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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 13 кві, 2021 12:01
Captain Obvious написав:
Доллар вырос на две копейки, а рiкетчики уже вхлам перевозбудились.
Как так можно с людьми?
А я все думаю: куда пропали "Свидетели крепкой гривны"?
Ни Вас, ни Алекса не видать что-то.
Межбанк на моменте 28,02/28,03, нал в Киеве уже 27,98-27,99. К вечеру такими темпами и 28,00 пощупают.
Так, для сведения
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Додано: Вів 13 кві, 2021 12:13
долярчик не оффтопь.
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vitaliian
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Додано: Вів 13 кві, 2021 12:26
Успіх написав: vitaliian написав:
фопам компенсировали начиная с 1 января 2017 г , а "Фонд гарантирования вкладов физических лиц объявляет об иницировании процедуры вывода с рынка ПАО «ПриватБанк» " 19 декабря 2016 г. (приматовские фопы бы пролетели).
Щось я не зрозумів.
Я отримав виплати з банків-погорільців ФОРУМ/ФіК/Дельта/Платинум ДО 2017р!
Правда, я ніде не вказував, що я є ФОП!
Хоч думаю, що по базі мають мене бачити, що я - ФОП.
Випий чарку і відпочивай. Рахунок фопа і рахунок фізика - різні речі.
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Додано: Вів 13 кві, 2021 12:31
change_pm написав:
Який буде курс гривні, коли рубель буде по 94?
А чё именно 94? Если прорвется выше 81, там сразу и до 100 пролетит аки сокол ясный. Если границу полностью не закроют и НБУ не заблокирует любые платежи в адрес РФ и её ЭПС, то можем и 31-32 увидеть аж бегом. При быстром падении рубля эти субъекты кинутся сбрасывать "деревянный" через гривну. Заодно и выкачивать валюту из наших ЗВР по схеме 2014 года.
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Додано: Вів 13 кві, 2021 12:35
zРадио написав:
Помнится, Марченко говорил, что Минфин по-тихому выкупает эти бумаги с рынка. Надеюсь, объем бай-бэка существенный, а не абы поговорить...
Минимум 10% от всего объема выпуска выкупили.
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Додано: Вів 13 кві, 2021 12:38
Captain Obvious написав:
Доллар вырос на две копейки, а рiкетчики уже вхлам перевозбудились.
Как так можно с людьми?
Ну почти так же, как и "водолазы" при укреплении гривны на 2 копейки.
Тут вся соль в том, что выше 28.00 переползли на МБ. Значит НБУ уже принял решение не мешать росту курса. Иначе бы и дальше защищал отметку 28.00. Пока конечно всё очень шатко. Но если день закроем выше 28.03-28.05, то всё, пошла волна.
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Додано: Вів 13 кві, 2021 12:55
yuri_m написав: Captain Obvious написав:
Доллар вырос на две копейки, а рiкетчики уже вхлам перевозбудились.
Как так можно с людьми?
Ну почти так же, как и "водолазы" при укреплении гривны на 2 копейки.
Тут вся соль в том, что выше 28.00 переползли на МБ. Значит НБУ уже принял решение не мешать росту курса. Иначе бы и дальше защищал отметку 28.00. Пока конечно всё очень шатко. Но если день закроем выше 28.03-28.05, то всё, пошла волна.
Сейчас бы накануне аукциона и лета смотреть на микро-загон)))
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Captain Obvious
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Додано: Вів 13 кві, 2021 12:58
Captain Obvious написав:
Сейчас бы накануне аукциона и лета смотреть на микро-загон)))
лета не будет.
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vitaliian
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Додано: Вів 13 кві, 2021 12:58
Captain Obvious написав:
Сейчас бы накануне аукциона и лета смотреть на микро-загон)))
А лето каким тут боком? Это раньше народ летом в отпуска валил и тратил валюту для отдыха за гривны. А сейчас все на подсосе сидят уже год, денег хватает только на харчи. Какой на фиг отпуск и отдых? Нет уже фактора лета, нету...
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Додано: Вів 13 кві, 2021 13:08
vitaliian написав: Captain Obvious написав:
Сейчас бы накануне аукциона и лета смотреть на микро-загон)))
лета не будет.
АРГУМЕНТЫ ?
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