФОП!
Хоч думаю, що по базі мають мене бачити, що я - ФОП.
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 12:11

  Captain Obvious написав:Доллар вырос на две копейки, а рiкетчики уже вхлам перевозбудились.
Как так можно с людьми? :lol:

Що робиться з сучасними мужиками?
Їх більше ріст долара збуджує(навіть, на 2 коп.), ніж гарні дівчата! :mrgreen:
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  #<1 ... 7577757875797580
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