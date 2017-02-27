RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7578757975807581

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.05.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.3 5 107
26.00-26.50
2%
2
26.50-27.00
1%
1
27.00-27.50
21%
23
27.50-28.00
47%
50
28.00-28.50
18%
19
28.50-29.00
5%
5
29.00-29.50
0
0
29.50-30.00
1%
1
Більше 30
6%
6
Всього голосів : 107
Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 13:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Время (короткое) рассудит 8)

Рано еще для обвала пирамиды.
Captain Obvious
 
Повідомлень: 1504
З нами з: 05.11.10
Подякував: 0 раз.
Подякували: 370 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 13:11

  yuri_m написав:
  change_pm написав:Який буде курс гривні, коли рубель буде по 94?

А чё именно 94? Если прорвется выше 81, там сразу и до 100 пролетит аки сокол ясный. Если границу полностью не закроют и НБУ не заблокирует любые платежи в адрес РФ и её ЭПС, то можем и 31-32 увидеть аж бегом. При быстром падении рубля эти субъекты кинутся сбрасывать "деревянный" через гривну. Заодно и выкачивать валюту из наших ЗВР по схеме 2014 года.

Ви мене правильно зрозуміли )))

По рублю все що вище 90, буде фан... там і 115 ціль є...

зі. Я все це кажу в прив"язці до курсу грн... Я думаю, що ми можемо і 35 побачити "аж бігом" )))
change_pm
 
Повідомлень: 3334
З нами з: 03.02.16
Подякував: 82 раз.
Подякували: 699 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 13:13

  Captain Obvious написав:Время (короткое) рассудит 8)

Рано еще для обвала пирамиды.

Ну-ну...
МБ 28,03/28,05.
В Киеве еще пока можно купить по 27,99.
Искатель
 
Повідомлень: 4722
З нами з: 22.02.16
Подякував: 725 раз.
Подякували: 3027 раз.
 
Профіль
4
6
1
Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 13:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  холява написав:АРГУМЕНТЫ ?
юмор)
  yuri_m написав:Нет уже фактора лета, нету...
или могут быть другие факторы, сильнее и мощнее. Истерия с обострением на востоке негативно действует на капиталы, вполне вероятен отток как с одной так и с другой стороны. Причём 90% истерии нагнетают рос.сми. Например один великий экономист внезапно начал анализировать экономику соседней страны, как будто свои проблемы кончились
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6664
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1324 раз.
Подякували: 1867 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 13:33

  vitaliian написав:или могут быть другие факторы, сильнее и мощнее. Истерия с обострением на востоке негативно действует на капиталы, вполне вероятен отток как с одной так и с другой стороны. Причём 90% истерии нагнетают рос.сми.

И этот фактор тоже есть. Особенно он будет активно использоваться перед новыми переговорами с МВФ. Чтобы уменьшить наши шансы на новый займ. Или чтобы этот транш сразу же ушел на погашение быстро растущего курса. Идеальным для Рашки есть момент, когда Украина будет выплачивать текущий платеж по внешнему долгу. Это сразу увеличит давление на курс, а заодно и уменьшит размеры ЗВР.
yuri_m
 
Повідомлень: 976
З нами з: 25.11.08
Подякував: 82 раз.
Подякували: 725 раз.
 
Профіль
1
2
  #<1 ... 7578757975807581
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: yama, yuri_m і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 78, 79, 80
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
792 197674
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 кві, 2021 12:52
zРадио
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2404, 2405, 2406
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
24052 3246224
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 кві, 2021 16:06
osafly
Валютный рынок в мире 1 ... 742, 743, 744
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7431 1774420
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 кві, 2021 13:27
2001

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (94460)
13.04.2021 14:39
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.