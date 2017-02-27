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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7578757975807581>

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.05.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.3 5 107
26.00-26.50
2%
2
26.50-27.00
1%
1
27.00-27.50
21%
23
27.50-28.00
47%
50
28.00-28.50
18%
19
28.50-29.00
5%
5
29.00-29.50
0
0
29.50-30.00
1%
1
Більше 30
6%
6
Всього голосів : 107
Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 12:01

  Captain Obvious написав:Доллар вырос на две копейки, а рiкетчики уже вхлам перевозбудились.
Как так можно с людьми? :lol:

А я все думаю: куда пропали "Свидетели крепкой гривны"? :) Ни Вас, ни Алекса не видать что-то.

Межбанк на моменте 28,02/28,03, нал в Киеве уже 27,98-27,99. К вечеру такими темпами и 28,00 пощупают.
Так, для сведения :)
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 12:13

долярчик не оффтопь.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 12:26

  Успіх написав:
  vitaliian написав:фопам компенсировали начиная с 1 января 2017 г , а "Фонд гарантирования вкладов физических лиц объявляет об иницировании процедуры вывода с рынка ПАО «ПриватБанк» " 19 декабря 2016 г. (приматовские фопы бы пролетели).

Щось я не зрозумів.
Я отримав виплати з банків-погорільців ФОРУМ/ФіК/Дельта/Платинум ДО 2017р!
Правда, я ніде не вказував, що я є ФОП!
Хоч думаю, що по базі мають мене бачити, що я - ФОП.

Випий чарку і відпочивай. Рахунок фопа і рахунок фізика - різні речі.
unlock
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 12:31

  change_pm написав:Який буде курс гривні, коли рубель буде по 94?

А чё именно 94? Если прорвется выше 81, там сразу и до 100 пролетит аки сокол ясный. Если границу полностью не закроют и НБУ не заблокирует любые платежи в адрес РФ и её ЭПС, то можем и 31-32 увидеть аж бегом. При быстром падении рубля эти субъекты кинутся сбрасывать "деревянный" через гривну. Заодно и выкачивать валюту из наших ЗВР по схеме 2014 года.
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 12:35

  zРадио написав: Помнится, Марченко говорил, что Минфин по-тихому выкупает эти бумаги с рынка. Надеюсь, объем бай-бэка существенный, а не абы поговорить...


Минимум 10% от всего объема выпуска выкупили.
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 12:38

  Captain Obvious написав:Доллар вырос на две копейки, а рiкетчики уже вхлам перевозбудились.
Как так можно с людьми? :lol:

Ну почти так же, как и "водолазы" при укреплении гривны на 2 копейки. 8) Тут вся соль в том, что выше 28.00 переползли на МБ. Значит НБУ уже принял решение не мешать росту курса. Иначе бы и дальше защищал отметку 28.00. Пока конечно всё очень шатко. Но если день закроем выше 28.03-28.05, то всё, пошла волна.
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 12:55

  yuri_m написав:
  Captain Obvious написав:Доллар вырос на две копейки, а рiкетчики уже вхлам перевозбудились.
Как так можно с людьми? :lol:

Ну почти так же, как и "водолазы" при укреплении гривны на 2 копейки. 8) Тут вся соль в том, что выше 28.00 переползли на МБ. Значит НБУ уже принял решение не мешать росту курса. Иначе бы и дальше защищал отметку 28.00. Пока конечно всё очень шатко. Но если день закроем выше 28.03-28.05, то всё, пошла волна.


Сейчас бы накануне аукциона и лета смотреть на микро-загон)))
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 12:58

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Captain Obvious написав:Сейчас бы накануне аукциона и лета смотреть на микро-загон)))
лета не будет.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 12:58

  Captain Obvious написав:Сейчас бы накануне аукциона и лета смотреть на микро-загон)))

А лето каким тут боком? Это раньше народ летом в отпуска валил и тратил валюту для отдыха за гривны. А сейчас все на подсосе сидят уже год, денег хватает только на харчи. Какой на фиг отпуск и отдых? Нет уже фактора лета, нету...
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 13:08

  vitaliian написав:
  Captain Obvious написав:Сейчас бы накануне аукциона и лета смотреть на микро-загон)))
лета не будет.


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