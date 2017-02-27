change_pm написав:Який буде курс гривні, коли рубель буде по 94?
А чё именно 94? Если прорвется выше 81, там сразу и до 100 пролетит аки сокол ясный. Если границу полностью не закроют и НБУ не заблокирует любые платежи в адрес РФ и её ЭПС, то можем и 31-32 увидеть аж бегом. При быстром падении рубля эти субъекты кинутся сбрасывать "деревянный" через гривну. Заодно и выкачивать валюту из наших ЗВР по схеме 2014 года.
Ви мене правильно зрозуміли )))
По рублю все що вище 90, буде фан... там і 115 ціль є...
зі. Я все це кажу в прив"язці до курсу грн... Я думаю, що ми можемо і 35 побачити "аж бігом" )))
vitaliian написав:или могут быть другие факторы, сильнее и мощнее. Истерия с обострением на востоке негативно действует на капиталы, вполне вероятен отток как с одной так и с другой стороны. Причём 90% истерии нагнетают рос.сми.
И этот фактор тоже есть. Особенно он будет активно использоваться перед новыми переговорами с МВФ. Чтобы уменьшить наши шансы на новый займ. Или чтобы этот транш сразу же ушел на погашение быстро растущего курса. Идеальным для Рашки есть момент, когда Украина будет выплачивать текущий платеж по внешнему долгу. Это сразу увеличит давление на курс, а заодно и уменьшит размеры ЗВР.